Seis grandes preguntas sobre la controversia por los ataques contra botes del Gobierno de Trump

Durante días, el presidente Donald Trump y sus aliados criticaron duramente a media docena de demócratas por un video en…

Durante días, el presidente Donald Trump y sus aliados criticaron duramente a media docena de demócratas por un video en el que instaban a los soldados a desobedecer cualquier posible orden ilegal del Gobierno.

Ahora hay un ejemplo concreto de aquello a lo que apuntaban esos demócratas. A principios de septiembre, las Fuerzas Militares de EE. UU. ejecutaron un ataque de seguimiento —conocido como un ataque de “doble golpe”— contra una supuesta embarcación con drogas en el Caribe después de que el primer ataque no matara a todos a bordo, informó CNN la semana pasada.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses sabían que había sobrevivientes, según las fuentes de CNN. La noticia —que fue reportada primero por The Washington Post y The Intercept— ha llamado la atención de legisladores de ambos partidos.

Los ataques del Gobierno contra supuestas embarcaciones con drogas ya eran legalmente dudosos, dado que no hay una guerra declarada en el Caribe. Pero matar a los sobrevivientes lleva las cosas a otro nivel, debido a que la ley de conflicto armado prohíbe la ejecución de un combatiente enemigo que ha sido retirado del combate debido a una lesión.

De hecho, matar a los sobrevivientes de un naufragio suele considerarse un ejemplo arquetípico de una orden ilegal y un crimen de guerra.

“De cualquier manera, están violando la ley”, dijo Sarah Harrison, ex asesora general asociada del Pentágono, a CNN. “Están matando civiles en primer lugar, y luego, si asumes que son combatientes, también es ilegal — bajo la ley de conflicto armado, si alguien está ‘hors de combat’ y ya no puede luchar, entonces debe ser tratado humanamente”.

El Gobierno al principio arremetió contra los informes. Pero el lunes la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que hubo un segundo ataque, del que dijo que era legal.

La situación es lo suficientemente grave como para que hasta los presidentes republicanos de las comisiones relevantes de la Cámara y el Senado hayan prometido investigar.

A continuación, algunas de las principales preguntas sobre la controversia que está surgiendo.

Las Fuerzas Armadas evaluaron que había sobrevivientes después del primer ataque, según el informe de CNN. Pero en cuanto al segundo ataque, hay ciertas dudas sobre quién ordenó qué y cuándo.

Por ejemplo, tanto CNN como otros medios han informado que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, ordenó a los militares asegurarse de que el ataque matara a todos a bordo.

Pero CNN informó que no está claro si Hegseth sabía que había sobrevivientes antes del segundo ataque, o si el ejército simplemente creyó que el ataque de seguimiento era necesario para cumplir con una orden anterior.

Trump afirmó el domingo por la noche que Hegseth “dijo que no ordenó la muerte de esos dos hombres”.

Leavitt dijo el lunes que el segundo ataque fue ordenado por el almirante Frank M. “Mitch” Bradley, comandante del Mando de Operaciones Especiales de EE.UU., y que “estaba completamente dentro de su autoridad para hacerlo”.

Nada de esto afectaría la cuestión central de si esto fue ilegal o un crimen de guerra. Y Hegseth aún podría ser responsable en última instancia, ya que parece ser su orden inicial la que se estaba cumpliendo.

La respuesta del Gobierno a esto ha sido, como ya es característico, confusa.

Hegseth, en su declaración del viernes, criticó los “informes fabricados, inflamatorios y despectivos”, mientras que el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo que “toda la narrativa era falsa”. Y la Casa Blanca este fin de semana subrayó que la historia era inventada.

Pero Hegseth no negó directamente el fondo de los informes de CNN y otros, y de hecho pareció justificar tales ataques.

“Biden mimó a los terroristas, nosotros los matamos”, escribió Hegseth en X.

Más tarde, durante el fin de semana, publicó en X una parodia de una caricatura infantil de una tortuga lanzando misiles a supuestos barcos del narcotráfico.

Trump dijo el domingo por la noche que “no habría querido” el segundo ataque y que Hegseth negó haberlo ordenado. Pero el presidente no negó que hubo un segundo ataque.

Para el lunes, Leavitt confirmó el segundo ataque, pero indicó que Hegseth no lo había ordenado directamente. (Los informes iniciales no afirmaban que lo hubiera hecho).

Leavitt no respondió directamente cuando se le preguntó de qué forma sería legal un segundo ataque y si Bradley sabía que había personas vivas. Dijo que el ataque se realizó “en defensa propia para proteger a los estadounidenses”, pero no explicó por qué los sobrevivientes representaban una amenaza.

Incluso los comentarios de Trump parecían poner la situación a distancia, sugiriendo que simplemente estaba tomando la palabra de Hegseth de que no ordenó el ataque de seguimiento y diciendo que no sabía si había sucedido.

Entonces, después de que se conoció la noticia el viernes, ¿por qué le llevó hasta el lunes a la Casa Blanca confirmar que el segundo ataque realmente ocurrió?

El manejo de esto ha sido desordenado desde el principio y eso sugiere que hay mucho que investigar.

Uno de los aspectos más notables de este episodio es cómo las Fuerzas Armadas manejaron una situación similar de manera muy diferente aproximadamente un mes después.

Después de un ataque que tuvo lugar el 6 de octubre y que también dejó sobrevivientes, las Fuerzas Armadas no realizaron un ataque de “doble golpe” como hizo el 2 de septiembre. En cambio, rescató a los hombres y los envió de regreso a sus países de origen.

Liberar a los hombres en lugar de retenerlos ya era controvertido, dado que la administración ha afirmado que estos hombres son “narcoterroristas”. (Negarse a detenerlos tuvo el beneficio muy importante de evitar una disputa legal sobre los ataques a las embarcaciones). Pero ahora ese ataque del 6 de octubre parece relevante por una nueva razón.

Cuando el lunes se le preguntó si hubo un cambio de política entre los dos ataques, Leavitt dijo a los periodistas: “no que yo sepa”.

El 6 de octubre es una fecha importante por otra razón. Es cuando, según informó CNN, el almirante a cargo de la región tuvo un enfrentamiento con Hegseth y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, por los ataques a las embarcaciones.

El almirante Alvin Holsey, quien supervisa el Comando Sur de EE.UU., anunció un retiro anticipado la semana siguiente, después de solo un año en el cargo. Se prevé que se retire este mes.

Una pregunta válida parece ser si su enfrentamiento tuvo algo que ver con el trato a esos sobrevivientes. (Por supuesto, hubo otros temas que podrían haber contribuido, incluida la creciente retórica belicista del Gobierno sobre una guerra con Venezuela).

Sabemos relativamente poco sobre las circunstancias del retiro repentino de Holsey. Pero ahora que los comités de la Cámara de Representantes y el Senado se preparan para investigar el ataque de seguimiento, la trama se ha complicado.

Estas investigaciones parecen requerir su testimonio. Y su importancia es considerable.

No solo los presidentes republicanos de esas comisiones parecen preocupados. Algunos otros republicanos también están alzando la voz.

Quizás el más notable entre ellos en los programas de noticias del domingo haya sido el representante Mike Turner de Ohio, expresidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara.

Turner no solo dijo que lo que se ha informado sobre el ataque de doble golpe sería ilegal, sino que también sugirió que va en contra de lo que la administración dijo cuando informó al Congreso sobre los ataques.

“Esto está completamente fuera de cualquier cosa que se haya discutido con el Congreso”, dijo Turner a “Face the Nation” de CBS.

Leavitt dijo el lunes que Hegseth había hablado con legisladores que expresaron su preocupación por los ataques durante el fin de semana.

El hecho de que el Gobierno pudiera estar engañando al Congreso sobre esto podría interpretarse como un reconocimiento tácito de que los ataques, que han matado a más de 80 personas, no están bien.

Además, si bien los líderes republicanos generalmente han permitido que Trump trate al Congreso más como una molestia que como una rama poderosa del Gobierno, es posible que los legisladores no tomen a la ligera que los engañen en algo tan serio.

A un nivel más alto, el episodio refuerza la amenaza sobre la que los demócratas advirtieron en ese video sobre órdenes ilegales.

Mientras el Gobierno y sus aliados han actuado como si fuera inadmisible que los demócratas siquiera hablen de esto, los legisladores no están inventando esta amenaza de la nada. Hay mucha historia aquí.

Trump, como candidato en 2016, sugirió dar órdenes aparentemente ilegales sobre tortura y matar a familiares de terroristas. Cuando se lo presionó sobre si los soldados obedecerían, respondió diciendo que sí lo harían. (Trump luego se retractó y aseguró que solo daría órdenes legales).

Altos funcionarios del primer mandato de Trump hablaron bastante sobre el mandatario tratando de hacer o incluso ordenando cosas ilegales, como dispararles a las piernas a los manifestantes.

Y dejando de lado el ataque de seguimiento, los posibles problemas legales con los ataques a los barcos ya eran evidentes. De hecho, como se señaló anteriormente, la administración parece haberse esforzado por evitar que los tribunales se pronuncien sobre la legalidad de los ataques.

El Gobierno ha hecho un espectáculo de investigar legalmente a los seis demócratas que grabaron el video, incluido el senador Mark Kelly de Arizona. Ahora parece que esos demócratas plantearon un tema muy relevante en un momento muy oportuno.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.