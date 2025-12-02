Trump insiste que los ataques contra objetivos dentro de Venezuela comenzarán “pronto”

El presidente de EE.UU., Donald, Trump dijo el martes que pronto comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, lo que…

El presidente de EE.UU., Donald, Trump dijo el martes que pronto comenzará a atacar objetivos dentro de Venezuela, lo que representaría una escalada de la ofensiva de su Gobierno contra presuntos traficantes de drogas.

“Vamos a empezar a hacer esos ataques en tierra también”, dijo durante una reunión del gabinete. “Sabemos dónde viven. Sabemos dónde viven los malos, y vamos a empezar eso muy pronto”.

Trump ha estado considerando atacar personas en Venezuela durante semanas, lo que marcaría una gran escalada respecto a una campaña que se ha enfocado únicamente en atacar botes que, según funcionarios, transportan drogas a EE.UU.

Sus comentarios de este martes reflejan los que hizo el jueves pasado, cuando les dijo a los miembros del servicio durante una llamada de Acción de Gracias que los esfuerzos para ataques en tierra comenzarán “muy pronto”.

El Gobierno lidia con un intenso escrutinio en los últimos días por su conducta en esa ofensiva, que incluye las revelaciones de que se ejecutó un segundo ataque contra un bote después de que un ataque inicial no mató a todos a bordo.

Pero Trump defendió esas acciones el martes y argumentó que la campaña era necesaria para mantener las drogas fuera de EE.UU., agregando que será “mucho más fácil” atacar objetivos en tierra. También se negó a descartar atacar personas en países además de Venezuela si su Gobierno determina que están traficando drogas hacia EE.UU.

“Cualquiera que haga eso y lo venda en nuestro país está sujeto a ataque”, afirmó Trump.

