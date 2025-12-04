Trump indulta a ex alto ejecutivo del entretenimiento acusado por su propio Departamento de Justicia

El presidente Donald Trump emitió un “indulto total e incondicional” para el cofundador de Oak View Group, Tim Leiweke, quien…

El presidente Donald Trump emitió un “indulto total e incondicional” para el cofundador de Oak View Group, Tim Leiweke, quien fue acusado por el propio Departamento de Justicia del mandatario a principios de este año, según un documento publicado en línea.

Un gran jurado federal acusó en julio a Leiweke, entonces CEO del grupo de entretenimiento en vivo, por “orquestar una conspiración para manipular el proceso de licitación de un estadio en una universidad pública en Austin, Texas”, de acuerdo con un comunicado de prensa del Departamento de Justicia.

“Como se describe en la acusación, el acusado manipuló un proceso de licitación para beneficiar a su propia empresa y privó a una universidad pública y a los contribuyentes de los beneficios de una licitación competitiva”, manifestó la subsecretaria de Justicia Abigail Slater en una declaración en ese momento.

Leiweke se declaró inocente del cargo, que conlleva una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de US$ un millón.

El indulto está fechado el martes.

Leiweke estuvo representado por el aliado de Trump y exrepresentante Trey Gowdy, quien había presionado al Departamento de Justicia para que desestimara el caso o le concediera clemencia, según una persona familiarizada con la situación.

El exejecutivo anteriormente había criticado a Trump como el “mayor estafador del mundo” y elogiado al exvicepresidente Mike Pence por “defender y luchar por la Constitución”, según tuits suyos posteriormente eliminados.

En una declaración del miércoles, Leiweke habló de su “profunda gratitud” hacia Trump.

“Este ha sido un camino largo y difícil para mi esposa, mi hija y para mí. El presidente nos ha dado una nueva oportunidad de vida, por la que estaremos agradecidos y seremos buenos administradores”, expresó.

David Gerger, abogado de Leiweke, dijo en un comunicado que el indulto “es lo correcto”.

CNN se comunicó con Gowdy y la Casa Blanca para solicitar comentarios, pero no obtuvo respuestas.

Leiweke es un exejecutivo deportivo de larga trayectoria que ha dirigido varias franquicias deportivas profesionales, incluso como presidente de los Denver Nuggets de 1991 a 1995. Fue cofundador de OVG en 2015.

El indulto es el último de una serie de sorprendentes medidas de clemencia en los últimos días, después de que Trump anunciara previamente la anulación de una importante condena por narcotráfico en Estados Unidos para el expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández y un indulto “total e incondicional” para el representante demócrata de Texas Henry Cuellar y su esposa, Imelda, quienes enfrentaban cargos de soborno.

La noticia llega apenas un día después de que Oak View Group nombrara un nuevo CEO permanente luego de que Leiweke renunciara al cargo por la acusación, según un comunicado.

“Nos alegra que Tim pueda dejar atrás este asunto”, declaró un portavoz de la empresa gestora del recinto el miércoles. “OVG se ha mantenido firmemente centrado en ofrecer resultados excepcionales a nuestros clientes bajo el liderazgo de nuestro director ejecutivo, Chris Granger”.

Según el Departamento de Justicia, OVG acordó previamente pagar US$ 15 millones en multas en relación con las acusaciones contra Leiweke.

Esta historia ha sido actualizada con detalles adicionales.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.