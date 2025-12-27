Sismo de magnitud 6,2 sacude costa de Perú

Un sismo de magnitud 6,2 sacudió Perú este sábado, según reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
El foco sísmico estuvo localizado a 66,4 kilómetros de profundidad y el epicentro estuvo ubicado a 36 kilómetros al este de Puerto Santa y a 94 kilómetros al norte de Trujillo.
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú dijo que el sismo no generó tsunami en el litoral del país.
