Trump dijo que Honduras intenta “cambiar los resultados” de las elecciones: “¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”

En otra intromisión en una elección regional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó anoche un posteo en redes en el que denunciaba que Honduras estaba intentando modificar los resultados de los comicios del domingo.

“Parece que Honduras está intentando cambiar los resultados de su elección presidencial. ¡Si lo hacen, habrá consecuencias graves!”, publicó Trump en su red Truth Social

Este lunes, tras un lento y polémico conteo, el Consejo Nacional Electoral anunció este lunes la finalización de la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), cuando el escrutinio estaba al 57 % y arrojaba un empate técnico entre Nasry Asfura (39,91 %) y Salvador Nasralla (39,89 %), separados por apenas 515 votos.

“Ante este empate técnico, debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”, dijo en X la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, y pidió “paciencia y prudencia”.

En su publicación en Truth Social, Trump reclamó: “Es imperativo que la Comisión termine de contar los votos. Cientos de miles de hondureños deben tener sus votos contados. ¡La democracia debe prevalecer!”.

Días antes de las elecciones, Trump había manifestado su abierto apoyo a Asfura. En una publicación en redes sociales, instó a los hondureños a votar por Asfura. “Tito y yo podemos trabajar juntos para combatir a los narcocomunistas y brindar la ayuda necesaria al pueblo hondureño”, dijo Trump.

CNN consultó al Gobierno de Honduras por los dichos de Trump y está a la espera de una respuesta.

En una entrevista en Conclusiones, de CNNE, Cossette López Osorio, integrante del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, dijo que la detención de la transmisión de los resultados fue “una falla técnica en la plataforma de divulgación”.

Tenemos unos márgenes muy estrechos y además tenemos una proporción grande de actas que procesar en estos días que quedan”, dijo López Osorio.

“Nuestro sistema de divulgación es integrado y se nutre de diferentes fuentes. En la noche de la elección, se nutre de lo que se envía de allá. En los posteriores días, se nutre de ciertos procedimientos internos que tenemos para procesar el remanente de las actas que haya quedado, que en este caso es más o menos del 43 %”, añadió y dijo que esto sería “un instrumento de transparencia”.

Al ser consultada sobre qué pasará si cuando se reanude la difusión hay cambios drásticos en los resultados, López Osorio dijo: “Estamos creando suficiente información para poder proporcionarle con tranquilidad a la gente los datos”.

El Consejo Nacional Electoral informó este martes de fallas técnicas en el servicio de divulgación de los resultados, exigió una pronta solución a la empresa responsable y garantizó que la declaración final respetará la voluntad ciudadana.

