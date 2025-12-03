Senador republicano sobre el doble ataque en el Caribe: “Hegseth miente o es incompetente”

El senador republicano Rand Paul acusó el martes al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de mentir en su respuesta pública…

El senador republicano Rand Paul acusó el martes al secretario de Defensa, Pete Hegseth, de mentir en su respuesta pública a las noticias que indican que militares estadounidenses habían llevado a cabo un segundo ataque contra un supuesto barco narcotraficante en septiembre, o de ser incompetente.

“El secretario Hegseth dijo que no tenía conocimiento de esto y que no ocurrió. Eran noticias falsas. No ocurrió. Y al día siguiente, desde el podio de la Casa Blanca, afirman que sí ocurrió”, declaró Paul a los periodistas en el Capitolio de Estados Unidos. “Así que, o nos estaba mintiendo… o es incompetente y no sabía que había ocurrido”.

“¿Creemos que existe la posibilidad de que… el secretario de Defensa no supiera que había habido un segundo ataque? Entonces, como país, ¿vamos a dejar que nos mientan en la cara?”, añadió.

Cuando CNN le preguntó a qué comentarios de Hegseth se refería específicamente, Paul describió una publicación del viernes X del secretario de Defensa. Si bien Hegseth no negó explícitamente en su publicación que se hubiera producido un nuevo ataque, desestimó las noticias calificándolas de “informes inventados, incendiarios y despectivos” y no de “noticias falsas”.

Hegseth parece haber atribuido la responsabilidad principal de los ataques estadounidenses contra presuntos barcos narcotraficantes al almirante Mitch Bradley, pero en una publicación del lunes en X afirmó que respalda a Bradley y las “decisiones de combate que ha tomado” con respecto a los ataques.

El Pentágono mencionó ambas publicaciones en X en respuesta a una solicitud de comentarios de CNN.

El papel de Hegseth en el llamado doble ataque ha sido objeto de un intenso escrutinio por parte de legisladores de ambos partidos y expertos legales militares, quienes han expresado su preocupación por su legalidad y por la posibilidad de que se trate de crímenes de guerra.

El presidente Donald Trump declaró el martes que ni él ni Hegseth tenían conocimiento del nuevo ataque. Hegseth afirmó que los ataques contra presuntos barcos narcotraficantes en el Caribe “apenas han comenzado”.

Paul, quien ha copatrocinado resoluciones para bloquear acciones militares no autorizadas en el Caribe y Venezuela, añadió que parecía que Hegseth intentaba culpar a Bradley.

“No me gusta ver a figuras políticas señalar a militares. Los militares siguen órdenes. Y existe la duda de, ya saben, cuándo no obedecen órdenes, si las cosas son legales o no, pero en este sentido, me parece que intentan culpar a alguien más y no a ellos mismos”, dijo Paul.

El senador demócrata Richard Blumenthal coincidió. “En última instancia, que Hegseth intente desviar la culpa y convertir al almirante Bradley en el chivo expiatorio debería ser motivo para pedir su dimisión o despedirlo. Debería irse”, afirmó.

El senador demócrata Mark Kelly también expresó su preocupación por que la Casa Blanca culpe a Bradley. “¿Qué les parece eso de liderazgo?”, preguntó Kelly. “Arrojar a los que están debajo de ti bajo el autobús”.

El senador republicano Thom Tillis declaró a CNN que quienquiera que haya ordenado el segundo ataque náutico debe rendir cuentas.

“No es necesario haber servido en las fuerzas armadas para entender que eso fue una violación del código ético, moral y legal. Por lo tanto, si los hechos se desarrollan como se informan actualmente, alguien debe largarse de Washington”, declaró. “Quienquiera que sea, es la persona que tomó la decisión y podemos creer que fue solo una persona. Cualquiera en la cadena de mando que haya sido responsable, que haya tenido la visión, debe rendir cuentas”.

Kelly afirmó que Bradley tiene una “reputación estelar” y argumentó que cualquier decisión de llevar a cabo un ataque de “doble toque” proviene de una cultura fomentada por Trump y Hegseth.

“Este es el tipo de cosas que suceden cuando un presidente dice que vamos a salir a matar gente. No es lo que los presidentes suelen decir”, concluyó Kelly. “Y cuando tienes un secretario de defensa sin cualificaciones, alguien que prácticamente no tiene ninguna cualificación para este puesto, que anda por ahí en un escenario, ya sabes, hablando de letalidad, ética guerrera y matar gente, y nosotros vamos a cazar y matar gente.”

“Han creado el ambiente para que cosas como esta sucedan”, añadió.

CNN informó anteriormente que, antes de la operación, Hegseth ordenó a los militares que se aseguraran de que el ataque matara a todos a bordo, pero no está claro si sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque, según una fuente.

Paul no dijo si confía en la capacidad de Hegseth para ejercer como secretario de Defensa, y en cambio respondió que está “muy preocupado”. También señaló que cree que el Gobierno no lo incluye deliberadamente en las sesiones informativas debido a su oposición a sus acciones.

“No me han ofrecido ninguna sesión informativa, y creo que es a propósito, porque he sido escéptico al respecto. Por lo tanto, no me la han ofrecido. La estamos solicitando. Apoyamos la investigación del Comité de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se ha sido muy selectivo en las sesiones informativas, principalmente con quienes ya son defensores de la administración”, dijo Paul.

El martes, Paul y un grupo de senadores demócratas declararon en un comunicado conjunto que, si las fuerzas estadounidenses atacan Venezuela, solicitarán una resolución de Poderes de Guerra para bloquear el uso de los militares en hostilidades contra el país.

El republicano de Kentucky añadió que cree que cada vez más republicanos están empezando a preocuparse por las acciones del Pentágono en el Caribe, y añadió que el ataque posterior es “lo que une a la gente”.

“Cuando Lindsey Graham, el Wall Street Journal y otros republicanos afirman que el segundo ataque, bombardear a personas que se encuentran náufragas o se aferran a los restos, sería ilegal, en palabras de personas que apoyan firmemente la acción del presidente, se trata de un escenario completamente nuevo”, dijo. “Así que creo que hemos entrado en territorio desconocido. Creo que existe un amplio consenso de que es ilegal matar a personas que se aferran a los restos (de una embarcación)”.

El senador Jack Reed, el demócrata de mayor rango en el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, afirmó que los legisladores necesitan más información.

“Tenemos que determinar si esta operación es legal, no solo los ataques individuales, sino toda la operación. Y, por supuesto, ahora la atención se centra en uno de los ataques y en la posibilidad de actividad delictiva”, declaró a Dana Bash de CNN.

“Sospecho mucho que nunca compartieron esa cinta con nosotros y que están intentando encubrir deliberadamente lo ocurrido”, añadió el martes en “Inside Politics”. “Creo que hay serios problemas de legalidad”.

Paul también afirmó haber recibido una carta de la Guardia Costera el martes indicando que el 21% de las embarcaciones abordadas no llevaban drogas, y argumentó que esto debilitaba por completo la motivación para atacarlas. Posteriormente, Paul publicó la carta completa de la Guardia Costera en X.

El senador republicano Bernie Moreno discrepó, argumentando que el Gobierno está en su derecho de ordenar un nuevo ataque. “Estamos en tiempos de guerra”, declaró, aunque no ha habido ninguna declaración de guerra ni autorización para el uso de la fuerza militar.

“Creo que lo que ocurrió es que esto se presenta como una especie de narcotraficante callejero. Se trata de personas que, a propósito e intencionalmente, envían veneno para matar a ciudadanos estadounidenses, y finalmente, estamos contraatacando”, concluyó.

