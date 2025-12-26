Tamiflu no es el único tratamiento disponible para la gripe. Estas opciones pueden brindar alivio y no ser tan conocidas

Cuando la gripe ataca, puede sentirse implacable: fiebre alta, tos persistente, congestión nasal y dolor de garganta. Para muchas personas,…

Cuando la gripe ataca, puede sentirse implacable: fiebre alta, tos persistente, congestión nasal y dolor de garganta. Para muchas personas, el alivio llega con Tamiflu, un medicamento antiviral de venta con receta que se usa para tratar e incluso prevenir la enfermedad.

Pero algunas personas quizás no sepan que Tamiflu no es la única opción.

Existen otros tratamientos para la gripe disponibles en Estados Unidos. Estas alternativas a veces pasan desapercibidas, en parte porque algunas están dirigidas a poblaciones específicas. Pero Xofluza, una píldora de una sola dosis, está aprobada para personas de 5 años en adelante y puede ser una excelente alternativa para algunas personas a las que de otro modo se les recetaría Tamiflu.

Los medicamentos antivirales suelen ser más efectivos cuando se comienzan a tomar dentro de los dos días posteriores al inicio de los síntomas, por lo que tener fácil acceso a las opciones de tratamiento es clave para tratar la gripe de la manera más eficaz.

Para tratar la gripe esta temporada, existen cuatro medicamentos antivirales recomendados por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC): Tamiflu o oseltamivir, Xofluza o baloxavir, Relenza o zanamivir y Rapivab o peramivir.

Tamiflu se usa para tratar la gripe en personas de dos semanas de edad en adelante y para reducir la probabilidad de contraer la gripe en personas de un año en adelante. El medicamento se administra en forma líquida o en cápsulas y generalmente debe tomarse dos veces al día durante cinco días cuando se usa para el tratamiento de la gripe. Cuando se usa para la prevención después de la exposición, generalmente se toma una vez al día durante 10 días. Disponible como genérico o bajo el nombre comercial Tamiflu, puede costar alrededor de US$ 50 o menos sin seguro médico. Los efectos secundarios más comunes incluyen náuseas y vómitos.

Como otra opción, Xofluza se administra en una sola tableta y está aprobada para personas de cinco años en adelante. Se puede usar para tratar o prevenir la gripe, y puede costar casi US$ 200 sin seguro médico, pero los pacientes elegibles pueden usar cupones para reducir los costos. Los efectos secundarios más comunes incluyen diarrea y vómitos.

“La queja más común que escucho es sobre los vómitos causados ​​por Tamiflu”, dijo la Dra. Ari Brown, pediatra con sede en Texas y autora de la serie de libros Baby 411, en un correo electrónico. Hizo referencia a un estudio de 2023 que mostró que alrededor del 18 % de las personas experimentan vómitos con Tamiflu, en comparación con el 5 % con Xofluza.

El estudio también encontró que alrededor del 5 % de las personas presentan diarrea con Xofluza, en comparación con ninguna que tome Tamiflu. “También he tenido algunos pacientes pediátricos que experimentaron cambios de humor con Tamiflu, lo cual está reportado en la literatura sobre el tema”, dijo.

La “mayor diferencia” entre Tamiflu y Xofluza es que este último puede detener la diseminación viral en un día, mientras que Tamiflu puede tardar alrededor de tres, dijo Brown.

Esto significa que el resto de la familia puede tener menos exposición a la gripe y menos personas pueden contraerla, pero “ambos antivirales ayudarán a reducir la duración del malestar en un par de días”, dijo Brown. Por ejemplo, con el tratamiento, algunas personas pueden experimentar cinco días de síntomas de gripe en lugar de siete.

Rapivab es otro medicamento recetado aprobado para tratar la gripe. El medicamento está recomendado para mayores de seis meses y se administra una vez mediante infusión intravenosa por un profesional de la salud. Puede costar hasta alrededor de US$ 1.000 sin seguro, y la reacción adversa más común en adultos suele ser la diarrea.

Finalmente, Relenza es el otro medicamento recomendado para la gripe. Se inhala en forma de polvo y generalmente se administra con un inhalador dos veces al día durante cinco días. El medicamento recetado está aprobado para tratar la gripe en mayores de siete años y para uso preventivo en mayores de cinco años. Puede costar hasta alrededor de US$ 90 sin seguro. Los efectos secundarios incluyen reacción alérgica, mareos o irritación de la nariz, y no se recomienda para personas con problemas respiratorios, como asma.

Entre los tratamientos recomendados para la gripe, Tamiflu suele ser el medicamento de elección para la mayoría de los pacientes. Pero Xofluza se está utilizando cada vez más, dijo Brown.

Sin embargo, es posible que no siempre esté disponible en las farmacias, que no sea recomendado por los proveedores o que no esté cubierto por el seguro.

“Sospecho que depende de la región”, dijo Brown sobre el acceso al tratamiento.

“Cuando en una parte del país hay un aumento de casos de gripe, hay una mayor demanda. No hemos encontrado este problema en Austin”, dijo. Por ejemplo, durante esta temporada de gripe, solo ha tenido una receta de Xofluza que tuvo que enviar a otra farmacia porque la primera no tenía existencias.

Pero en general, “Xofluza está ganando popularidad frente a Tamiflu”, afirmó Brown.

“Una sola dosis. Menos efectos secundarios. Más compañías de seguros cubren ahora el costo y el cupón del fabricante lo hace más económico que en años anteriores”, dijo, y agregó que lo prefiere para sus pacientes. “Pero todos los factores mencionados —costo, capacidad para tragar una pastilla, disponibilidad— pueden influir en esa decisión”.

Otro factor que puede influir en las decisiones: existe una creciente preocupación por la resistencia del virus de la influenza a Xofluza.

“Esto preocupa más a los médicos, y creo que ha sido una de las razones por las que no se ha usado con mayor frecuencia: el virus de la influenza puede desarrollar resistencia al baloxavir, a Xofluza, durante el tratamiento”, dijo el Dr. William Schaffner, experto en enfermedades infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt.

“Esto ocurre a veces en alrededor del 10 % de los casos, por lo que no es insignificante. Y por eso creo que el Tamiflu, de tratamiento más prolongado, sigue siendo el preferido, además del efecto secundario de la diarrea”, dijo. “Por lo tanto, el Tamiflu tiende a recomendarse con mayor frecuencia, a pesar de que hay que tomarlo durante cinco días”.

La resistencia a Xofluza parece ocurrir con mayor frecuencia en niños pequeños, dijo el Dr. Tim Uyeki, director médico de la división de influenza del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, durante una llamada a principios de este mes de la Actividad de Comunicación y Alcance para Clínicos (COCA) de los CDC.

“Esta aparición de resistencia al baloxavir está asociada con una mayor duración de los síntomas”, dijo Uyeki durante la llamada. “Afortunadamente, la transmisión de un virus resistente al baloxavir de persona a persona ha sido muy, muy limitada. Se ha informado de casos, pero parece ser muy poco común y no hay circulación de virus resistentes al baloxavir ni al oseltamivir en la población general”.

Los expertos nacionales en influenza discutieron en la llamada de COCA que el Tamiflu u oseltamivir es el tratamiento preferido para pacientes hospitalizados y personas con enfermedad progresiva.

Xofluza no se recomienda durante el embarazo, la lactancia, para pacientes ambulatorios con enfermedad complicada o progresiva, personas gravemente inmunodeprimidas o pacientes hospitalizados, debido a la falta de información sobre su uso en estos grupos.

Pero hay situaciones en las que Xofluza puede ser el tratamiento preferido. “En pacientes con gripe B confirmada o sospechada, el baloxavir tiene una eficacia mucho mayor contra la gripe B en comparación con el oseltamivir”, afirmó Uyeki durante la llamada, y añadió que el medicamento es “generalmente bien tolerado”.

“Una sola dosis de baloxavir no se asocia con muchos efectos secundarios y presenta menos efectos secundarios que el oseltamivir”, explicó. “Creo que cualquier paciente preferiría una sola dosis oral de baloxavir en lugar de un tratamiento de cinco días con oseltamivir, dos veces al día”.

Al final de la llamada, Uyeki añadió que los investigadores deberían seguir estudiando los posibles beneficios de tratar a los pacientes con gripe con una combinación de medicamentos antivirales, especialmente a aquellos con enfermedad grave.

“Creo que necesitamos más datos sobre el tratamiento de la gripe en pacientes hospitalizados, es decir, en casos de gripe grave”, dijo. “Y para ello, necesitamos más datos sobre el tratamiento antiviral combinado, por ejemplo, oseltamivir más baloxavir”.

