Trump logró grandes avances con los votantes latinos en 2024. Ahora vuelven a estar en disputa

La rápida erosión del apoyo al presidente Donald Trump entre los latinos subraya cómo este grupo en crecimiento está a punto de convertirse en el mayor bloque de votantes movibles del electorado.

En 2024, Trump logró avances históricos en prácticamente todos los segmentos de la comunidad latina. Poco más de un año después, tanto las encuestas como los resultados electorales muestran que el apoyo latino a Trump está disminuyendo con la misma amplitud.

En una gran encuesta sobre latinos publicada a finales del mes pasado, el centro de investigación no partidista Pew Research Center encontró una caída de Trump entre todos los principales grupos de la comunidad latina —con incluso cerca de una quinta parte de los latinos que dijeron haber votado por Trump apenas un año antes afirmando ahora que desaprueban su desempeño como presidente.

“La evidencia nacional no indica que los números hispanos de Trump en 2024 se convertirán en una nueva base para los republicanos”, dijo Matt Barreto, encuestador demócrata y politólogo en UCLA. “La única evidencia apunta a lo contrario”.

Este giro rápido ha debilitado las predicciones confiadas de muchos conservadores que aseguraban que Trump había diseñado un realineamiento duradero entre los votantes latinos, principalmente en torno a valores culturales conservadores. En 2026, la caída de Trump entre los latinos podría convertirse en un reto mayor para los republicanos en la batalla por la Cámara de Representantes, incluso afectando su plan para conquistar varios escaños demócratas con gran población latina mediante una inusual redistribución distrital a mitad de década este año en Texas.

Sin embargo, incluso si el descontento con Trump permite a los demócratas recuperarse con los latinos el próximo año, pocos analistas de cualquier lado creen que eso marque un regreso a la época en que el partido podía confiar en ventajas amplias y estables entre este grupo.

Mike Madrid, consultor republicano de larga trayectoria que se ha convertido en un fuerte crítico de Trump, dijo que el rechazo latino a Trump es el giro más reciente en un proceso de “desalineación” que ha llevado a esta comunidad a oscilar entre los partidos, frustrada por la incapacidad de ambos para aliviar sus dificultades económicas. “Los latinos ahora son un voto realmente oscilante”, dijo Madrid, autor del libro de 2024 “The Latino Century”. “Pero no votarán por razones aspiracionales o positivas; castigarán a quien está en el poder”.

Los avances de Trump en 2024 entre los latinos son difíciles de exagerar. Geográficamente, mejoró en comunidades latinas desde el sur de Texas hasta el sur del Bronx. Ganó apoyo entre mexicoamericanos en el suroeste, dominicanos y puertorriqueños en el noreste, y centroamericanos y sudamericanos en el sur de Florida.

Demográficamente, su alcance también fue panorámico. Tres grandes fuentes de datos utilizadas para estimar el comportamiento electoral —las encuestas de salida de Edison Research para un consorcio de medios que incluye a CNN, el análisis de Votantes Validados de Pew Research Center y las proyecciones de Catalist, una firma demócrata de datos— contaron una historia similar.

Los avances de Trump entre los hombres latinos obtuvieron la mayor atención, ya que las encuestas de salida, Pew y Catalist lo mostraron ganando la mayoría de ellos, algo que ningún candidato republicano anterior había logrado. Pero esas fuentes también mostraron un aumento sustancial en su apoyo entre las latinas. Asimismo, Trump no solo tuvo un desempeño históricamente alto entre latinos sin título universitario, sino que también obtuvo avances significativos entre quienes sí lo tienen. Y aunque Trump —como suele ocurrir con los republicanos— obtuvo sus mejores resultados entre latinos protestantes, muchos de los cuales se identifican como cristianos evangélicos, también mejoró de manera notable con los latinos católicos.

En conjunto, las distintas fuentes de datos coincidieron en que Trump infló su voto latino en 2024 a alrededor del 45 %, más que cualquier candidato presidencial republicano previo, según las encuestas de salida. Esto supuso un avance considerable respecto al 35 % que obtuvo en 2020, que ya era una mejora frente a 2016, cuando Trump solo alcanzó alrededor de 3 de cada 10 latinos, según las encuestas de salida, Pew y Catalist.

Poco más de un año después, el panorama luce muy distinto. La aprobación de Trump entre los latinos comenzó a disminuir poco después de que asumió el cargo en enero, igual que con otros grupos donde logró sus avances más notorios en 2024, como los hombres jóvenes y los hombres negros.

La encuesta de Pew publicada el mes pasado reforzó estas tendencias. El sondeo entrevistó a un número inusualmente grande de latinos (unos 5.000), lo que permitió un análisis más detallado de subgrupos dentro de la comunidad del que suelen permitir las encuestas públicas.

Ese análisis mostró que la retirada de Trump entre los latinos en 2025 ha sido tan amplia como su ascenso en 2024. La encuesta, por ejemplo, encontró que no solo el 73 % de las latinas desaprobaba el desempeño de Trump, sino también el 67 % de los hombres latinos; que tres cuartas partes de los católicos latinos y quienes no profesan ninguna religión desaprobaban su gestión, pero también casi tres quintos de los protestantes. En 2024, Trump obtuvo una sólida mayoría entre los hombres latinos sin título universitario —el cruce de los factores educativo y de género que más lo favorecía— pero el Pew encontró que ahora dos tercios de ellos desaprueban su desempeño.

Las principales iniciativas de política de Trump recibieron evaluaciones muy duras en la encuesta. En economía, la proporción de latinos que dijo que sus políticas estaban empeorando la situación (61 %) fue cuatro veces la de quienes dijeron que la estaba mejorando (15 %). Cerca de 7 de cada 10 dijeron que estaba haciendo demasiado para deportar inmigrantes indocumentados.

Lo más llamativo: casi 8 de cada 10 dijeron creer que sus políticas, en general, están perjudicando a la comunidad latina, frente a solo 1 de cada 10 que dijo que la están beneficiando. (El resto consideró que no tenían efecto). Este descontento se extendió incluso a los grupos latinos que más apoyaron a Trump en 2024, como los hombres sin título universitario y los protestantes latinos, según resultados no publicados proporcionados por Pew a CNN. El fuerte apoyo a Trump entre los latinos jóvenes (especialmente hombres) fue la prueba principal para quienes aseguraron que había provocado un realineamiento duradero, pero en los resultados de Pew, casi la mitad de los latinos menores de 50 años que votaron por él el año pasado dijeron ahora que sus políticas están perjudicando a la comunidad.

Barreto, de UCLA, dijo que muchos latinos que votaron por Trump en 2024 ya tenían serias dudas sobre él en ese momento —pero lo apoyaron de todos modos porque creían que era más probable que aliviara el costo de vida que Harris. “Creo que mucha gente que votó por él, no le agradaba, pero esperaba que arreglara la economía”, dijo Barreto. “Pero… no ha habido muchas grandes victorias que vender a los votantes de clase trabajadora”.

Mientras los latinos no han recibido el alivio económico que esperaban, Trump está cumpliendo más de lo que muchos —correcta o incorrectamente— anticipaban en su campaña fuertemente militarizada de deportaciones masivas.

“Lo que los votantes latinos que apoyaron a Trump nos están diciendo claramente —aunque a algunos les pueda sonar extraño— es que creían sinceramente que él solo iría tras inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales, y estaban de acuerdo con eso”, dijo Rafael Collazo, director ejecutivo de UnidosUS Action Fund. “Ahora están viendo que ese no es el caso, y están reaccionando”.

Los resultados de las elecciones para gobernador del mes pasado en Nueva Jersey y Virginia dejan claro que la caída de Trump entre los latinos tiene consecuencias directas para otros republicanos. En sus contundentes victorias, las candidatas demócratas Mikie Sherrill en Nueva Jersey y Abigail Spanberger en Virginia obtuvieron alrededor de dos tercios del voto latino —mucho más que Harris el año anterior, según la Voter Poll realizada por SRSS para un consorcio de medios que incluye a CNN. Y los resultados de zonas con gran población latina en ambos estados sugieren cambios significativos de republicanos a demócratas comparado con 2024.

Si los votantes latinos se desplazan en proporciones similares el próximo año, eso por sí solo podría derribar la estrecha mayoría republicana en la Cámara. El Comité de Campaña Demócrata para el Congreso y grupos externos como UnidosUS Action PAC están apuntando a escaños republicanos con poblaciones latinas significativas en estados como Arizona, Colorado, Nueva Jersey y Pensilvania. “El mapa es mucho más grande de lo que habríamos anticipado hace un mes”, dijo Collazo.

Los latinos podrían ser especialmente decisivos en las dos grandes disputas de redistribución distrital de este año. En California, los latinos constituirán la mayoría del electorado en los distritos reconfigurados que los demócratas esperan arrebatar a los representantes republicanos David Valadao y Ken Calvert, así como en el que redibujaron para reforzar al representante demócrata Adam Gray. Los latinos también serán una minoría aumentada en el distrito que los demócratas esperan arrebatar al representante Darrell Issa.

Mientras tanto, los republicanos de Texas, bajo presión de Trump, redibujaron sus mapas congresionales este año con la esperanza de capturar cinco escaños actualmente demócratas. En cuatro de esos distritos, incluidos los escaños del sur de Texas que ahora ocupan los demócratas Henry Cuellar y Vicente Gonzalez, los latinos son mayoría entre los votantes habilitados, según Texas Tribune. Los latinos también son mayoría en el distrito vecino que ocupa la republicana Monica De La Cruz, que es el principal objetivo ofensivo de los demócratas en el estado.

Wayne Hamilton, consultor político republicano que dirige Project Red TX —una organización dedicada a expandir el partido en el sur de Texas— minimizó la preocupación de que los resultados en Nueva Jersey o Virginia puedan reflejar problemas para los republicanos con los latinos ahí. El sur de Texas, dijo, está experimentando un auge económico, y la política migratoria de Trump tiene un amplio apoyo en comunidades de bajos ingresos a lo largo de la frontera mexicana que estuvieron “desbordadas por la inmigración ilegal” bajo el presidente Joe Biden.

Después de los cambios de Trump para endurecer la seguridad fronteriza, las personas en el sur de Texas “están empezando a recuperar cierta normalidad en sus vidas”, dijo Hamilton.

Y, sin embargo, encuestas del Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin muestran que la proporción de latinos en Texas con una opinión favorable de Trump ha caído de cerca de la mitad en el otoño de 2024 a alrededor de uno de cada tres ahora. Tras el ascenso dramático de Trump con los latinos en Texas el año pasado, la evidencia sugiere que “lo que estamos viendo ahora es un retorno a la norma”, dijo James Henson, director del proyecto. En la medida en que alguien utilice los resultados de Trump en 2024 “como base para el comportamiento electoral, particularmente entre los latinos”, añadió, “va a sobrestimar la participación republicana. Punto”.

Ninguno de los estrategas republicanos con los que hablé expresó mucho optimismo sobre que Trump pueda revertir de manera sustancial su caída entre los latinos antes de las elecciones de mitad de período. El encuestador republicano Daron Shaw, que realizó una gran encuesta entre latinos este otoño con la firma de Barreto para UnidosUS, dijo que puede imaginar que los republicanos conserven su apoyo en el sur de Texas y el sur de Florida. Pero fuera de esos enclaves, “ya es un poco tarde en el ciclo para que los republicanos logren dar la vuelta a la economía”, dijo Shaw, también profesor de Gobierno en la Universidad de Texas en Austin. “Los latinos que tradicionalmente votaban demócrata [pero] se abstuvieron en 2024, o incluso cambiaron a Trump, creo que los republicanos la tienen difícil con ellos”.

Alfonso Aguilar, estratega hispano republicano de larga trayectoria que ahora se desempeña como director senior de asuntos gubernamentales en Defending Education, ve algo más de oportunidad, pero le preocupa que demasiados líderes republicanos estén cegados por el “triunfalismo” sobre los avances de Trump en 2024 —e ignoren la evidencia de retroceso desde entonces. En particular, Aguilar dijo que permitir que figuras polarizantes como el principal asesor de la Casa Blanca Stephen Miller y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem lideren un mensaje tan agresivo en materia de aplicación migratoria está alejando a los latinos.

“Si tu audiencia es cierto sector dentro de la base MAGA, es una gran comunicación”, dijo Aguilar. “Pero si quieres mantener la amplia coalición que logró la victoria histórica de 2024, eso tiene que cambiar”.

El exrepresentante republicano Carlos Curbelo, quien representó un distrito del sur de Florida con gran presencia latina, también cree que “será difícil para los republicanos recuperar parte del apoyo” que Trump ha perdido este año. “Las únicas soluciones políticas para la erosión que los republicanos han visto son que mejore la asequibilidad en el país y que la aplicación de las leyes de inmigración vuelva a un punto donde la mayoría pueda apoyarla —lo que implicaría deportar [solo] a quienes son criminales o una verdadera carga para la sociedad”, dijo.

Por todas esas razones, Madrid, Barreto y otros con los que hablé dijeron que los demócratas tienen una posibilidad realista de llevar su cuota del voto latino en 2026 nuevamente hacia el nivel de dos tercios o más que alcanzaban con frecuencia antes de 2020. Pero incluso si lo logran, muchos creen que esos avances podrían ser tan efímeros como los de Trump en 2024. “Hay mucha evidencia de que la identificación partidista latina no es tan rígida como la de algunos otros grupos”, dijo Henson, una opinión compartida por muchos de los entrevistados.

Esa dinámica deja a los latinos más abiertos que la mayoría de los votantes a cambiar su lealtad según su evaluación de las condiciones inmediatas, como la economía o la política migratoria. Ambas preocupaciones alejaron a los latinos de los demócratas en 2024; ahora están alejando a muchos de Trump. “Se podría argumentar que los latinos son los únicos votantes que están votando como se debería en una democracia saludable: es decir, que están dispuestos a cambiar sus hábitos de votación cuando alguien está haciendo algo malo para ellos”, dijo Madrid, el consultor republicano.

El constante crecimiento y dinamismo del electorado latino añade aún más fluidez. El demógrafo William Frey, del centro de estudios Brookings Metro, proyecta que alrededor de 1,1 millones de latinos nacidos en Estados Unidos cumplirán 18 años y serán elegibles para votar cada año durante al menos el próximo cuarto de siglo. Shaw y Barreto, en su encuesta para UnidosUS, encontraron que dos quintas partes de los latinos que votaron en 2024 emitieron su primer voto en esa elección, o en 2022 o 2020. “Como el electorado latino es tan joven, porque está creciendo, porque hay votantes naturalizados que ingresan, está en constante cambio”, dijo Barreto.

Aun mientras crecen y se dispersan, los latinos se han convertido en una de las pocas piezas móviles en un electorado donde la mayoría de los votantes, como dicen los politólogos, parecen “calcificados” en su lealtad inquebrantable a un partido o al otro. “La idea de que existe una afinidad natural profunda hacia los demócratas [entre los latinos] es tan problemática como pensar que ahora son republicanos acérrimos”, dijo Shaw. En un país dividido tan rígidamente entre coaliciones antagónicas de rojo y azul, los latinos parecen sólidamente morados.

