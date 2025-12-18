Trump anuncia el envío de cheques de US$ 1.776 a casi un millón y medio de militares antes de Navidad

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que emitirá cheques para miembros de las Fuerzas Armadas con un valor de…

El presidente Donald Trump anunció el miércoles que emitirá cheques para miembros de las Fuerzas Armadas con un valor de $1.776 — en honor al año de la independencia de Estados Unidos—, a los que denominó “dividendo del guerrero”.

“1.450.000 militares recibirán un dividendo especial, al que llamamos ‘dividendo del guerrero’, antes de Navidad. Un dividendo del guerrero. En honor a la fundación de nuestra nación en 1776, enviamos a cada soldado $1.776”, declaró Trump durante su discurso televisado a la nación.

“Y los cheques ya están en camino”.

Trump atribuyó los fondos a los aranceles, aunque no especificó cómo se financiaría la iniciativa.

“Ganamos mucho más dinero de lo que nadie pensaba gracias a los aranceles, y el proyecto de ley nos ayudó. Nadie lo merece más que nuestras Fuerzas Armadas, y felicito a todos”, declaró Trump.

El secretario de Defensa Pete Hegseth ordenó al Pentágono el pago de US$ 2.600 millones como “suplemento único de la asignación básica para vivienda a todos los militares elegibles en los grados salariales O-6 e inferiores”, declaró a CNN un funcionario de alto rango de la administración.

Aproximadamente 1,28 millones de militares del Componente Activo y 174.000 militares del Componente de Reserva recibirán este suplemento, según el funcionario. En la agenda política de Trump, aprobada durante el verano, el Congreso asignó US$ 2.900 millones al Departamento de Defensa, que la Casa Blanca ha rebautizado como Departamento de Guerra, para complementar el derecho a la Asignación Básica para Vivienda, según el funcionario.

“Este pago único ejemplifica el compromiso continuo del departamento con la mejora de la vivienda y la calidad de vida de nuestros militares y sus familias”, declaró el funcionario.

CNN se ha puesto en contacto con el Departamento del Tesoro para obtener más información sobre los pagos.

