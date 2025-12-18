Trump anuncia los Juegos Patriotas, una competencia atlética juvenil para celebrar el 250º aniversario del país

El presidente Donald Trump anunció que la Casa Blanca será la sede de los Juegos Patriotas, una competencia con jóvenes…

El presidente Donald Trump anunció que la Casa Blanca será la sede de los Juegos Patriotas, una competencia con jóvenes atletas de todo el país, como parte de la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos.

“En otoño organizaremos los primeros Juegos Patriotas, un evento atlético sin precedentes de cuatro días que contará con los mejores atletas de secundaria: un joven y una joven de cada estado y territorio”, dijo Trump en un anuncio en video de Freedom 250.

Freedom 250, que se lanzó el jueves, es “una organización nacional, no partidista, que lidera la celebración del 250º aniversario de Estados Unidos por parte de la Administración”, según un comunicado de prensa.

Los demócratas se han burlado de la competencia atlética en línea, comparándola con “Los Juegos del Hambre”.

Durante el video, Trump también destacó sus planes para un nuevo monumento de arco en la capital del país, diciendo que “la construcción comenzará en un futuro muy cercano”.

“Somos el único gran lugar sin un arco triunfal. Un hermoso arco triunfal, uno como el de París, donde tienen ese gran, hermoso arco. Lo llaman el Arco del Triunfo, y nosotros vamos a tener uno en Washington, muy pronto”, dijo Trump.

Una pelea de UFC en el South Lawn es otra idea de Trump que se materializará para la celebración del 250º aniversario y tendrá lugar en su cumpleaños, el 14 de junio.

“En el Día de la Bandera, tendremos un evento único de UFC aquí en la Casa Blanca. Serán los mejores luchadores campeones del mundo, todos peleando esa misma noche. El gran Dana White será el anfitrión, y va a ser algo especial”, dijo Trump.

