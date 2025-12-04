Trump contrata a nuevo arquitecto para el salón de baile de la Casa Blanca en medio de enfrentamientos sobre el proyecto

El presidente de EE.UU. Donald Trump contrató a un nuevo arquitecto para el salón de baile de la Casa Blanca…

El presidente de EE.UU. Donald Trump contrató a un nuevo arquitecto para el salón de baile de la Casa Blanca en medio de disputas entre el mandatario y el arquitecto originalmente contratado para completar el proyecto, dijeron varias fuentes a CNN.

Un alto funcionario de la Casa Blanca dijo que McCrery Architects y su director ejecutivo James McCrery ya no estarán involucrados, después de enfrentarse con el presidente sobre el alcance del proyecto, particularmente el tamaño del salón de baile. No obstante, dos funcionarios de la Casa Blanca negaron rotundamente que McCrery hubiera sido despedido; dijeron que, en cambio, permanecerá en el proyecto del salón de baile como consultor.

El nuevo arquitecto es Shalom Baranes Associates, una firma con sede en Washington, que previamente diseñó la sede nacional de la Administración de Servicios Generales, según el sitio web de la empresa.

“A medida que comenzamos a pasar a la siguiente etapa de desarrollo del Salón de Baile de la Casa Blanca, el Gobierno se complace en compartir que el muy talentoso Shalom Baranes se ha unido al equipo de expertos para llevar a cabo la visión del presidente Trump de construir la que será la mayor incorporación a la Casa Blanca desde el Oficina Oval: el Salón de Baile de la Casa Blanca”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Davis Ingle, a CNN en un comunicado. “Shalom es un arquitecto consumado cuyo trabajo ha dado forma a la identidad arquitectónica de la capital de nuestra nación durante décadas y su experiencia será un gran activo para la finalización de este proyecto”.

CNN se ha puesto en contacto con McCrery y Shalom Baranes Associates para obtener comentarios.

Funcionarios de la Casa Blanca se habían quejado en las últimas semanas de que el proyecto se iba a retrasar debido a las fricciones entre McCrery y Trump, quienes, según se informa, chocaron por el tamaño del proyecto y la medida en que este se ajustaba al diseño clásico de la Casa Blanca.

La disputa sobre el alcance del proyecto fue reportada por primera vez por el Washington Post, que, citando a cuatro fuentes, dijo que la discusión reflejaba un desacuerdo entre el estilo imaginado por Trump y las normas de diseño.

Los planes de Trump para construir un nuevo y gran salón de baile han crecido desde su anuncio inicial, al igual que el costo, que el Gobierno ha dicho que será cubierto completamente por donantes privados.

Ahora se espera que el salón de baile sea más grande de lo planeado inicialmente, según múltiples fuentes familiarizadas con el asunto, aunque no está claro cuánto más grande. Al anunciar los planes durante el verano, la Casa Blanca dijo originalmente que el salón de baile tendría más de 8.000 metros cuadrados con una capacidad para 650 personas sentadas, estimando el costo en US$ 200 millones.

Aunque no está claro cuánto más grande será, Trump dijo en octubre que ahora se espera que el salón de baile cueste US$ 300 millones, aparentemente en línea con una estructura más grande.

El proyecto ha generado protestas ya que Trump ignoró las inquietudes planteadas por conservacionistas y demolió la totalidad del Ala Este de la Casa Blanca sin buscar la aprobación de la comisión que supervisa la construcción en edificios federales. La Casa Blanca ha dicho que presentará los planes para la construcción del salón de baile a la Comisión de Planificación de la Capital Nacional, pero insiste en que el organismo no tiene jurisdicción sobre la decisión de demoler el Ala Este.

Will Scharf, quien dirige la comisión y fue nombrado para el cargo por Trump durante el verano, dijo el jueves que colegas en la Casa Blanca le han informado que los planes para el salón de baile serán presentados a la agencia este mes.

Scharf señaló al comienzo de una reunión de la NCPC que una vez que se presenten los planes, “es realmente cuando comenzará el papel de esta comisión y su personal profesional”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.