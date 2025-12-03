Trump dice que apoyaría la publicación del video del segundo ataque a un barco que presuntamente transportaba drogas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su Gobierno “ciertamente” publicaría el video de un segundo…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que su Gobierno “ciertamente” publicaría el video de un segundo ataque a un barco que presuntamente transportaba drogas en el Caribe, después de que el ataque inicial no matara a todos los que iban a bordo.

“No sé qué material tienen, pero lo que sea que tengan, ciertamente lo publicaríamos, no hay problema”, dijo Trump a los periodistas en el Salón Oval. “Por cada barco que neutralizamos, salvamos 25.000 vidas en Estados Unidos”.

Trump publicó el video del primer ataque, poco después de la operación del 2 de septiembre, en su plataforma Truth Social.

Al ser consultado posteriormente sobre si apoyaba la decisión de atacar a los sobrevivientes en un segundo ataque, Trump respondió: “No, apoyo la decisión de neutralizar las embarcaciones y a quienes las pilotan. La mayoría ya no está, pero quienes pilotan esos barcos son culpables de intentar matar personas en nuestro país”.

Trump también desestimó preguntas sobre si el secretario de Defensa, Pete Hegseth, o el almirante Frank “Mitch” Bradley, quienes según el Gobierno ordenaron el segundo ataque, deberían ser sancionados en el caso de que haya habido sobrevivientes aferrándose a la embarcación.

“Creo que verán que esto es una guerra, que estas personas estaban matando a nuestra gente por millones”, dijo Trump.

“Creo que verán que hay mucho apoyo para hacer exactamente lo que están haciendo, eliminar esas embarcaciones”, agregó Trump. “Y muy pronto, también comenzaremos a hacerlo en tierra”.

