Trump dice que los esfuerzos en Venezuela van “mucho más allá” de una campaña de presión sobre Maduro

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que una demostración masiva de fuerza de Estados Unidos alrededor de Venezuela es “mucho más allá” de una campaña de presión sobre el presidente Nicolás Maduro mientras considera los próximos pasos.

Trump sugirió que hay apoyo público para sus esfuerzos de atacar supuestos barcos de droga que operan en el Caribe y dijo que operaciones similares “pronto” comenzarían en tierra.

“Creo que van a encontrar que hay una audiencia muy receptiva para hacer exactamente lo que están haciendo, eliminar esos barcos. Y muy pronto vamos a empezar a hacerlo en tierra también”, dijo a los periodistas el miércoles en la Oficina Oval.

Trump agregó: “Conocemos cada ruta, conocemos cada casa, sabemos dónde fabrican esta porquería. Sabemos dónde lo juntan todo. Y creo que lo van a ver muy pronto en tierra”.

Al presidente se le preguntó si su “campaña de presión” sobre Maduro estaba funcionando, ya que las Fuerzas Armadas estadounidenses han acumulado una demostración masiva de fuerza en la región, incluyendo aproximadamente 15.000 soldados y más de una decena de buques de guerra.

“No es una campaña de presión, es mucho más allá de eso, creo”, dijo Trump.

CNN informó anteriormente que Trump ha sido informado sobre una variedad de opciones, incluyendo ataques selectivos a instalaciones gubernamentales y militares venezolanas, o potencialmente un intento más directo de destituir a Maduro. El lunes por la noche se reunió con los principales funcionarios del gabinete para discutir el camino a seguir.

Trump reafirmó este miércoles que habló con Maduro “brevemente, solo le dije un par de cosas”, y agregó: “Veremos qué pasa con eso”.

