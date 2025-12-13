Trump dice que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que los ataques por tierra en Venezuela “van a empezar a suceder” y añadió: “No vamos a permitir que destruyan a nuestra juventud”.

“Ahora estamos empezando por tierra, y por tierra es mucho más fácil, y eso va a empezar a suceder”, anunció el presidente. “No vamos a permitir que esa gente destruya a nuestra juventud, que destruya a nuestras familias”, agregó.

CNN se ha comunicado con la Casa Blanca para obtener una aclaración sobre lo que quiso decir el presidente.

Al ser preguntado si hay algo que el país pueda hacer para prevenir posibles ataques terrestres, Trump respondió que no quería “decir eso”.

“No quiero decir eso, pero no se trata solo de ataques terrestres contra Venezuela, se trata de ataques terrestres contra personas horribles que están introduciendo drogas y matando a nuestra gente”, subrayó el mandatario.

El presidente Donald Trump no quiso confirmar este viernes si Estados Unidos tiene la intención de confiscar más activos petroleros venezolanos, y en cambio, les dijo a los periodistas que no sería prudente revelar esa información.

“No sería muy inteligente de mi parte decirles eso”, declaró el presidente. “Estamos combatiendo el narcotráfico a niveles nunca antes vistos”.

Estados Unidos ha anunciado nuevas sanciones contra miembros de la familia de Nicolás Maduro y contra buques acusados ​​de transportar petróleo venezolano.

Trump continúa ejerciendo presión sobre el líder venezolano tras la incautación de un petrolero frente a las costas del país.

Estados Unidos anunció una serie de nuevas sanciones contra Venezuela, mientras intensifica una campaña de presión que ha incluido el envío de tropas al Caribe, ataques contra presuntos barcos narcotraficantes, amenazas contra su presidente, y la incautación de un petrolero y su carga.

Ponte al día sobre las tensiones más recientes entre Estados Unidos y Venezuela:

Ataques a barcos: Estados Unidos ha matado al menos a 87 personas en ataques que han destruido 23 supuestas embarcaciones narcotraficantes, y el presidente Donald Trump ha sugerido en repetidas ocasiones que pronto podrían tomarse medidas por tierra. El jueves afirmó que la campaña contra Venezuela “abarca muchas cosas”, incluida la migración.

Nuevas sanciones: Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones a las compañías navieras y los buques que, según afirma, ayudan a transportar petróleo venezolano.

A primera hora de este viernes, había al menos ocho petroleros bajo sanciones estadounidenses relacionadas con Irán o Rusia cerca de los puertos venezolanos o frente a sus costas, según los datos de navegación AIS revisados por CNN y cotejados con los datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Tres sobrinos de la esposa de Maduro, Cilia Flores, y otro empresario afiliado a Maduro también figuraban en la lista de sanciones. Dos de los sobrinos sancionados habían sido condenados anteriormente por tráfico de drogas en Estados Unidos antes de ser liberados en un intercambio de prisioneros.

Vuelos de deportación: El Gobierno venezolano afirmó que Estados Unidos suspendió unilateralmente los vuelos de deportación desde Estados Unidos que debían aterrizar el viernes, pero un funcionario de la administración estadounidense negó que eso fuera así.

Líder de la oposición en Noruega: Las sanciones se produjeron cuando la líder de la oposición venezolana María Corina Machado recibió el Premio Nobel de la Paz en Noruega. Machado, que habló el jueves desde Oslo, dijo que Estados Unidos la ayudó a llegar a Noruega para recibir el premio. Había estado escondida en Venezuela y prometió regresar, sin importar quién estuviera en el poder.

Michael Rios, Lauren Kent, Stefano Pozzebon, Lex Harvey, Sandi Sidhu, Isaac Yee, Donald Judd y Alejandra Jaramillo, de CNN, contribuyeron con este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.