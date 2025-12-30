Stefon Diggs, receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, niega acusaciones de agresión y estrangulamiento

El receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, quien enfrenta cargos por estrangulamiento y agresión, ha negado las…

El receptor de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, quien enfrenta cargos por estrangulamiento y agresión, ha negado las acusaciones en su contra, según un comunicado del equipo.

Según la afiliada de CNN, WCVB, en Boston, que cita documentos judiciales del Tribunal de Distrito de Dedham, Diggs está acusado de estrangulamiento o asfixia, un delito grave, y de agresión y lesiones, un delito menor, por un presunto incidente ocurrido el 2 de diciembre.

“Los Patriots de Nueva Inglaterra están al tanto de las acusaciones contra Stefon Diggs”, declararon los Patriots en un comunicado a CNN Sports.

“Stefon ha informado a la organización que niega categóricamente las acusaciones. Apoyamos a Stefon. Continuaremos recabando información y cooperaremos plenamente con las autoridades correspondientes y la NFL según sea necesario. Por respeto a todas las partes involucradas, y dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios por el momento”.

Un portavoz de la NFL declaró a CNN Sports que la liga está al tanto del asunto y se ha puesto en contacto con los Patriots, y que no tenía más comentarios al respecto por el momento.

Diggs, de 32 años, ha sido una pieza clave en el resurgimiento de los Patriots esta temporada, con un récord de 13-3 de cara a la última semana de la temporada regular. Lidera al equipo en recepciones (82) y yardas conseguidas (970) en 16 partidos y ha anotado cuatro touchdowns.

Según WCVB, Diggs comparecería ante el juez el 23 de enero, dos días antes del partido por el campeonato de la Conferencia Americana.

