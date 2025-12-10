Ucrania presenta respuesta al plan de paz de EE.UU. mientras Trump dice que los líderes europeos quieren una reunión

Ucrania entregó este miércoles su respuesta a la administración de Trump a la última propuesta de paz redactada por Estados…

Ucrania entregó este miércoles su respuesta a la administración de Trump a la última propuesta de paz redactada por Estados Unidos, destinada a poner fin a la guerra con Rusia, dijeron a CNN funcionarios estadounidenses y ucranianos, mientras se perfilan los contornos de un posible primer acuerdo y el presidente estadounidense sigue dejando claro que quiere que el conflicto se resuelva rápidamente.

La respuesta llega pocos días después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijera a Politico que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, necesita “ponerse las pilas” y “empezar a aceptar cosas”, argumentando que Rusia tiene la ventaja y una posición negociadora más fuerte.

Las iniciativas para poner fin a la guerra de años se han acelerado bruscamente en las últimas semanas. El presidente Donald Trump sugirió el miércoles que pronto se podría “encontrar” una solución, diciendo a los periodistas en la Casa Blanca que “mucha gente dice que está más cerca que nunca”.

Dijo que discutió “sobre Ucrania en términos bastante contundentes” con sus homólogos británico, francés y alemán, quienes, según él, sugirieron la idea de que Trump volara a Europa para una reunión, junto con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, este fin de semana.

“Tomaremos una determinación, dependiendo de lo que ellos propongan”, dijo Trump. “No queremos perder el tiempo”.

Un diplomático europeo describió las discusiones como “avanzando rápidamente” en medio de la presión e impaciencia continuas del presidente estadounidense.

Ha habido un frenesí diplomático tras la revelación, hace menos de un mes, de una propuesta preliminar de 28 puntos redactada por EE.UU. y respaldada por Rusia para poner fin a la guerra.

Después de una serie de consultas con Kyiv y una reunión en Moscú, el plan de 28 puntos se redujo a 20 puntos destinados a que fuera aceptable para ambas partes en conflicto. Es uno de un conjunto de tres documentos que se están negociando, junto con uno sobre garantías de seguridad y otro sobre recuperación económica. Zelensky dijo que tuvo una reunión sobre este último el miércoles.

Las discusiones continúan y no está claro qué cambios, si es que hubo alguno, hizo Kyiv a los documentos en su última respuesta.

Dos diplomáticos europeos familiarizados con el contenido del borrador de 20 puntos dijeron que proponía la creación de una zona desmilitarizada a lo largo de la línea de contacto.

Pedía garantías de seguridad para Ucrania en línea con el Artículo 5 de la OTAN, que exige la defensa mutua de los aliados de la OTAN. Propone la membresía de Ucrania en la Unión Europea para 2027.

Elimina el lenguaje que prohíbe a Ucrania unirse alguna vez a la OTAN; en cambio, no menciona la posible membresía ucraniana en la alianza defensiva.

También pide elecciones en Ucrania, algo que tanto Trump como el Kremlin han planteado. Zelensky ha dicho que estaría dispuesto a celebrar elecciones en los próximos 60 a 90 días si se puede garantizar la seguridad.

Según los diplomáticos, el borrador actualizado de 20 puntos contenía elementos del de 28 puntos que probablemente seguirán generando preocupación entre ucranianos y europeos.

Entre ellos está un reconocimiento formal por parte de EE.UU. del territorio ocupado por Rusia. Esto marcaría un sorprendente cambio en la política estadounidense de larga data de reconocer la integridad territorial de Ucrania y no reconocer cambios forzosos en el territorio.

La última propuesta de EE.UU. también pide un límite de personal de 800.000 en el ejército ucraniano, un pequeño aumento respecto al límite de 600.000 personas en el documento de 28 puntos.

También describe a EE.UU. y Rusia decidiendo el destino de los activos rusos congelados.

Incluso mientras continúan las negociaciones, hay reconocimiento dentro del Gobierno estadounidense y entre los aliados de que las discusiones son frágiles y que cuestiones como las concesiones territoriales podrían obstaculizar los esfuerzos de paz.

Todavía no hay señales de que el presidente ruso Vladimir Putin realmente quiera un acuerdo de paz, han dicho funcionarios europeos y de la OTAN.

“Si hay una manera de salvar la distancia entre las dos partes, somos los únicos en el mundo que pueden hacerlo, y eso es lo que estamos tratando de hacer”, dijo el secretario de Estado Marco Rubio la semana pasada. “En última instancia, dependerá de ellos. Si deciden que no quieren terminar la guerra, entonces la guerra continuará”.

