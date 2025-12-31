Times Square estrena una deslumbrante bola de Año Nuevo, la más grande hasta ahora

Sale lo viejo y entra lo nuevo en Times Square este año, cuando la famosa bola de Nochevieja dará la…

Sale lo viejo y entra lo nuevo en Times Square este año, cuando la famosa bola de Nochevieja dará la bienvenida a 2026 con una nueva y deslumbrante bola, la más grande en la historia de un evento que comenzó en 1907.

La llamada Constellation Ball es la novena bola que recibe el Año Nuevo en la famosa intersección de Midtown Manhattan. Mide unos 3,8 metros de diámetro y pesa poco más de 5.400 kilogramos.

La bola cuenta con 5.280 cristales circulares Waterford en tres tamaños distintos —de unos 3,8, 7,6 y 10,1 centímetros— además de módulos de luz LED. La forma de los cristales marca un cambio frente a los cristales triangulares que se usaron en las bolas anteriores desde 1999.

“Cada nuevo tamaño de cristal presenta un diseño único que celebra el espíritu de positividad eterna de la bola”, señala un comunicado de los organizadores del evento, One Times Square.

Michael Phillips, presidente de Jamestown, la firma que es dueña y opera One Times Square, dijo que la bola “está pensada para representar la interconexión, la totalidad y la naturaleza cíclica de la tradición, celebrando la relación eterna entre el pasado, el presente y el futuro”.

La bajada de la bola es una parte integral de las celebraciones de Nochevieja para quienes se reúnen en Times Square, así como para las personas que lo siguen por televisión.

A las 11:59 p.m., una deslumbrante bola desciende lentamente por un mástil mientras los asistentes —y millones de personas que siguen el evento desde sus casas— cuentan regresivamente desde 60. Al dar la medianoche, la multitud estalla en una cacofonía de sonidos y, a menudo, las personas abrazan a sus seres queridos para un beso ceremonial.

La bola de Times Square descendió por primera vez en 1907 y surgió gracias a Jacob Starr, un inmigrante ucraniano y trabajador del metal, y al entonces editor del New York Times, Adolph Ochs. Este último había logrado atraer multitudes al rascacielos del periódico en Times Square con pirotecnia y fuegos artificiales para celebrar la llegada del nuevo año, pero las autoridades de la ciudad prohibieron el uso de explosivos tras pocos años de festejos.

Ochs encargó entonces a Starr, quien trabajaba para la empresa de letreros Strauss Signs (más tarde conocida como Artkraft Strauss, compañía de la que Starr fue presidente), la creación de una nueva exhibición visual.

A lo largo del último siglo, esa exhibición —y símbolo del Año Nuevo— ha evolucionado desde una jaula de hierro y madera adornada con bombillas hasta una deslumbrante esfera de cristal multicolor.

El concepto se basó en las “bolas del tiempo”, dispositivos náuticos que se popularizaron en el siglo XIX. A medida que la medición del tiempo se volvió más precisa, los navegantes necesitaban una forma estandarizada de ajustar sus cronómetros. Cada día, en puertos y observatorios se subía y bajaba una bola metálica a la misma hora para que los marineros pudieran sincronizar sus instrumentos.

Tanto Ochs como el jefe electricista del New York Times, Walter Palmer, han sido acreditados con la idea, supuestamente inspirada en el edificio de Western Union en el bajo Manhattan, que hacía descender una bola del tiempo cada día al mediodía. Pero Tama Starr, nieta de Jacob Starr, quien se incorporó a Artkraft Strauss en 1982 y hoy es propietaria de la empresa, dijo en una entrevista telefónica que cree que fue su abuelo quien ideó el concepto de bajar la bola e iluminarla con los números del nuevo año a la medianoche.

“La idea era… iluminarla con la electricidad totalmente nueva que acababa de llegar al vecindario”, dijo Tama, quien durante muchos años fue la encargada principal de la ceremonia de la bola de Times Square. “Y se bajaba a mano… comenzando un minuto antes de la medianoche, y así se hizo durante muchos años”.

“Fue una adaptación de algo antiguo y útil”, agregó. “Fue instantáneamente popular. A la gente simplemente le encantó”.

Aunque Manhattan había estado parcialmente iluminado con electricidad desde principios de la década de 1880, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos (NPS) señala que hasta la década de 1920 la mitad de los hogares estadounidenses seguían iluminándose con lámparas de gas y velas. La imagen de una bola brillante descendiendo desde el cielo oscuro debió parecer de otro mundo.

Cuando la bola llegaba al parapeto junto a un letrero con los números del año, “el electricista accionaba el interruptor, apagando la bola y encendiendo los números al mismo tiempo”, dijo Tama. “Así parecía que la bola que bajaba se transformaba en el conjunto de números”.

Todo Times Square se sumó a la teatralidad. En el primer año, los meseros de restaurantes y hoteles cercanos usaron sombreros de copa con el número “1908”, alimentados por baterías, que encendían al dar la medianoche.

“Para la gente parecía magia”, dijo Tama.

Desde aquel primer descenso ha habido siete bolas distintas en Times Square: desde una estructura de hierro de unos 318 kilogramos equipada con bombillas de 25 vatios, pasando por un armazón de aluminio más liviano tras la Segunda Guerra Mundial, hasta una “Gran Manzana” durante el gobierno del entonces alcalde de la ciudad Ed Koch.

En 1995, cuando la bola recibió una actualización llamativa con pedrería, luces estroboscópicas y controles computarizados, los rotulistas tradicionales dejaron de ser necesarios, lo que significó que Artkraft Strauss, la empresa que había llevado la bola a Times Square, tampoco lo fuera.

Aun así, Tama recuerda con cariño sus años como guardiana del tiempo en la azotea de One Times Square.

Cuando llegaba el último minuto del año, los trabajadores bajaban la bola mediante un complejo sistema de poleas.

Al repetir este ritual año tras año, Tama ve un vínculo intrínseco entre la cuenta regresiva, a la que llama “un minuto fuera del tiempo”, y la elaboración de los propósitos de Año Nuevo.

“Cuando te concentras mucho, el tiempo parece ralentizarse”, dijo. “Se sentía como el minuto más largo del mundo. Sentías que tenías tiempo para lavarte el cabello, llamar a tu madre, cambiar tu vida. De verdad puedes cambiar tu vida en un minuto: puedes decidir ser diferente. Puedes decidir ser más amable y mejor”.

