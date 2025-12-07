Terror imparable: “Five Nights at Freddy’s 2” se ubica en lo más alto de la taquilla del fin de semana

El género de terror volvió a demostrar su poder en la gran pantalla. La secuela de Universal Pictures, “Five Nights…

El género de terror volvió a demostrar su poder en la gran pantalla. La secuela de Universal Pictures, “Five Nights at Freddy’s 2”, se ha coronado como la película más vista y la gran triunfadora de la taquilla este fin de semana, dejando atrás a “Zootopia 2” de Disney. La popular adaptación del videojuego ha generado una recaudación aproximada de US$ 63 millones solo en el mercado de Estados Unidos, confirmando que las secuelas son el éxito asegurado para Hollywood durante estas fechas.

“Freddy’s 2” superó con creces las estimaciones, que apuntaban a que recaudaría hasta US$ 55 millones. La primera película de “Freddy’s”, basada en la serie de videojuegos con animatrónicos, una serie de robots animados de manera electrónica que parecen tan reales que provocan sustos a los amantes del cine, se estrenó en 2023 con una recaudación de US$ 80 millones y terminó con US$ 137,3 millones en el mercado estadounidense, lo que la convirtió en la película de terror más taquillera de ese año.

La secuela de “Zootopia” terminó en segundo lugar este fin de semana con US$ 43 millones, lo que eleva su recaudación en Estados Unidos a unos US$ 220 millones desde su estreno el fin de semana pasado.

“Después de mucho nerviosismo por la taquilla de octubre, que registró los peores resultados en décadas, no hay mejor manera de empezar diciembre para los cines”, afirmó Paul Dergarabedian, director de tendencias de mercado de Comscore.

Y “Wicked: For Good”, de Universal Pictures, la secuela del éxito de taquilla del año pasado, terminó en tercer lugar con US$ 16,75 millones. La película musical de fantasía se acerca a los US$ 300 millones en la taquilla en Estados Unidos.

No solo las secuelas están atrayendo al público a las salas de cine. El género de terror ha impulsado los éxitos de taquilla este año, con “Sinners”, “The Conjuring: Last Rites” y “Weapons” de Warner Bros. Pictures, junto con “Black Phone 2” de Universal y “28 Years Later” de Sony Pictures. Warner Bros. Discovery es la empresa matriz de CNN.

En total, las películas de terror de este año podrían recaudar US$ 2.650 millones, lo que supone aproximadamente el 14 % de la facturación mundial de Hollywood, según David A. Gross, editor del boletín informativo del sector FranchiseRe.

Completando la taquilla del fin de semana se encuentra “Jujutsu Kaisen: Execution”, una recopilación de GKids de la segunda temporada y que da inicio a la tercera, que terminó en cuarto lugar con US$ 10,15 millones. El formato recopilatorio de “Jujutsu Kaisen: Execution” podría ser “más fácil de digerir” para el público nuevo, señaló Shawn Robbins, director de análisis de Fandango y fundador de la empresa de análisis Box Office Theory.

“Now You See Me: Now You Don’t” (US$ 3,5 millones), de Lionsgate Films, la tercera entrega de la serie de películas sobre atracos, terminó en quinto lugar, y Kill Bill: The Whole Bloody Affair (US$ 3,25 millones), la saga de venganza de 270 minutos del cineasta Quentin Tarantino estrenada en dos volúmenes en 2003 y 2004, quedó en sexto lugar.

“Este es uno de los mercados cinematográficos más eclécticos que he visto nunca”, afirmó Dergarabedian.

Según Comscore, las ganancias de este fin de semana ascendieron a US$ 154 millones en Estados Unidos superando las expectativas. Es una buena señal para el último mes del año, en el que Hollywood cruza los dedos con la esperanza de alcanzar los US$ 9.000 millones de ganancias. Desde la pandemia de 2020, la taquilla solo ha alcanzado esa cifra en 2023, el año de “Barbenheimer”.

Se espera que “Avatar: Fuego y ceniza”, de Disney, suponga un impulso adicional. Se estrena el 19 de diciembre, junto con “Housemaid”, de Lionsgate Films, y “La película de Bob Esponja: en busca de SquarePants”, de Paramount Pictures.

Robbins señaló que “Housemaid” podría ser un éxito sorpresa durante las vacaciones y formar parte de lo que él denominó un “interesante trío de estrenos” con un gran atractivo para el público.

“Es muy importante que haya otra película importante protagonizada por mujeres en plena temporada alta de cine”, afirmó, señalando que “Avatar” puede atraer a un público mayoritariamente masculino y “Bob Esponja” a un público familiar.

Las películas que se estrenarán el día de Navidad también podrían tener un impulso, como el estreno general de “Marty Supreme” de A24, “Song Sung Blue” de Focus Features y “Anaconda” de Sony.

“Alcanzar los 9.000 millones podría ser todo un reto. No es tarea fácil… pero soy cautelosamente optimista”, afirmó Dergarabedian.

