Sospechosos de terrorismo en Bondi practicaron tiro antes del ataque

El padre y el hijo acusados ​​de llevar a cabo el peor ataque terrorista de Australia realizaron un entrenamiento con armas de fuego en un lugar no revelado del campo, según la declaración que hizo un magistrado este lunes sobre los supuestos hechos.

El documento judicial, que contiene partes censuradas, incluye imágenes de un video de Sajid Akram, de 50 años, y de su hijo Naveed Akram, de 24, en los que la pareja sostiene rifles y se mueve de una manera que sugiere un entrenamiento táctico.

“En todo el video se ve al acusado y a su padre disparando escopetas y moviéndose de manera táctica”, afirma el documento.

Quince personas murieron en el tiroteo ocurrido en Bondi Beach el 14 de diciembre, cuyo objetivo, según las autoridades, era una multitud de familias judías que celebraban Janucá. Sajid Akram fue abatido a tiros por la policía. Su hijo enfrenta cargos de terrorismo y 15 cargos de homicidio, además de 40 por intento de asesinato.

Los presuntos hechos indican que la pareja lanzó cuatro artefactos improvisados contra la multitud momentos antes de comenzar a disparar, aunque ninguno de ellos detonó. El documento indica que las tres bombas caseras y una bomba con forma de pelota de tenis eran viables.

El documento incluye imágenes de los artefactos explosivos improvisados, incluida una quinta bomba colocada en el maletero del vehículo que utilizaron para conducir hasta Bondi para llevar a cabo el ataque.

También se alega que la pareja grabó videos en los que compartieron puntos de vista que sugerían que se adherían a una “ideología de extremismo violento con motivaciones religiosas”.

En un video grabado frente a una imagen de la bandera del Estado Islámico (ISIS), la pareja hizo declaraciones “condenando los actos de los sionistas” y parecieron resumir “su justificación del ataque terrorista de Bondi”, agregó el documento.

“Hay evidencia de que el acusado y su padre… planearon meticulosamente este ataque terrorista durante muchos meses”, dice el documento.

El documento complementa la información que se ha ido conociendo sobre los acontecimientos que precedieron al ataque.

Los videos de los hombres supuestamente realizando entrenamiento con armas de fuego en una zona rural, que se cree que está ubicada en Nueva Gales del Sur, habrían sido grabados en octubre. Anteriormente, la policía informó que ambos hombres viajaron a Filipinas en noviembre, donde permanecieron casi un mes y apenas salieron de sus habitaciones, según declaró un empleado del hotel a CNN.

El documento publicado el lunes revela que los hombres visitaron el lugar del ataque en Bondi Beach el 12 de diciembre. Las cámaras de seguridad mostraron a los hombres caminando por una pasarela cerca de Archer Park, desde donde supuestamente dispararon a sus víctimas dos días después.

“La policía alega que esto es evidencia de que existió reconocimiento y planificación de un acto terrorista”, indica el documento judicial.

Horas después del tiroteo, la policía allanó una vivienda en Bonnyrigg, al oeste del centro de Sidney, donde encontró dos teléfonos, un arma de fuego de fabricación casera, un arco largo con 12 flechas y un Corán con pasajes subrayados, según el documento.

La esposa del hombre mayor declaró a la policía que creía que él y su hijo estaban de vacaciones en el sur de Nueva Gales del Sur. El hijo la llamaba todos los días desde un teléfono público para contarle lo que planeaban hacer ese día, según consta en el documento.

Añade que, al día siguiente del ataque, agentes de policía forzaron la puerta de una habitación alquilada en Campsie, en el suroeste de Sidney, donde se creía que se alojaban los hombres. Allí, los agentes encontraron piezas impresas en 3D para un cargador rápido de escopeta, equipo para fabricar bombas, un arco largo con 12 flechas y dos ejemplares del Corán, uno de ellos con una página marcada, según la declaración de hechos.

Agentes antidisturbios custodiaron a Naveed Akram durante su traslado del Hospital Royal North Shore a un centro penitenciario no especificado el lunes, informó la policía de Nueva Gales del Sur. Había estado recibiendo “tratamiento médico avanzado” tras recibir un disparo en el abdomen, según el documento judicial.

Desde su cama de hospital, rechazó una solicitud de entrevista formal con la policía, siguiendo el consejo de su abogado, según la declaración. Su próxima comparecencia ante el tribunal es en abril.

Tras ser abucheado en una ceremonia para conmemorar una semana del atentado terrorista del domingo, el primer ministro Anthony Albanese pidió disculpas a la comunidad judía por lo sucedido.

“Como primer ministro, siento el peso de la responsabilidad por una atrocidad que ocurrió durante mi mandato, y lamento lo que la comunidad judía y nuestra nación en su conjunto han experimentado”, declaró este lunes.

Además de las nuevas leyes contra el discurso de odio, el Gobierno federal anunció el lunes la creación de un nuevo delito agravado para quienes radicalicen a menores. De las 33 personas que actualmente comparecen ante los tribunales, 17 son menores, informó la fiscal general Michelle Rowland.

“Esta radicalización sin precedentes de nuestros jóvenes debe cesar”, afirmó. “No permitiremos que los extremistas adoctrinen y laven el cerebro de nuestros hijos para que incurran en el odio o el terrorismo”.

Hasta el momento, Albanese se ha resistido a las peticiones de una comisión real federal —el máximo nivel de investigación formal del país— por parte de la oposición, que considera que los planes del gobierno para revisar las fuerzas del orden y las agencias de inteligencia son insuficientes.

Tras el tiroteo, los gobiernos estatales y federales se apresuraron a proponer nuevas leyes sobre armas de fuego. El parlamento de Nueva Gales del Sur celebró una sesión de emergencia el lunes para debatir la limitación a cuatro del número de armas de fuego que pueden poseer los titulares de licencias recreativas.

Los agricultores estarían limitados a diez, lo que ha provocado críticas de los productores agrícolas, quienes afirman que las nuevas leyes son inviables.

Esta noticia fue actualizada.

