Trump dice que Rusia siempre ha tenido “la ventaja” y que Zelensky tiene que “empezar a aceptar las cosas”

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó que Rusia tiene “la ventaja” y una posición de negociación más fuerte mientras busca alcanzar un acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania, y agregó que ya es hora de que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, “empiece a aceptar las cosas”.

“Él tendrá que ponerse las pilas y empezar a aceptar las cosas, ya sabes, cuando estás perdiendo”, dijo Trump en una entrevista grabada ayer con Dasha Burns, en “The Conversation”, de Politico.

Al preguntarle si Ucrania ha perdido la guerra, Trump dijo que “perdieron mucha tierra” y que “ciertamente no dirías que es una victoria”.

Al mismo tiempo, Trump no estuvo completamente de acuerdo con la sugerencia de su hijo, Donald Trump Jr., de que él podría abandonar las conversaciones de paz entre Rusia y Ucrania: “No es correcto, pero no es exactamente incorrecto”, dijo.

“No es fácil con Rusia, porque Rusia tiene la ventaja, la gran ventaja, y siempre la tuvo. Son mucho más grandes. Son mucho más fuertes en ese sentido”, dijo Trump.

“Les doy a las personas de Ucrania y a las Fuerzas Armadas de Ucrania un enorme crédito por, ya sabes, la valentía y por la lucha, todo eso. Pero, ya sabes, en algún momento, el tamaño generalmente gana”, añadió Trump.

