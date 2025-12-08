Tragedia en Tenerife: ola arrastra a bañistas en piscina natural; cuatro muertos y un desaparecido

Cuatro personas fallecieron y una sigue desaparecida después de que una poderosa ola arrastró a un grupo de bañistas hacia…

Cuatro personas fallecieron y una sigue desaparecida después de que una poderosa ola arrastró a un grupo de bañistas hacia el mar mientras estaban en una popular piscina de agua salada en la isla española de Tenerife, informaron las autoridades españolas el lunes.

El domingo, los equipos de rescate recuperaron tres cadáveres, un hombre de 35 años, una mujer de 55 y otro hombre sobre el que no se ha brindado información, durante una operación de rescate en la que se utilizaron motos acuáticas y helicópteros para localizar y recoger a todas las personas que fueron arrastradas por el mar. La cuarta víctima, una mujer, falleció este lunes, un día después de ser reanimada en el lugar del accidente y trasladada en helicóptero a un hospital.

No se proporcionó información adicional sobre la identidad de las víctimas.

La piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes, en Tenerife, es muy popular entre los turistas extranjeros, según los medios de comunicación locales. La psicina se encuentra rodeada por rocas volcánicas por un lado y separada del mar por un muro de cemento por el otro, la piscina natural se encuentra casi al nivel del mar y puede ser muy peligrosa cuando el mar está agitado, debido a que las grandes olas pueden superar fácilmente la barrera de cemento.

Los medios locales informaron que en el momento en que los bañistas fueron arrastrados mar adentro estaba vigente un aviso de alerta meteorológico por mar agitado en la zona. Una fuente noticiosa reportó que la piscina en Tenerife llevaba cerrada al público desde el pasado 3 de diciembre.

Los residentes de la zona afirmaron que los bañistas habían ignorado las señales y las vallas instaladas para impedir el acceso a la piscina debido a las condiciones meteorológicas. Indicaron que es muy difícil para cualquier persona arrastrada mar adentro encontrar un punto de apoyo en las rocas resbaladizas justo debajo de la piscina.

“La gente… no sabe cómo es el mar aquí, ni el peligro que entraña la piscina, porque hay rocas en el fondo sobre las que la gente cae y no puede levantarse. Es muy peligroso”, dijo un residente de la zona que no quiso dar su nombre.

Emilio Navarro, alcalde de Santiago del Teide, expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos y dijo que los equipos de rescate continuaban el lunes con la búsqueda del bañista desaparecido.

Dijo además que las autoridades toman medidas para advertir a los bañistas de los peligros y disuadirles de utilizar la alberca cuando el mar está agitado.

“Solicitamos a la gente que nos visita que preste atención a las señales colocadas por las autoridades”, dijo. “Es para cuidar y proteger a todos”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.