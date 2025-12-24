Trump le dice a un niño de 10 años que se aseguró de que “un Santa Claus malo” no se va a “infiltrar” en EE.UU.

Suena el teléfono. ¿A tu hijo de 10 años le gustaría hablar con el presidente? Está siguiendo a Santa Claus…

Suena el teléfono. ¿A tu hijo de 10 años le gustaría hablar con el presidente? Está siguiendo a Santa Claus desde su sala de estar en Palm Beach.

“Santa Claus es muy buena persona”, le dice el presidente Donald Trump, con traje y corbata dorada, a Jasper en Tulsa. “Queremos asegurarnos de que no se infiltre, de que no estemos infiltrando en nuestro país a un Santa Claus malo. Así que descubrimos que Santa Claus es bueno. Santa Claus te quiere. Santa Claus quiere a Oklahoma, como yo. Sabes que Oklahoma me trató muy bien en las elecciones. Así que yo quiero a Oklahoma. No te vayas nunca de Oklahoma, ¿de acuerdo?”

De acuerdo, dice Jasper.

Siguiente, general.

Esta Nochebuena Trump habla con los niños cuyas llamadas a NORAD (Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial) para rastrear a Papá Noel se han conectado a Mar-a-Lago. Es una tradición presidencial.

“Supongo que deberían escuchar todo esto”, les dice a sus reporteros, que observan desde los paneles de seda veneciana y las columnas románicas del elegante resort de Trump en Florida. Su altavoz está encendido, pero el de su esposa no.

“Está muy concentrada. La primera dama está muy concentrada”, dijo, mirando alrededor del árbol de Navidad hacia donde Melania Trump está sentada, con el auricular pegado a la oreja.

Ella no levanta la vista.

“Creo que es mejor que se duerman”, dice la primera dama por el auricular, de espaldas al presidente. “Y luego Santa Claus llegará a tu casa”.

“Puede concentrarse completamente sin escuchar esto”, dice el presidente. “Al menos saben lo que está pasando”.

A continuación, una niña de 8 años en Carolina del Norte.

“¡Suenas tan hermosa y tierna! ¡Suenas tan inteligente!”, le dice el presidente a Savannah, quien se pregunta: “¿Se enojará Santa Claus si no le dejamos galletas?”.

“No se enojará”, responde Trump, después de pedirle a Savannah que repita su pregunta. “Pero creo que se decepcionará mucho. Sabes, Santa Claus suele ser un poco angelical. ¿Sabes lo que significa angelical? Un poco pesado”.

Otra mirada a la primera dama, absorta en la conversación.

“Así puedes escuchar lo que está pasando. Creo que es un poco mejor”, dice, señalando el altavoz de su teléfono. “Las llamadas de un solo lado nunca son buenas, pero son mucho menos peligrosas”.

El ejército está rastreando a Santa Claus sobre Suecia, le informa el general a Trump.

“Así que Santa Claus tiene un buen viaje para llegar a tu parte del mundo”, le dice a Amelia en Kansas. “Dentro de cinco horas, Santa Claus bajará por tu chimenea”.

Amelia está preocupada por el carbón en su calcetín.

“¿Te refieres a carbón limpio y hermoso?”, pregunta Trump. “Tenía que hacerlo, lo siento”.

Siguiente, general. La línea telefónica está en silencio.

“¿Les gusta la sala? No hay problema con la altura del techo”, dice el presidente para llenar el silencio, mirando hacia el artesonado de pan de oro. “¿Oye, general?”

Un niño de cinco años en Pensilvania está esperando.

“Pensilvania es genial. De hecho, ganamos Pensilvania tres veces, pero ganamos Pensilvania. La ganamos por goleada. Así que me encanta Pensilvania”, declara Trump.

Papá Noel está ahora sobre Copenhague.

“Podríamos hacer esto todo el día”, proclama el presidente. “Tenemos que volver a China, Rusia, Ucrania. Tenemos que volver a otras cosas, pero esto… podrías hacer esto todo el día. Bien, general, estamos listos”.

Melania Trump ha colgado el teléfono.

“¿Cómo está, primera dama?”, pregunta el presidente desde el otro lado de la sala.

“Estoy esperando una llamada”, responde ella.

