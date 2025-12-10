Tormentas submarinas erosionan el “glaciar del Fin del Mundo”. Podrían impactar el aumento del nivel del mar

Remolinos submarinos están derritiendo agresivamente las plataformas de hielo de dos glaciares antárticos clave, con posibles “implicaciones de gran alcance”…

Remolinos submarinos están derritiendo agresivamente las plataformas de hielo de dos glaciares antárticos clave, con posibles “implicaciones de gran alcance” para el aumento del nivel del mar a escala global, según un estudio reciente.

La Antártida es como un puño con un pulgar delgado que se extiende hacia Sudamérica. El glaciar Pine Island está cerca de la base de ese pulgar. Thwaites —conocido como el “glaciar del Fin del Mundo” por el devastador impacto que tendría su posible colapso en el nivel del mar— se encuentra junto a él.

En las últimas décadas, estos gigantes helados han experimentado un derretimiento acelerado impulsado por el calentamiento del océano, especialmente en el punto donde se elevan desde el lecho marino y flotan como plataformas de hielo.

El nuevo estudio, publicado el mes pasado en Nature Geosciences, es el primero en analizar de forma sistemática cómo el océano derrite las plataformas de hielo en escalas de horas y días, en lugar de estaciones o años, de acuerdo con sus autores.

“Estamos observando el océano en escalas temporales muy cortas, similares al ‘clima’, lo cual es poco común en los estudios antárticos”, dijo Yoshihiro Nakayama, autor del estudio y profesor asistente de ingeniería en Dartmouth College.

Las tormentas submarinas en las que se enfocaron —conocidas como submesoescalares— son remolinos oceánicos que cambian rápidamente.

“Piénsalos como pequeños giros de agua que giran muy rápido, como cuando revuelves agua en una taza”, dijo el autor del estudio Mattia Poinelli, investigador del sistema terrestre en la Universidad de California en Irvine y colaborador de investigación de la NASA. Sin embargo, en el océano estos remolinos no son pequeños: pueden extenderse hasta unos 10 kilómetros.

Se forman cuando se encuentran aguas cálidas y frías. Volviendo a la analogía de la taza, es el mismo principio de cuando viertes leche en una taza de café y ves pequeños remolinos que giran, mezclándolo todo.

El fenómeno es similar a cómo se forman las tormentas en la atmósfera —cuando aire cálido y frío chocan— y, al igual que las tormentas atmosféricas, pueden ser muy peligrosas.

Los remolinos se forman mar adentro y avanzan rápidamente por debajo de las plataformas de hielo. Atrapados entre la base compleja y rugosa de la plataforma y el fondo marino, los remolinos agitan agua más cálida proveniente de capas profundas, lo que intensifica el derretimiento cuando “golpea” el hielo vulnerable, explicó Nakayama.

Los científicos utilizaron modelos computacionales y datos reales de instrumentos oceánicos para analizar el impacto de estas tormentas submarinas.

Descubrieron que, junto con otros procesos de corta duración, las tormentas causaron el 20 % del derretimiento en los dos glaciares durante un período de nueve meses. “Cuantificar con precisión la contribución exclusiva de las tormentas es difícil debido a su naturaleza caótica”, dijo Poinelli, pero estos eventos parecen tener un rol importante en intervalos de tiempo cortos.

Los investigadores también destacaron un preocupante círculo vicioso. A medida que las tormentas derriten el hielo, aumentan la cantidad de agua fría y dulce que entra al océano. Esa agua se mezcla con agua más cálida y salada debajo, generando más turbulencia oceánica, lo que a su vez incrementa el derretimiento del hielo.

“Este ciclo de retroalimentación positiva podría intensificarse en un clima más cálido”, dijo la autora del estudio Lia Siegelman, del Scripps Institution of Oceanography de la Universidad de California en San Diego.

Las consecuencias podrían ser graves, ya que las plataformas de hielo cumplen un papel vital para contener los glaciares y frenar su avance hacia el océano. El glaciar Thwaites por sí solo contiene suficiente agua como para elevar el nivel del mar más de 60 centímetros. No obstante, como también actúa como un “tapón” que retiene la enorme capa de hielo de la Antártida, su colapso podría conducir finalmente a un aumento de alrededor de 3 metros en el nivel del mar.

El estudio es importante “porque arroja luz sobre el papel de características pequeñas del océano en el derretimiento de la base de las plataformas de hielo”, dijo Tiago Dotto, investigador senior del National Oceanography Centre del Reino Unido, quien no participó en el estudio. El nivel de derretimiento que encontraron fue “asombroso”, dijo a CNN.

Aún hay enormes incertidumbres. Las plataformas de hielo antárticas son algunos de los lugares menos accesibles del planeta, lo que obliga a los científicos a depender en gran medida de simulaciones. “Este tipo de estudios son intrigantes, pero son modelos computacionales”, dijo David Holland, profesor de matemáticas y ciencias de la atmósfera y del océano en la Universidad de Nueva York, quien tampoco participó en la investigación. Se necesita mucha más información real para comprender realmente el impacto de estos remolinos y de otros fenómenos oceánicos, dijo a CNN.

También existen múltiples factores que impulsan el derretimiento del hielo en este vasto continente. “Cientos de cosas tienen una importancia similar en la degradación de la capa de hielo”, dijo Ted Scambos, investigador senior del Earth Science and Observation Center de la Universidad de Colorado Boulder, también ajeno al estudio. “La comprensión de la dinámica del océano cercano a la capa de hielo está evolucionando rápidamente”, añadió.

El estudio señala que se necesita más información para entender cómo podrían variar las tormentas submarinas según las estaciones y los años. No obstante, estos procesos a corto plazo, similares al clima, están “lejos de ser insignificantes”, dijo Poinelli.

“Estudiar estos fenómenos oceánicos de escala fina es la próxima frontera cuando se trata de las interacciones océano-hielo que nos ayudan a entender la pérdida de hielo y, en última instancia, el aumento del nivel del mar”, afirmó Siegelman.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.