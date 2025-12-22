Ucrania intensifica los ataques a bases aéreas rusas para contrarrestar bombardeos a ciudades e infraestructura

Los servicios de seguridad ucranianos han intensificado este mes las operaciones con drones y el sabotaje contra aviones de combate…

Los servicios de seguridad ucranianos han intensificado este mes las operaciones con drones y el sabotaje contra aviones de combate y submarinos rusos, en lo que los analistas consideran una forma de combatir los incesantes ataques con misiles rusos contra ciudades e infraestructura energética.

En las últimas tres semanas, Ucrania ha utilizado drones de largo alcance en ataques a aeródromos rusos en la Crimea ocupada y el sur de Rusia, destruyendo varios aviones de ataque.

El sábado por la noche, según la Inteligencia de Defensa de Ucrania, dos cazas rusos Su-30 fueron alcanzados con éxito en una operación de sabotaje en el aeródromo de Lipetsk, en el oeste de Rusia.

La magnitud de los daños no pudo ser verificada de forma independiente. El ejército ruso no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente.

“Planificar la operación especial en el aeródromo cercano a Lipetsk llevó dos semanas”, declaró la Inteligencia de Ucrania. Las rutinas de patrullaje rusas en la base habían sido monitoreadas y los saboteadores abandonaron la base sin obstáculos, añadió la agencia.

Las bases rusas en Crimea también fueron atacadas este mes. La misma noche de la operación de Lipetsk, drones de largo alcance atacaron dos aviones Su-27 en Belbek, según el Servicio de Seguridad Ucraniano (SBU), que proporcionó imágenes de la operación.

“Uno de los aviones se encontraba en la pista con la carga completa y listo para el vuelo de combate. Fue destruido”, declaró el SBU.

Las versiones modernizadas del Su-27 pueden transportar bombas guiadas, que han causado una gran devastación en Ucrania.

Belbek fue atacada dos veces en pocos días, lo que sugiere que Ucrania está buscando nuevas formas de evadir y destruir las defensas aéreas rusas. El SBU afirmó haber destruido equipos de radar y un sistema de defensa aérea en la base el 18 de diciembre, dejándola más vulnerable al ataque posterior.

Un avión MiG-31 con la carga completa fue destruido en el mismo ataque, según el SBU.

El ejército ucraniano informó este lunes haber atacado la terminal petrolera de Tamanneftegaz, en la región rusa de Krasnodar. El ejército indicó que un oleoducto, dos atracaderos y dos barcos sufrieron daños y se produjeron incendios.

Según Ucrania, dicha terminal petrolera apoya la financiación y la logística de las operaciones militares de los ocupantes.

Las autoridades regionales de Krasnodar confirmaron que dos barcos y dos muelles fueron destruidos en el ataque con drones y afirmaron que todas las personas a bordo fueron evacuadas y no hubo víctimas entre la tripulación ni el personal de tierra.

Según los funcionarios de Krasnodar, se produjeron incendios que abarcaron más de 1.000 metros cuadrados y dañaron los muelles.

A principios de mes, un ataque a otro aeródromo de Crimea, el de Saky, llevó al analista David Axe a comentar que “los misiles y drones ucranianos están llevando al regimiento de cazas y bombarderos del mar Negro de la Armada rusa a la extinción”.

“El constante desgaste de los aviones de guerra rusos con base en Crimea dej en evidencia la destreza de las unidades ucranianas de drones de ataque profundo”, señaló Axe en su blog Trench Art.

El ataque a Saky destruyó un Su-24, y la dotación completa de aviones de combate en la base es ahora menos de la mitad de la que tenía en 2022, según los analistas.

Aproximadamente al mismo tiempo, un MiG-29 ruso fue atacado en el aeródromo de Kacha, en Crimea, a 32 kilómetros al sur de Saky, según el Ministerio de Defensa ucraniano, en lo que parece haber sido una operación de sabotaje más que un ataque con drones, lo que indica una planificación y ejecución basadas en inteligencia.

Si bien el Su-30 sigue en producción, el Su-24, un caballo de batalla de la aviación de combate rusa, no lo está.

Los servicios de seguridad ucranianos no solo atacan a los aviones rusos. Un dron marítimo participó en un ataque contra un submarino ruso en su base en el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, hace una semana.

“El submarino sufrió daños críticos y quedó prácticamente inutilizado”, afirmó el SBU.

El submarino de la clase Kilo es uno de los varios utilizados para disparar misiles de crucero Kalibr contra ciudades ucranianas. Imágenes satelitales mostraron al submarino inmóvil pero aún a flote, pero no está claro si está operativo.

Rusia aún cuenta con cientos de aviones de ataque, algunos de los cuales se encuentran almacenados, pero para los servicios de seguridad ucranianos, cada avión impactado es uno menos que dispara misiles y lanza bombas sobre posiciones e infraestructuras del país.

Lo mismo ocurre con la disminución del arsenal ruso de submarinos de ataque en el Mar Negro.

En medio de la serie de ataques a activos rusos en Ucrania, Kyiv se está preparando para posibles ataques rusos alrededor de Navidad.

El presidente Volodymyr Zelensky indicó este lunes que el ejército está en alerta ante posibles bombardeos y pidió a los servicios de inteligencia de Ucrania que “intensifiquen significativamente su trabajo”.

“Entendemos que precisamente en estos días pueden, como es natural, llevar a cabo ataques masivos en Navidad”, publicó Zelensky en X. Agregó que los funcionarios celebraron una reunión sobre la defensa de las localidades del país especialmente del 23 al 25 de diciembre.

El presidente también destacó la falta de defensas aéreas ucranianas disponibles para contrarrestar los ataques rusos.

“Los militares deben prestar atención directa y garantizar la máxima protección”, ordenó. “Todo es muy difícil, porque, lamentablemente, hay escasez de sistemas de defensa aérea. Y la gente también debe prestar mucha atención durante estos días, porque estos ‘camaradas’ pueden lanzar tales ataques; no hay nada sagrado para ellos”.

Los comentarios de Zelensky se produjeron mientras una delegación ucraniana regresaba de Miami después de mantener conversaciones con funcionarios estadounidenses sobre el fin de la guerra de Rusia.

“En mi opinión, ya se había hecho todo lo posible para los borradores iniciales”, escribió Zelensky en X. “No todo es perfecto hasta ahora, pero este plan está en marcha”.

El presidente de Ucrania afirmó que los borradores del plan de paz fueron elaborados por el ejército ucraniano, y añadió: “Es importante destacar que han sido desarrollados por nosotros y por Estados Unidos. Esto indica que estamos muy cerca de un resultado real”.

Zelensky comentó que el documento “central” está listo, aunque hay ciertos puntos que Ucrania no está dispuesta a aceptar.

“Y hay cosas —de eso estoy seguro— que los rusos tampoco están dispuestos a aceptar”, publicó. Añadió que Ucrania recibirá información de los estadounidenses sobre la continuación de sus negociaciones con representantes de Rusia.

En Moscú, el viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, calificó la visión escéptica de la administración Trump sobre la OTAN como un paso positivo, pero afirmó que Rusia aún tiene inquietudes sobre la postura estadounidense respecto al fin de la guerra en Ucrania.

En declaraciones este lunes a un centro de estudios ruso, Ryabkov elogió el lenguaje de un documento de estrategia de seguridad nacional estadounidense, presentado por la Casa Blanca este mes, que busca “acabar con la percepción, y prevenir la realidad, de que la OTAN es una alianza en constante expansión”.

“Esto no significa en absoluto que ya no tengamos serias dudas hacia la parte estadounidense, incluso en el contexto ucraniano”, declaró Ryabkov. “Sin embargo, no sería justo ignorar lo anterior como pasos significativos en la dirección correcta”.

Hira Humayun y Nina Subkhanberdina de CNN contribuyeron a este informe.

