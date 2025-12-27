Terremoto de magnitud 6,6 sacude a Taiwán; no hay reportes inmediatos de víctimas ni daños

Taiwán fue sacudido por un terremoto de magnitud 6,6 este sábado por la noche, hora local, según el Servicio Geológico…

Taiwán fue sacudido por un terremoto de magnitud 6,6 este sábado por la noche, hora local, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Hasta ahora no se han reportado víctimas ni daños.

El terremoto ocurrió a las 11:05 p.m. hora local, a 31 kilómetros al este de la costa de la ciudad taiwanesa de Yilan, informó el USGS.

Un equipo de CNN en Taipéi, a más de 53 kilómetros de distancia, sintió temblores que hicieron vibrar las lámparas.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.