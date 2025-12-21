Soldados israelíes matan a un adolescente en la Ribera Occidental que, según ellos, lanzó un “bloque”

Las Fuerzas Militares de Israel informaron que mataron a un palestino “sospechoso de lanzar un bloque” contra sus soldados el…

Las Fuerzas Militares de Israel informaron que mataron a un palestino “sospechoso de lanzar un bloque” contra sus soldados el sábado durante una operación en la localidad ocupada de Qabatiya, en Ribera Occidental.

Un video revisado por CNN muestra a un soldado disparándole al adolescente cuando está a solo unos metros de distancia. En un comunicado anterior, las fuerzas militares no usaron la palabra “sospechoso” y dijo que la persona “lanzó un bloque hacia los soldados”.

El palestino fue identificado como Rayan Muhammad Abdul Qader Abu Mualla, de 16 años, por el Ministerio de Salud, citando a la Autoridad General Palestina de Asuntos Civiles (PGACA), que informó que su cuerpo sigue retenido por Israel tras ser asesinado en el barrio Al-Sab’aneh de Qabatiya.

Un video de 26 segundos de una cámara de seguridad, compartido en redes sociales y geolocalizado por CNN en Al-Sab’aneh, muestra lo que parece ser el momento en que los soldados israelíes disparan contra Abu Mualla.

En el video, una persona camina por un callejón hacia dos soldados con casco, agachados parcialmente detrás de una esquina. La persona está a punto de llegar a la esquina cuando uno de los soldados levanta su rifle y dispara a quemarropa, causando que la persona caiga hacia atrás.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) dijeron en su declaración inicial que sus soldados habían sido atacados por un “terrorista”. El video muestra los 18 segundos previos al disparo, durante los cuales no parece lanzarse nada desde el callejón de donde viene el adolescente palestino. Sin embargo, su mano izquierda está oculta. Se desconoce quién hizo la grabación, quién la difundió primero o qué ocurrió antes de que comenzara el video.

El sábado, el sitio de noticias israelí Ynet publicó lo que dice es una foto de la mano izquierda de Abu Mualla sosteniendo un trozo de concreto, tomada después de su muerte. CNN no pudo verificar si la foto corresponde a la misma persona que aparece en la grabación de seguridad.

La Media Luna Roja Palestina informó que los soldados israelíes impidieron que sus equipos de emergencia llegaran al lugar del disparo.

Un conjunto de videos geolocalizados por CNN muestra una ambulancia, con las luces de emergencia encendidas, estacionada a unos 200 metros del sitio del tiroteo.

Al ser consultadas sobre el video y la acusación de que se bloqueó el acceso de los equipos de emergencia, las FDI respondieron: “Ayer (sábado), un palestino sospechoso de lanzar un bloque contra soldados de las FDI fue abatido. El incidente está bajo revisión”.

Ya entrada la noche del sábado, la escuela de Abu Mualla anunció en Facebook que cerraría el domingo en su memoria y adelantó los exámenes una semana.

En un incidente diferente ocurrido el sábado, el Ministerio de Salud informó que las FDI dispararon y mataron a un palestino de 22 años llamado Ahmed Saed Ziyoud en Silat al-Harathiya, una localidad al norte de Jenin, en Ribera Occidental.

Las FDI dijeron en un comunicado en Telegram que dispararon contra un individuo en Silat al-Harathiya que “lanzó un explosivo” hacia los soldados.

El domingo, la rama militar del Movimiento de la Yihad Islámica en Palestina afirmó que se trataba de un combatiente de las Brigadas Al-Quds. Murió por un disparo de francotirador israelí durante la incursión armada en la localidad.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.