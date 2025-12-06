Sheinbaum confía en que México mantendrá relación comercial con EE.UU.: “Ambas economías nos necesitamos”

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado que confía en que su país mantendrá la relación comercial que…

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este sábado que confía en que su país mantendrá la relación comercial que tiene con Estados Unidos, de cara a que el próximo año se revise el tratado que ambos países tienen junto con Canadá, el T-MEC.

“En nuestra relación comercial, estoy convencida que se mantendrá. Ambas economías nos necesitamos para poder competir con otras regiones del mundo”, señaló la mandataria este mediodía durante un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México, donde conmemoró el séptimo aniversario de que el oficialista partido Morena llegó al Gobierno federal.

Las declaraciones se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresara dudas en varias ocasiones sobre los beneficios del T-MEC para su país.

Además, ocurren un día después de que, en el marco del sorteo para el Mundial de Fútbol 2026, Sheinbaum se reunió en Washington con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

Sheinbaum dijo el viernes en X que la reunión fue “excelente” y que los tres hablaron de las oportunidades que el Mundial trae para los tres países, así como de la relación trilateral.

Durante el mitin de este sábado —al que acudieron unas 600.000 personas, según el Gobierno—, Sheinbaum señaló que, en el rubro de seguridad común, su Gobierno ha buscado tener relaciones cordiales y respetuosas con Estados Unidos, un país con el que comparte una frontera de 3.100 kilómetros.

“Durante este año, hemos demostrado que podemos tener una buena relación con Estados Unidos, poniendo nuestros principios al frente. Llegamos a un entendimiento en materia de seguridad, que establece en su inicio cuatro principios claros: respeto a la soberanía y a la integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, colaboración sin subordinación, respeto a la soberanía nacional”, dijo la mandataria.

Sheinbaum inició su mandato el 1 de octubre de 2024 y Trump casi cuatro meses después, el 20 de enero de este año. Desde que asumió el cargo para su segunda presidencia, Trump ha pedido a México hacer más para combatir a los cárteles del narcotráfico y el flujo de drogas. México ha respondido que trabaja en este campo, sin subordinar sus intereses a los de Estados Unidos u otro país.

