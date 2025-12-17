Dan a conocer los números ganadores del premio mayor de Powerball de US$ 1.250 millones

Ya fueron publicados los números ganadores del premio mayor de Powerball estimado en US$ 1.250 millones, el segundo más grande…

Ya fueron publicados los números ganadores del premio mayor de Powerball estimado en US$ 1.250 millones, el segundo más grande en 2025.

Los números de este miércoles por la noche fueron 25, 33, 53, 62, 66 y el Powerball rojo 17, con un multiplicador Power Play de 4.

Aún no está claro si habrá un gran afortunado.

El premio mayor es el segundo más grande del año y el sexto más alto en la historia de este juego de lotería, según la Asociación de Loterías Multiestatales.

La cifra ha ido aumentando de valor de manera constante hasta competir con el premio mayor más grande de este año, el de septiembre, de US$ 1.787 millones, dividido entre ganadores en Texas y Missouri.

El ganador del premio mayor puede elegir entre dos opciones de pago: un pago inicial, seguido de 29 pagos escalonados, que las loterías ofrecen a través de un plan de premio anualizado que toma en cuenta los intereses, o un pago único.

El pago único se entrega a los ganadores de inmediato a partir del dinero en el fondo del premio mayor, que suele ser menor que el valor anualizado. Para este premio mayor, se estima en US$ 572.1 millones; casi la mitad del monto anualizado que a menudo se publicita en carteles.

Ambas cifras son antes de impuestos, aunque algunos estados no gravan las ganancias de la lotería. Tres de estos estados, California, Texas y Florida, han tenido algunas de las máximas ganancias de premios mayores en la historia de las loterías de EE.UU.

Las probabilidades de ganar el premio mayor de Powerball son de 1 entre 292.2 millones, aunque las probabilidades son mejores para premios en efectivo más pequeños, algunos tan bajos como US$ 4.

El miércoles se realizó el sorteo número 44 de la serie, un récord de juego para la mayor cantidad de sorteos en un ciclo de jackpot, según Powerball.

Esta historia ha sido actualizada.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.