Un nuevo problema amenaza con encarecer los costos en EE.UU., justo cuando llega el invierno

Un nuevo problema amenaza con agravar la presión sobre los costos este invierno: los precios del gas natural han vuelto…

Un nuevo problema amenaza con agravar la presión sobre los costos este invierno: los precios del gas natural han vuelto a subir justo cuando el frío extremo obliga a los estadounidenses a subir la calefacción.

El presidente Donald Trump ha dicho que está centrado en bajar los precios de la energía. Y el precio más visible para la mayoría de los estadounidenses, la gasolina en las estaciones, ha sido un punto claramente positivo en el costo de vida.

Pero ese avance en el precio de la gasolina podría verse compensado por el aumento del 39 % en los futuros del gas natural desde finales de septiembre. El gas natural alcanzó recientemente su nivel más alto desde diciembre de 2022, antes de retroceder abruptamente esta semana.

Es un doble golpe para los consumidores.

En primer lugar, el gas natural es la forma más común de calefacción en los hogares de Estados Unidos. Cuanto más suban los precios del gas natural, más costoso será para muchas familias mantenerse abrigadas este invierno.

En segundo lugar, el gas natural es, con diferencia, la principal fuente de combustible que alimenta la red eléctrica del país. Los precios más altos del gas natural podrían agravar el impacto que ya sienten los consumidores cuando abren sus facturas de luz.

“Todo ese dinero que el consumidor está ahorrando en gasolina podría verse absorbido por el precio disparado del gas natural”, dijo Andy Lipow, presidente de la firma de consultoría Lipow Oil Associates.

La buena noticia es que, después de subir el viernes, los precios del gas natural han caído un 13 % esta semana.

Aun así, incluso en los niveles actuales, el gas natural es casi un 50 % más caro que en el mismo periodo del año pasado.

Los precios del gas natural son extremadamente volátiles, y los analistas señalan que no está claro si seguirán retrocediendo o reanudarán su reciente escalada.

Las proyecciones del Gobierno no prevén que el gas natural vuelva a bajar drásticamente en el corto plazo. La Agencia de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) aumentó este martes en alrededor de un 10 % su previsión de precios del gas natural respecto de su estimación de noviembre, citando la “ola de frío” en Estados Unidos que incrementará la demanda de calefacción.

Después de promediar US$ 2,19 por millón de BTU en 2024, la EIA prevé que el gas natural promedie US$ 3,56 este año y US$ 4,01 en 2026.

Tomará tiempo para que esos precios más altos del gas natural se reflejen en las facturas de servicios públicos de los estadounidenses.

Los hogares que usan gas natural para calefacción podrían experimentar un aumento del 3 % en los precios de calefacción este invierno, según la EIA. Ello, a pesar de que se espera un consumo 2 % menor.

Los mayores incrementos de precios se prevén en el noreste (4 %) y el medio oeste (7 %), mientras que en el oeste se proyecta que los costos de calefacción se mantengan estables y bajen un 3 % en el sur.

Este no es solo un problema del invierno.

Los precios más altos del gas natural contribuirán a facturas de electricidad más elevadas.

Según datos federales, el gas natural representa alrededor del 40 % de la generación eléctrica en Estados Unidos, más que las dos fuentes de combustible siguientes —carbón y nuclear— combinadas.

Los precios de la electricidad ya han venido aumentando de manera pronunciada.

Los precios residenciales de la electricidad subieron un 7,4 % en los 12 meses que terminaron en septiembre, el mes más reciente con datos federales disponibles. Eso es más del doble de la tasa de inflación.

Pero el impacto es mayor en algunos estados, incluidos Virginia (9 %) y Nueva Jersey (21 %), dos estados donde los demócratas aprovecharon este tema en victorias clave a la gobernación el mes pasado.

¿Por qué está subiendo el precio del gas natural?

Parte del problema es la oferta.

Analistas señalan que los productores de gas natural, especialmente los que cotizan en bolsa, han sido cautelosos a la hora de aumentar la producción por temor a provocar un exceso de oferta que haga desplomar los precios.

“Se han visto muy perjudicados antes. Nadie quiere que eso vuelva a suceder. Hay un cierto grado de renuencia”, dijo Robert Yawger, especialista en materias primas de Mizuho Securities.

Otro factor: el petróleo barato.

El gas natural es un subproducto de la perforación en busca de crudo. Pero la perforación petrolera se ha desacelerado en los últimos meses porque el petróleo está relativamente barato. Eso significa que el llamado gas natural asociado podría verse afectado. (Por supuesto, el petróleo barato ha ayudado a contener los precios para los hogares que dependen del combustible para calefacción).

Por el lado de la demanda, un fenómeno relativamente nuevo es que una parte significativa del gas natural producido en Estados Unidos se está enviando al extranjero como gas natural licuado (LNG).

La EIA prevé que las exportaciones de LNG promedien 16.300 millones de pies cúbicos por día el próximo año, un aumento del 37 % con respecto a 2024.

Las exportaciones de LNG están ayudando a suministrar energía relativamente económica a aliados de Estados Unidos, incluidas naciones europeas que intentan reducir su dependencia del gas ruso.

Pero eso también deja menos gas natural para los estadounidenses.

“Eso obviamente contribuye. Son moléculas que están yendo al extranjero y que históricamente iban al consumidor en Estados Unidos”, dijo Yawger, quien estima que entre el 15 % y el 20 % del gas natural se está exportando.

Se están construyendo nuevas instalaciones de exportación de LNG que entrarán en operación pronto, lo que podría sumar más demanda.

Yawger enfatizó que, al final del día, no hay riesgo de que se agote el gas natural. Si los estadounidenses necesitan producir más gas natural, puede hacerse relativamente rápido.

Pero podría hacer falta un periodo de precios más altos para incentivar esa producción.

Otro factor del lado de la demanda: la inteligencia artificial.

Los centros de datos que actúan como el cerebro del auge de la IA están consumiendo enormes cantidades de energía, incluido gas natural.

“Esta es una demanda que no creo que el mercado realmente anticipara hasta hace apenas un año”, dijo Patrick Rau, vicepresidente sénior de investigación y análisis en Natural Gas Intelligence.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.