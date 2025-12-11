Tras los recortes de tasas de la Reserva Federal, la IA y los bonos concentran ahora la atención de Wall Street

Tras obtener la esperada caída de tasas de interés, Wall Street se enfrenta a un nuevo panorama. Aunque la Reserva…

Tras obtener la esperada caída de tasas de interés, Wall Street se enfrenta a un nuevo panorama. Aunque la Reserva Federal (Fed, por sus siglas en inglés) se prepara para un enfoque más cauteloso en su política de reducción de tasas a lo largo de 2026, la atención de los inversionistas se ha desviado de la preocupación central que dominaba los mercados. Ahora, la mirada de los expertos financieros se dirige hacia temas que habían pasado a un segundo plano, obligando a los operadores a lidiar con nuevas y urgentes prioridades de inversión en este contexto económico cambiante.

Las tres reducciones consecutivas de tasas de interés por parte de la Fed en septiembre, octubre y diciembre contribuyeron a que los mercados subieran y dejaran atrás el nerviosismo por la inteligencia artificial y la incertidumbre sobre los aranceles.

Con el presidente de la Fed, Jerome Powell, dando a entender que las caídas de tasas podrían estar en pausa durante un tiempo, la atención de Wall Street se está desviando hacia otros asuntos. Y la incertidumbre que había estado huyendo bajo la superficie se vuelve más difícil de ignorar cuando no hay optimismo por parte de la Fed respecto a las reducciones de tasas que ayuden a impulsar las acciones.

Las persistentes preocupaciones sobre la IA están resurgiendo, mientras que los recientes movimientos en el mercado de bonos están haciendo que algunos inversionistas lo piensen dos veces.

Una preocupación: aunque es posible que la IA no se encuentre en una burbuja a punto de estallar, existe una incertidumbre real sobre la rentabilidad que tendrán todas las empresas con grandes aspiraciones y sobre si el gasto que se está realizando estará justificado.

Wall Street está analizando con mayor detenimiento los resultados financieros de las empresas de inteligencia artificial. Las acciones de Oracle (ORCL) cayeron un 13 % este jueves, lo que supuso una pérdida de más de US$ 100.000 millones en valor de mercado, después de que la empresa anunciara unos resultados del tercer trimestre que no alcanzaron las expectativas de Wall Street.

Las acciones de Oracle han bajado un 41 % desde que alcanzaron su máximo histórico en septiembre.

“Oracle está entrando en la fase más intensa de la construcción de su infraestructura de IA, y [el tercer trimestre] puso de relieve el desajuste temporal entre el gasto en construcción y la conversión de ingresos”, señalaron los analistas de Bank of America a través de una nota.

Las acciones de IA y tecnología han contribuido al alza del mercado en los últimos años. Por lo tanto, cuando los inversionistas venden acciones, esto puede afectar al mercado en general.

Las acciones tecnológicas se vieron sometidas a presión este jueves. Nvidia (NVDA) cayó un 2,1 %, mientras que Alphabet (GOOG) bajó un 2,3 %, lo que estabilizó al Nasdaq.

Los inversionistas se trasladaron a otros sectores, lo que impulsó al Dow Jones a subir 620 puntos, o un 1,29 %, y lo situó en camino de alcanzar un cierre récord. El S&P 500 subió ligeramente y también se encaminó hacia un máximo histórico.

“No nos sorprende ver optimismo a corto plazo en los mercados, dado que la Reserva Federal sigue recortando las tasas de interés a pesar de que la economía está creciendo”, afirmó Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, en un correo electrónico.

“Sin embargo, creemos que las gafas de color rosa podrían desaparecer una vez que los inversionistas se den cuenta de que el camino hacia la caída de las tasas de interés puede ser más largo —o puede que ni siquiera se materialice— de lo que ellos creen”, afirmó Zaccarelli.

La asequibilidad —y el costo de vida— ocupan un lugar destacado en los debates sobre la economía. El presidente Donald Trump sigue criticando duramente a la Fed por no bajar las tasas tan rápido como él quisiera.

El tipo de interés de referencia de la Fed influye en los costos de los préstamos, como las tasas de interés de las tarjetas de crédito. Sin embargo, son los rendimientos de los bonos a largo plazo, como los bonos del Tesoro a 10 años, los que influyen en los costos de los préstamos, como los tipos hipotecarios.

Cuando la Fed recorta las tasas de interés, los bonos tienden a repuntar, lo que hace bajar los rendimientos y se traduce en menores costos de financiación.

Pero recientemente ocurrió lo contrario: el rendimiento a 10 años acaba de alcanzar su nivel más alto en tres meses antes de caer el miércoles y este jueves.

Es una señal de que los inversionistas podrían estar nerviosos ante la posibilidad de que la inflación sea un problema más persistente. (Por lo tanto, exigen un rendimiento más alto para compensar esa posible inflación que merma su rentabilidad).

Y también es un claro recordatorio de que, aunque Trump quiera tasas más bajas, el mercado de bonos tendrá la última palabra a la hora de determinar los costos clave de los préstamos.

Otros aspectos que preocupan a los inversionistas en bonos:

Las preocupaciones sobre la carga de la deuda pública no han desaparecido.

Los rendimientos de los bonos están aumentando en Japón, lo que indica una tendencia al alza de los costos de financiamiento en todo el mundo.

Algunos inversionistas tienen reservas sobre la posibilidad de que el director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, se convierta en el próximo presidente de la Fed.

Sigue existiendo incertidumbre sobre la esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre una amplia gama de aranceles de Trump.

“Los inversionistas en bonos no están siguiendo el guion de flexibilización de la Fed”, afirmó Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, en una nota. “Siguen preocupados por los grandes déficits presupuestarios federales de EE.UU. y el aumento de la deuda estadounidense. Ven que la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2,0 % de la Fed. También están viendo cómo se disparan los rendimientos de los bonos en Japón”.

Para Matt Maley, estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co, la IA y los rendimientos de los bonos representan dos posibles “obstáculos” para los mercados, ya que los inversionistas miran hacia 2026.

“A medida que se hace cada vez más evidente (obvio) que la industria de la IA no va a ser tan rentable en general… ni tan rápidamente rentable… como el mercado está valorando, en nuestra opinión, esto va a crear serios obstáculos”, afirmó Maley.

Mientras tanto, “igual de importante” para los mercados es la perspectiva de que los rendimientos de los bonos sigan aumentando, afirmó Maley.

Los rendimientos más altos de los bonos se corresponden en general con unos costes de financiación más elevados, lo que puede limitar el gasto y la actividad empresarial que pueden ayudar a impulsar las acciones. Por otra parte, los rendimientos más altos de los bonos también pueden alejar a los inversionistas de las acciones.

“Este patrón de aumento de las tasas de interés a largo plazo es muy inusual si observamos la reacción histórica durante los ciclos de recortes de la Fed”, afirmó Torsten Slok, economista jefe de Apollo, en una nota. “La conclusión es que… los inversionistas de todas las clases de activos deben reflexionar sobre por qué” está ocurriendo esto.

Y esto ocurre en un momento en el que las empresas tecnológicas, como Oracle, están aumentando su endeudamiento para financiar su aspiración de construir infraestructuras que soporten el auge de la inteligencia artificial. Esos costos de financiación podrían aumentar si suben los rendimientos de los bonos.

“Creemos que en 2026 se van a presentar algunos problemas reales”, dijo Maley.

