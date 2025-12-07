Tailandia lanza ataques aéreos contra Camboya y pone en riesgo el acuerdo de paz de Trump

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya este lunes, hora local, en medio de una nueva ola de enfrentamientos entre estos…

Tailandia lanzó ataques aéreos contra Camboya este lunes, hora local, en medio de una nueva ola de enfrentamientos entre estos vecinos del sudeste asiático, lo que marca un posible colapso del plan de paz supervisado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace apenas dos meses.

Ambos países se acusaron mutuamente de realizar ataques a lo largo de su frontera en disputa la mañana de este lunes, tras semanas de tensión creciente y la suspensión previa del avance en el acuerdo de alto el fuego por parte de Tailandia.

Los ataques aéreos se dirigieron únicamente contra infraestructura militar, incluidos “depósitos de armas, centros de mando y rutas logísticas evaluadas como amenazas directas”, informó la Fuerza Aérea Real de Tailandia (RTAF, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

“Camboya había movilizado armamento pesado, reubicado unidades de combate y preparado elementos de apoyo de fuego, actividades que podrían escalar las operaciones militares y representar una amenaza para la zona fronteriza tailandesa”, añadió el comunicado de la RTAF.

Un funcionario militar tailandés dijo que los ataques aéreos contra posiciones militares camboyanas fueron en represalia por un ataque ocurrido más temprano ese mismo día, que dejó un soldado tailandés muerto y dos heridos.

“El objetivo fueron las posiciones de apoyo armamentístico de Camboya en la zona del paso Chong An Ma, porque esos objetivos habían utilizado artillería y lanzadores de mortero para atacar el lado tailandés en la base Anupong, lo que resultó en un soldado muerto y dos heridos”, dijo el general de brigada de Tailandia Winthai Suvaree.

El Ejército de Tailandia informó que Camboya comenzó a atacar la frontera alrededor de las 3 a.m., hora local del lunes.

El Ministerio de Defensa Nacional de Camboya negó las acusaciones de la RTAF y las calificó como “información falsa” en un comunicado publicado en X.

“Con base en el espíritu de respetar todos los acuerdos previos y resolver los conflictos pacíficamente conforme al derecho internacional, Camboya no tomó represalias en absoluto durante los dos ataques y continúa monitoreando la situación con vigilancia y máxima precaución”, señaló.

En un comunicado diferente, el Ejército de Camboya acusó a las fuerzas tailandesas de lanzar “un ataque contra las fuerzas camboyanas” alrededor de las 5:04 a.m., hora local.

“Cabe señalar que este ataque ocurrió después de que las fuerzas tailandesas llevaron a cabo numerosas acciones provocativas durante varios días”, señaló.

Según el comunicado de Tailandia, aproximadamente el 70 % de los civiles tailandeses fueron evacuados de las ciudades fronterizas. Se reportó la muerte de un civil durante el proceso de evacuación debido a una “condición médica preexistente”.

Tailandia y Camboya protagonizaron un conflicto fronterizo de cinco días en julio, que dejó decenas de muertos y desplazó a unas 200.000 personas en ambos lados de la frontera.

Un alto el fuego inicial entre ambos países se acordó el 28 de julio tras conversaciones telefónicas con Trump y los respectivos líderes de cada nación.

Posteriormente, Tailandia y Camboya firmaron una declaración de alto el fuego ampliada en Kuala Lumpur a finales de octubre, en una ceremonia presenciada por Trump y el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim.

El momento fue considerado por Trump como un gran triunfo diplomático y un impulso más a su muy publicitada —y a menudo cuestionada— campaña de poner fin a varias guerras.

Sin embargo, menos de quince días después de la firma, el acuerdo entre Tailandia y Camboya comenzó a deteriorarse.

Tailandia anunció que detenía el avance del acuerdo tras una explosión de mina terrestre en la frontera que dejó varios soldados tailandeses heridos.

A lo largo de las últimas décadas, Tailandia y Camboya han protagonizado escaramuzas breves por su frontera en disputa, y los enfrentamientos recientes fueron algunos de los más serios en años. Cada país acusó al otro de iniciar la última escalada y se responsabilizaron mutuamente por los choques.

