Trump dice que la paz en Ucrania está “más cerca que nunca”. ¿Es cierto?

Estados Unidos acaba de concluir dos días de conversaciones en Berlín con negociadores ucranianos y europeos, seguidos de más discusiones entre líderes en Europa, todas ellas con señales positivas sobre un posible acuerdo de paz.

Las conversaciones se centraron en las garantías de seguridad para Ucrania destinadas a disuadir una posible agresión rusa en el futuro, un asunto que —pese a los mensajes optimistas— sigue siendo uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones con Moscú. El otro gran escollo es el futuro de la región ucraniana del Donbás, cuyo control Rusia exige que Kyiv ceda como condición para el acuerdo.

Líderes mundiales destacaron la noche del lunes “avances significativos”. Alemania dijo que existe una posibilidad pequeña pero real de lograr un acuerdo pronto y también planteó la idea de una tregua durante el período navideño, mientras que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que “ahora estamos más cerca que nunca”. Pero ¿dónde están realmente las cosas?

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y su principal negociador, Rustem Umerov, se reunieron en la capital alemana con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y con Jared Kushner, yerno del mandatario estadounidense. El canciller alemán, Friedrich Merz, también participó en las conversaciones, en las que los negociadores revisaron la versión más reciente del plan de paz respaldado por Estados Unidos.

“Esto no significa que ahora tengamos un plan perfecto, pero es una versión muy viable”, dijo Zelensky a los periodistas en Berlín. “Los estadounidenses quieren una resolución rápida; a nosotros nos importa mantener la calidad incluso a ese ritmo. Si velocidad y calidad coinciden, estamos totalmente de acuerdo”.

Zelensky dijo este martes que trabajó con Estados Unidos “con gran detalle en documentos que podrían detener la guerra y garantizar la seguridad” durante las conversaciones de paz. “Cada detalle importa, porque ni un solo detalle debe convertirse en una recompensa para la agresión de Rusia”, afirmó ante el Parlamento de los Países Bajos en La Haya.

Actualmente hay cinco documentos distintos en discusión dentro del acuerdo de paz propuesto. Entre ellos figuran garantías de seguridad “jurídicamente vinculantes” que serían sometidas a votación en el Congreso de Estados Unidos, así como planes para financiar la recuperación de Ucrania tras la guerra.

Los líderes de la Unión Europea y de Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia y el Reino Unido se reunieron en Berlín para conversaciones separadas, tras las cuales se comprometieron a trabajar junto con Estados Unidos para “proporcionar sólidas garantías de seguridad y medidas de apoyo a la recuperación económica de Ucrania”.

El Kremlin dijo este martes que aún no había visto el texto de las propuestas más recientes sobre las garantías de seguridad para Ucrania al estilo de la OTAN.

“Queremos la paz; no queremos una tregua que le dé a Ucrania un respiro y permita prepararse para la continuación de la guerra. Queremos detener esta guerra y alcanzar nuestros objetivos, asegurar nuestros intereses y garantizar la paz en Europa en el futuro”, dijo a los periodistas el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en respuesta a una pregunta sobre la viabilidad de una “tregua navideña”.

Los compromisos expuestos en la declaración conjunta europea incluyeron:

Una “fuerza multinacional para Ucrania” liderada por Europa, con aportes de militares de aliados dentro de la Coalición de los Dispuestos y “con apoyo de Estados Unidos”. Esa fuerza ayudará a asegurar los cielos y los mares de Ucrania, “incluido mediante operaciones dentro de Ucrania”.

Un mecanismo de supervisión del alto el fuego liderado por Estados Unidos, que incluiría participación internacional.

“Un apoyo significativo a Ucrania para fortalecer sus Fuerzas Armadas, que deberían mantenerse en un nivel de tiempo de paz de 800.000 efectivos”.

Inversiones futuras en Ucrania, que incluirían acuerdos comerciales y “poner a disposición recursos importantes para la recuperación y la reconstrucción”. La declaración añadió: “En este sentido, los activos soberanos rusos en la Unión Europea han sido inmovilizados”.

Esa es la gran pregunta. El Kremlin ha dicho que se opone a cualquier escenario que implique el despliegue de militares de la OTAN en Ucrania.

El Gobierno ruso ha llegado incluso a insistir en que Ucrania consagre en su Constitución que no se unirá a la OTAN ni permitirá fuerzas de la alianza militar transatlántica dentro de sus fronteras. En noviembre, Moscú también exigió que Kyiv acepte un límite a sus Fuerzas Armadas.

Funcionarios de Estados Unidos aseguran que cerca del 90 % de los asuntos entre Rusia y Ucrania ya han sido resueltos, y describen las concesiones territoriales como uno de los principales puntos de fricción.

Un funcionario estadounidense dijo que su parte presentó ideas “que invitan a la reflexión” para destrabar ese punto, incluida la creación de una zona económica libre en partes del Donbás.

El equipo negociador de Estados Unidos propuso que esa zona sea un área desmilitarizada, de la que Ucrania se retiraría, pero a la que las fuerzas rusas no ingresarían. Sin embargo, no está claro si el presidente ruso, Vladimir Putin, estaría dispuesto a abandonar sus objetivos máximos de guerra para aceptar esa propuesta.

Ucrania ha planteado dudas sobre quién administraría esa zona y quién garantizaría que la retirada de fuerzas sea recíproca.

“Los estadounidenses están tratando de encontrar un compromiso… quiero subrayar una vez más: una ‘zona económica libre’ no significa bajo el control de la Federación Rusa. Estas son características esenciales para mí en cualquier formato sobre el Donbás”, dijo Zelensky el lunes, al añadir que Ucrania no reconocerá como rusa, ni de manera legal ni de facto, la parte del este del Donbás ocupada temporalmente.

Funcionarios de Estados Unidos describieron las garantías de seguridad como “similares al Artículo 5”, en referencia al principio del tratado de la OTAN según el cual un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos. Los funcionarios declinaron detallar en qué consistiría el papel de Estados Unidos, más allá de decir que no incluiría soldados estadounidenses sobre el terreno en Ucrania.

“Antes de abandonar el campo de batalla, tenemos que estar absolutamente seguros de cuáles son estas garantías de seguridad”, afirmó Zelensky.

Zelensky continúa con sus gestiones diplomáticas, con una visita este martes a Países Bajos para hablar sobre compensaciones por parte de Rusia por los daños causados durante la guerra.

“Las conversaciones no son solo sobre un alto el fuego, sino sobre garantías de seguridad”, dijo Zelensky. “No se trata únicamente de seguridad física; también se trata de que Rusia finalmente aprenda a vivir bajo el Estado de derecho. Esto solo funcionará si hay una verdadera rendición de cuentas, si el castigo al agresor se vuelve inevitable”.

Trump, quien participó por teléfono en la cena del lunes entre líderes europeos, dijo que “las cosas parecen ir bien, pero llevamos mucho tiempo diciendo eso, y es un asunto difícil”. Señaló que la llamada fue “muy buena” y que mantuvo una “larga conversación” con Zelensky, y agregó que Estados Unidos también ha estado en contacto con Putin.

“Creo que ahora estamos más cerca que nunca, y veremos qué podemos hacer”, dijo Trump el lunes en el Despacho Oval. “El problema es que ellos [Rusia] querrán que esto termine y, de repente, no querrán; y Ucrania querrá que termine y, de repente, no querrá. Así que tenemos que lograr que estén en la misma sintonía”.

Con información de Christian Edwards, Victoria Butenko, Kevin Liptak y Anna Chernova.

