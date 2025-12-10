Un tercer juez federal concede una solicitud para divulgar los registros judiciales relacionados con Jeffrey Epstein

Un juez federal aprobó este miércoles la desclasificación de documentos de la investigación y el procesamiento penal del acusado de…

Un juez federal aprobó este miércoles la desclasificación de documentos de la investigación y el procesamiento penal del acusado de tráfico sexual Jeffrey Epstein.

La decisión del juez de Manhattan, Richard M. Berman, se anunció un día después de que otro juez de Nueva York aprobara la divulgación de registros en el caso contra la socia de Epstein, Ghislane Maxwell, y una semana después de que un tercer juez en Florida también aprobara la divulgación de materiales de investigación allí.

El conjunto de documentos que ahora se publicarán podría proporcionar una mirada interna a cómo el Departamento de Justicia investigó y procesó al presunto submundo de pedofilia de Epstein, aunque aún no está claro qué parte de la evidencia será nueva para el público.

Epstein fue acusado por un jurado investigador por delitos de tráfico sexual en 2019. Un mes después, fue encontrado inconsciente en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York. Fue trasladado a un hospital, donde se certificó su muerte. Se dictaminó que se trataba de un suicidio.

Los tres jueces basaron sus decisiones en la Ley de Transparencia de los Expedientes Epstein, que se promulgó el mes pasado. En su breve fallo del miércoles, Berman dijo que la ley exige que los documentos se hagan públicos con las censuras oportunas para proteger la identidad y la información de las víctimas.

En una solicitud anterior para desclasificar los expedientes de los dos casos de Nueva York, los fiscales afirmaron que había un testigo, un agente del FBI, que testificó ante el jurado investigador de Epstein. Dos testigos, el agente del FBI y un detective de la policía de Nueva York, testificaron ante el jurado investigador de Maxwell, según los fiscales.

Añadieron que parte de la información que escuchó el jurado de Maxwell acabó haciéndose pública durante el juicio de Maxwell.

En ese momento, Berman señaló que las transcripciones y las pruebas del jurado eran una pequeña parte de las investigaciones.

“La información contenida en las transcripciones del jurado investigador de Epstein palidece en comparación con la información y los materiales de la investigación de Epstein que obran en poder del Departamento de Justicia”, escribió en agosto.

