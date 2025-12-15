Ucrania asegura que atacó un submarino ruso en un puerto del mar Negro

El Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, el SBU, afirmó este lunes que atacó un submarino ruso en el puerto…

El Servicio de Seguridad Nacional de Ucrania, el SBU, afirmó este lunes que atacó un submarino ruso en el puerto de Novorossiysk, en el mar Negro, causándole daños considerables y dejándolo fuera de combate.

En un comunicado, la SBU afirmó que la operación, en la que se utilizaron drones submarinos “Sub Sea Baby”, fue el primer ataque de este tipo. El video compartido por la SBU mostraba una gran explosión en un puerto.

“Como resultado de la explosión, el submarino sufrió daños considerables y quedó fuera de combate”, afirmó la SBU. CNN no pudo verificar de forma independiente esta afirmación.

Por su parte, Rusia reconoció el ataque ucraniano, pero afirmó que había fracasado y que ningún barco ni submarino había resultado averiado.

“El intento del enemigo de llevar a cabo un sabotaje utilizando un vehículo submarino no tripulado no logró sus objetivos”, según declaraciones de Alexei Rulev, jefe del servicio de prensa de la Flota del mar Negro, recogidas por los medios de comunicación estatales. Rulev desmintió las informaciones ucranianas que afirmaban que un submarino había sido destruido en la base naval de Novorossiysk, según informaron los medios de comunicación rusos.

El submarino de la clase-Kilo se utiliza para lanzar misiles de crucero Kalibr, disparando hasta cuatro a la vez, según la declaración de la SBU. Rusia ha utilizado los misiles durante toda la guerra para atacar Ucrania.

La agencia añadió que el submarino es conocido como “Black Hole” debido a la capacidad del casco para absorber el sonido y permanecer indetectable por el sonar. De acuerdo a la agencia, este tipo de submarino cuesta alrededor de US$ 400 millones. Debido a las sanciones internacionales, que han dificultado el acceso de Rusia a componentes tecnológicos, la construcción de un submarino similar podría costar ahora hasta US$ 500 millones según la SBU.

El SBU aseguró que el buque se había visto obligado a permanecer en el puerto de Novorossiysk debido al éxito de las operaciones con drones marinos ejecutadas por Ucrania, que obligaron a Moscú a trasladar muchos de sus barcos y submarinos desde la bahía de Sebastopol, en la península ocupada de Crimea.

El ataque de este lunes se produjo en medio de una intensa actividad diplomática para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania. Se anunció poco después de la conclusión de la segunda jornada de conversaciones entre los delegados estadounidenses y ucranianos en Berlín.

En una conferencia de prensa celebrada este lunes en Berlín, el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky afirmó que Kyiv debe estar “absolutamente seguro” de cómo sus aliados garantizarán su seguridad antes de tomar cualquier decisión sobre la línea del frente en un posible acuerdo de paz con Rusia.

En declaraciones junto al canciller de Alemania Friedrich Merz, Zelensky afirmó que cualquier garantía de seguridad debería incluir la supervisión del alto el fuego.

“Esa es realmente la base de las garantías de seguridad, porque la pregunta es: ¿quién llevará a cabo la supervisión? ¿Qué sanciones se aplicarán si se interrumpen las misiones de supervisión?”, dijo Zelensky.

Aunque Zelensky dijo que estas preguntas aún no han sido respondidas, Merz afirmó que Estados Unidos ofreció a Ucrania garantías “significativas” en las conversaciones mantenidas en Berlín.

“Lo que Estados Unidos ha ofrecido aquí en términos de garantías materiales y legales es realmente significativo”, afirmó Merz, sin dar más detalles.

Tras recibir a los líderes europeos a última hora de la tarde, Merz se mostró optimista ante la perspectiva de paz y publicó en la red social X: “Por primera vez desde que comenzó la guerra, ahora parece posible un alto el fuego”.

Los líderes europeos acordaron la noche de este lunes el compromiso de proporcionar una fuerza multinacional liderada por Europa, con el apoyo de Estados Unidos, como parte de las “sólidas garantías de seguridad” previstas en un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania.

En una declaración conjunta tras las conversaciones mantenidas en Berlín, los líderes afirmaron que la fuerza “ayudaría a regenerar las fuerzas ucranianas, a garantizar la seguridad del espacio aéreo de Ucrania y a reforzar la seguridad marítima, incluso mediante operaciones dentro del territorio ucraniano”.

Además, dijeron, se crearía “un mecanismo de supervisión y verificación del alto el fuego liderado por Estados Unidos” con participación internacional “para alertar con antelación de cualquier ataque futuro” por parte de las fuerzas rusas.

Los líderes europeos se comprometieron a proporcionar un apoyo “sostenido y significativo” a Ucrania para fortalecer su ejército y pidieron un “compromiso jurídicamente vinculante” para restablecer la paz en caso de un futuro ataque, incluso mediante el uso de las fuerzas armadas y el apoyo logístico y de inteligencia.

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Dinamarca, Finlandia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y la Unión Europea subrayaron la necesidad de garantías de seguridad para Ucrania y afirmaron que respaldarán cualquier decisión que tome el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky sobre cuestiones ucranianas.

En una publicación el lunes por la noche en X, Zelensky elogió su reunión del domingo con el enviado especial del presidente de EE.UU. Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. Sugirió, sin dar detalles, que en una propuesta de paz anterior encontró “algunas cosas” que consideró “destructivas”.

“Es importante que ya no estén presentes en las nuevas versiones de los documentos”, escribió Zelensky. “Esto importa, porque la dignidad importa”. Señaló que su país tiene una posición diferente a la de Rusia respecto a los territorios ucranianos, un tema que, dijo, debe ser “discutido abiertamente”.

“Creo que la parte estadounidense, actuando como mediadora, propondrá varios pasos para intentar encontrar al menos alguna forma de consenso”, dijo Zelensky.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.