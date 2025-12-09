Trump afirma que Ucrania está perdiendo la guerra, pero distintos funcionarios dicen que no hay grandes cambios en el frente

Tras la afirmación del presidente Donald Trump de que Ucrania “está perdiendo” la guerra con Rusia y que Moscú ahora…

Tras la afirmación del presidente Donald Trump de que Ucrania “está perdiendo” la guerra con Rusia y que Moscú ahora tiene la “ventaja”, varios funcionarios dijeron a CNN que no hay nuevas evaluaciones de Estados Unidos o Europa que sugieran que ha habido cambios significativos en el campo de batalla y que no ven indicios de que las fuerzas del presidente Vladimir Putin estén en condiciones de triunfar en el conflicto rápidamente.

Las evaluaciones pintan un panorama con matices, en el que Rusia logra pequeños avances en las líneas del frente y se va acercando a importantes líneas de suministro ucranianas, pero a un costo enorme en bajas militares.

“Los rusos están avanzando poco a poco, pero eso no es un cambio fundamental respecto a lo que ha estado sucediendo en los últimos meses”, dijo un funcionario militar ucraniano a CNN.

“La verdad es que, en este último año, Rusia ha ganado menos del 1 % del territorio ucraniano. Así que, por supuesto, eso no es ganar la guerra”, dijo el lunes a CNN la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia, Baiba Braze. “Esos no son los objetivos que Putin y el Kremlin buscan. Él quiere negarle su soberanía a Ucrania. Quiere someter a Ucrania como país. Y no está logrando eso en el campo de batalla”.

De todas maneras, los funcionarios dejaron claro que la situación es difícil para Kyiv.

“Ucrania está perdiendo cada vez más terreno estratégico en el este debido al desgaste y a posiciones defensivas limitadas”, dijo un alto funcionario estadounidense.

En las últimas semanas, las fuerzas rusas han avanzado sobre la ciudad ucraniana oriental de Pokrovsk. Los comandantes rusos afirmaron en varias ocasiones que tomaron la ciudad, mientras los ucranianos insisten en que los combates continúan. Pokrovsk fue una vez un centro clave de suministro para las fuerzas ucranianas en el este. Sin embargo, a medida que los combates alrededor de la ciudad se intensificaron en los últimos meses, su papel ha disminuido y, aunque el área está cerca de importantes líneas de suministro ucranianas, esas líneas de suministro permanecen abiertas.

El temor entre los funcionarios europeos es que Trump esté perdiendo la paciencia ante la falta de avances en las negociaciones de paz y que pueda retirarse de las conversaciones, culpando a Ucrania y a Europa de obstaculizar un acuerdo.

El alto funcionario estadounidense subrayó esa posibilidad cuando le dijo a CNN: “Esto para él se está convirtiendo más en una carga política, ya que es una guerra interminable”.

En una entrevista con Politico grabada el lunes, Trump volvió a expresar su frustración con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien presiona para que acepte un acuerdo de paz con Moscú. “Va a tener que ponerse las pilas y empezar a aceptar cosas, ya sabes, cuando estás perdiendo”, dijo Trump.

Consultado sobre si Ucrania ha perdido la guerra, Trump dijo: “Han perdido mucha tierra” y “Ciertamente no dirías que eso es una victoria”.

La visión pesimista de Trump sobre la guerra representa un giro dramático para el presidente. Hace poco más de dos meses, tras reunirse con Zelensky en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, Trump sorprendió a los observadores al decir que creía que Ucrania no solo podía mantener la línea, sino también recuperar todo el territorio tomado por Rusia desde la invasión, y quizás incluso más.

“Después de conocer y comprender completamente la situación militar y económica de Ucrania/Rusia y, después de ver los problemas económicos que está causando a Rusia, creo que Ucrania, con el apoyo de la Unión Europea, está en posición de luchar y RECUPERAR toda Ucrania en su forma original”, publicó Trump en redes sociales, añadiendo: “¡Y, quién sabe, tal vez incluso ir más allá!”

