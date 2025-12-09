Trump dice que Maduro tiene los “días contados”

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista publicada este martes que el video que vio del segundo ataque a…

El presidente Donald Trump dijo en una entrevista publicada este martes que el video que vio del segundo ataque a una supuesta lancha con narcotraficantes procedente de Venezuela “no es agradable”, pero defendió los ataques como necesarios para detener el flujo de drogas hacia Estados Unidos y retieró sus amenazas contra el presidente Nicolás Maduro, afirmando que tiene los “días contados”.

Los ataques del 2 de septiembre han sido objeto de un intenso escrutinio, ya que legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación sobre si el segundo ataque a una embarcación en el Caribe, ordenado para eliminar a los supervivientes, fue legal según las leyes de la guerra.

Cuando Politico le preguntó si había visto el video del segundo ataque a la embarcación, Trump dijo que “no es agradable”, pero añadió que parecía que los supervivientes intentaban enderezar su lancha volcada.

“Bueno, parecía que intentaban enderezar la lancha, pero yo no me meto en eso. Eso depende de ellos. El almirante que lo hizo es un hombre muy respetado como saben, un hombre muy respetado”.

Trump dijo que “no le importa” si su secretario de Defensa, Pete Hegseth, testifica ante el Congreso. “No me importa si lo hace. Puede hacerlo si quiere. No me importa”. Trump dijo que Hegseth está “haciendo un gran trabajo”.

Hablando sobre los ataques a las embarcaciones, Trump también dijo: “Y también los atacaremos en tierra muy pronto”. Si bien Trump no proporcionó más detalles, el presidente a menudo ha buscado mantener la presión sobre Maduro al negarse a descartar ataques dentro de Venezuela para derrocarlo.

Trump dijo que no quería decir hasta dónde llegaría para derrocar a Maduro, afirmando que no “descartaría ni confirmaría” una invasión terrestre, pero añadió: “Sus días están contados”.

