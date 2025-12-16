Trump ordena un “bloqueo total” a petroleros sancionados que lleguen y salgan de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que ordenó un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados…

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el martes que ordenó un “bloqueo total y completo” a los petroleros sancionados que llegan y salen de Venezuela. La medida, anunciada en una publicación de Truth Social, intensificó su retórica contra el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Enfatizó las palabras “bloqueo total y completo” en mayúsculas, y Trump señaló la presencia de una gran cantidad de activos militares en la región; también sugirió que podrían llegar más y apuntó al Gobierno de Maduro por su nombre. También sugirió que Venezuela entregue tierras, petróleo y activos a Estados Unidos, dejando en claro que uno de los objetivos de su campaña militar no es solo combatir el narcotráfico.

“Venezuela está completamente rodeada por la mayor Armada jamás reunida en la historia de Sudamérica. Solo se hará más grande, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, la tierra y otros activos que previamente nos robaron”, dijo Trump el martes por la noche.

El Gobierno de Venezuela, por su parte, calificó la medida como “una amenaza temeraria y grave contra la República Bolivariana de Venezuela” y aseguró que se trata de una violación “al Derecho Internacional, el libre comercio y la libre navegabilidad”.

“El presidente de EE.UU. pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria”, dijo en un comunicado.

Reafirmó la soberanía de Venezuela y dijo que su embajador ante la ONU “procederá de inmediato a denunciar esta grave violación del Derecho Internacional”.

“Hacemos un llamado al pueblo de los EE.UU. y a los pueblos del mundo a rechazar por todos los medios esta extravagante amenaza que una vez más revela las verdaderas intenciones de Donald Trump de robar la riqueza del país”, asegura el comunicado.

Combinada con la amenaza de Trump de ataques terrestres en suelo venezolano, la medida de este martes aumentó la presión sobre Caracas al atacar su fuente vital de ingresos, que ya se encontraba bajo presión tras nuevas sanciones al sector petrolero a principios de este año y la incautación la semana pasada de un petrolero lleno de crudo venezolano.

También subrayó el enfoque de Trump en el petróleo del país, al que ha dicho que Estados Unidos debería tener acceso si Maduro es destituido. Petróleos de Venezuela (PDVSA, por sus siglás en inglés), de propiedad estatal, controla la industria petrolera del país. Chevron, con sede en Houston, es la única empresa estadounidense que perfora en Venezuela y paga un porcentaje de su producción a PDVSA bajo una exención de sanciones.

Las empresas estadounidenses tenían una presencia mucho mayor en los campos petroleros de Venezuela hasta que el país puso el sector bajo control estatal en la década de 1970. Trump ha dejado poco en secreto su deseo de que Estados Unidos regrese a la industria petrolera del país.

Las reservas de petróleo de Venezuela son las más grandes del mundo, pero operan muy por debajo de su capacidad debido a las sanciones internacionales. Gran parte del petróleo del país se vende a China.

El Gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones a Venezuela desde 2005, y el primer Gobierno de Trump en 2019 bloqueó efectivamente todas las exportaciones de crudo a Estados Unidos desde PDVSA. Luego, el expresidente Joe Biden otorgó en 2022 a Chevron una licencia para operar en el país, como parte de un esfuerzo por reducir los precios de la gasolina. Trump revocó esa licencia en marzo, pero posteriormente la reemitió con la condición de que ningún ingreso fuera al Gobierno de Maduro.

En su publicación en Truth Social, Trump acusó al “régimen ilegítimo de Maduro” de usar petróleo robado para “financiarse a sí mismos, el terrorismo de drogas, la trata de personas, el asesinato y el secuestro”.

La administración Trump ha lanzado ataques contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe, y el presidente ha dicho repetidamente que pronto habrá ataques en tierra. Los funcionarios habían presentado en gran medida la operación como un esfuerzo para contrarrestar el comercio de narcóticos, pero el martes, Vanity Fair publicó entrevistas en las que la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, indicó que el esfuerzo tenía como objetivo presionar a Maduro para que se hiciera a un lado.

CNN ha contactado a la Casa Blanca y al Comando Sur de EE.UU., responsable de las operaciones militares en la mayor parte de América Latina y el Caribe, para obtener más información sobre el bloqueo.

En declaraciones previas al anuncio de Trump, Maduro elogió a Venezuela por haber “demostrado ser un país fuerte” frente a la campaña de presión de Estados Unidos.

“Venezuela ha (pasado) 25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión multidimensional, que va desde el terrorismo psicológico hasta la piratería de los corsarios que asaltaron el petrolero”, dijo Maduro en la televisión estatal más temprano el martes, agregando: “Hemos hecho el juramento de defender nuestra patria, y que en esta tierra triunfen la paz y la felicidad compartida”.

