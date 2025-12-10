Lanzan la “Tarjeta Dorada Trump” que promete la residencia en EE.UU. en tiempo récord por un precio millonario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó oficialmente el miércoles la visa “Tarjeta Dorada Trump”, una nueva vía de…

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó oficialmente el miércoles la visa “Tarjeta Dorada Trump”, una nueva vía de inmigración que permitirá a extranjeros pagar US$ 1 millón para agilizar su solicitud de residencia, o a empresas pagar US$ 2 millones para patrocinar a un trabajador extranjero que deseen traer a Estados Unidos.

“Es muy emocionante, para mí y para el país, que hayamos lanzado la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, dijo el presidente en una mesa redonda en la Casa Blanca.

El sitio web oficial, trumpcard.gov, se habilitó este miércoles por la tarde e incluye el enlace a la solicitud y promete “residencia en Estados Unidos en tiempo récord”.

“Por una tarifa de procesamiento del Departamento de Seguridad Nacional de US$ 15.000 y, tras la aprobación de antecedentes, una contribución de US$ 1 millón, obtenga la residencia en Estados Unidos en tiempo récord con la ‘Tarjeta Dorada Trump’”, indica el sitio web.

En una entrevista con Fox News este jueves, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que el programa garantizará que “las personas que ingresen sean las mejores; que tengan la capacidad económica para impulsar nuestra economía”.

También lo describió como una versión “mucho más potente” de la tarjeta de residencia permanente, que permite a los inmigrantes vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos.

Una vez presentados los documentos, el proceso tomará “semanas” e incluirá una entrevista, según el sitio. Pueden aplicarse tarifas adicionales del Departamento de Estado, dependiendo del solicitante.

“El solicitante deberá asistir a una entrevista y presentar cualquier documento adicional de manera oportuna”, señala el sitio.

El sitio indica que el solicitante aprobado recibirá la residencia permanente legal como titular de una visa EB-1 o EB-2, visas de empleo otorgadas a personas con habilidades “extraordinarias” o “excepcionales”.

El sitio web también adelanta que próximamente se lanzará la “Tarjeta Platino Trump” e invita a ciudadanos extranjeros a inscribirse en una lista de espera. Por US$ 5 millones, el Gobierno promete que los solicitantes elegibles “pasen hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos generados fuera del país”.

“Los extranjeros pueden inscribirse ahora y asegurar su lugar en la lista de espera para la ‘Tarjeta Platino Trump’. Cuando se lance, y tras el pago de una tarifa de procesamiento del Departamento de Seguridad Nacional de US$ 15.000 y una contribución de US$ 5 millones, podrán pasar hasta 270 días en Estados Unidos sin estar sujetos a impuestos estadounidenses sobre ingresos generados fuera del país”, señala el sitio.

No se especifica cuándo estará disponible la opción platino.

La última medida drástica de Trump en materia de inmigración, provocada por el tiroteo contra dos miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington, ha paralizado o endurecido todas las formas de entrada de extranjeros a Estados Unidos, tanto legales como ilegales, en las últimas semanas, pero el presidente ya había anunciado el programa de la “tarjeta dorada” en febrero.

En ese momento, Trump dijo que ofrecería una vía hacia la ciudadanía para extranjeros con alto poder adquisitivo a cambio de una tarifa de US$ 5 millones. Posteriormente, firmó un decreto en septiembre para crear esta vía migratoria con el mismo esquema de precios anunciado este miércoles.

El secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó en febrero que la visa modificaría el programa EB-5 de inversionistas inmigrantes, que permite a extranjeros invertir en proyectos que generen empleos en Estados Unidos y luego solicitar la residencia.

“Vamos a modificar el acuerdo EB-5”, dijo Lutnick. “La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y yo estamos trabajando juntos en esto. Por US$ 5 millones, obtendrán una licencia del Departamento de Comercio. Luego harán una inversión adecuada”.

Expertos en derecho migratorio han señalado que eliminar o modificar significativamente el programa EB-5 requeriría la intervención del Congreso.

A pesar de las dudas sobre la implementación del plan, Trump ha sugerido que podrían venderse millones de tarjetas doradas, y Lutnick dijo en febrero que el plan podría recaudar US$ 1 billón para reducir la deuda nacional.

Lutnick ha criticado el proceso tradicional de la tarjeta de residencia (“green card”), argumentando que obliga al país a aceptar a personas con menos calificaciones.

“Solo vamos a aceptar personas extraordinarias, de lo más alto”, afirmó Lutnick.

