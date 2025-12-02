Tormenta invernal en EE.UU. se intensifica y se dirige al este: más de 55 millones de personas están bajo alerta

En EE.UU., más de 55 millones de personas están este martes bajo alerta climática invernal por un sistema tormentoso que…

En EE.UU., más de 55 millones de personas están este martes bajo alerta climática invernal por un sistema tormentoso que afecta a una gran porción del país que abarca desde Arkansas hasta Maine.

Está nevando intensamente en partes del interior del noreste del país mientras la tormenta sigue avanzando hacia el este. Se espera que una amplia franja, desde el norte del estado de Nueva York hasta el norte de Nueva Inglaterra, acumule más de 15 centímetros de nieve a lo largo del día.

En Albany, la capital del estado de Nueva York, ya se han registrado hasta 11 centímetros de nieve y se prevé que continúe nevando. Una mezcla de lluvia y nieve afecta zonas desde el este de Pensilvania hasta la costa de Maine, y en algunos lugares se reporta lluvia congelante.

En todas las principales ciudades a lo largo de la autopista Interestatal 95, desde Washington hasta Boston, se registran lluvias.

La tormenta se intensificará rápidamente y se convertirá en una “bomba ciclónica” con vientos fuertes mientras avanza por la costa de Nueva Inglaterra, aunque el mayor riesgo de los vientos más intensos será para la región atlántica de Canadá.

Se esperan condiciones de viaje muy complicadas durante la tarde en Nueva Inglaterra, donde continúa la caída de nieve más intensa. En el oeste de Massachusetts, Vermont y Nueva Hampshire, la nieve puede acumularse a un ritmo de 2,5 centímetros por hora.

En algunas zonas de Pensilvania y el oeste del estado de Nueva York la nevada está llegando a su fin, pero una capa de entre 5 y 13 centímetros de nieve seguirá dificultando el tránsito, especialmente en carreteras secundarias.

Un conductor de 21 años murió cuando su vehículo se salió de la carretera el lunes en el centro de Missouri durante la tormenta invernal, según la Patrulla de Carreteras del Estado de Missouri.

El automóvil volcó la noche del lunes tras descender por un terraplén empinado, a unos 19 kilómetros al noroeste de Jefferson City, Missouri. El conductor fue declarado muerto en el lugar, de acuerdo con el informe del accidente.

Según el sargento Kyle Green, de la patrulla estatal, el incidente estuvo relacionado con la tormenta. El lunes se reportaron cientos de accidentes y conductores varados en todo el estado, luego de que las condiciones de las carreteras se volvieran cada vez más peligrosas por la nieve y el hielo.

Durante esta jornada, serán posibles algunas condiciones de hielo en el límite entre la lluvia y la nieve.

Incluso es posible que se produzcan temperaturas aún más frías y récord como consecuencia de la tormenta al este de las Montañas Rocosas.

La tormenta ya ha azotado partes de los Grandes Lagos, el Valle de Ohio y los Apalaches. La nieve y el hielo están aumentando en el oeste y norte de Kentucky después de que las lluvias hayan dado paso a las nevadas.

Las precipitaciones han afectado gran parte del sureste, lo que podría provocar inundaciones repentinas localizadas.

St. Louis, Missouri, registró una nevada diaria récord de más de 96 cm este lunes a medida que las condiciones de la tormenta empeoraron en todo el país, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El récord anterior en la ciudad para el 1 de diciembre fue de 88 cm, establecido en 1937.

Por su parte, Houston vivió su día más frío este lunes. El termómetro en el Aeropuerto Hobby marcó solo 8 °C, estableciendo un nuevo récord para la temperatura máxima más baja registrada en esa estación el 1 de diciembre.

Este registro rompió la antigua marca de 10 °C establecida en 1974.

Los habitantes de Houston se enfrentarán a un cambio climático brusco, ya que las temperaturas volverán a alcanzar cerca de 21 grados a mitad de semana.

En Alabama la lluvia cayó rápida y furiosamente este lunes, tanto que Mobile estableció un nuevo récord.

El Servicio Meteorológico Nacional informó una precipitación total de 8 cm en su sitio de observación de Mobile, quebrando la antigua marca de casi 6 cm establecida en 1996.

