Segunda vuelta para alcaldía de Miami da a los demócratas esperanzas de romper racha de casi 30 años de control republicano

La contienda para convertirse en el próximo alcalde de Miami puede ser técnicamente no partidista, pero la política que rodea la elección sí lo es.

Los republicanos esperan que el administrador municipal de Miami, Emilio González, les ayude a conservar su control de casi 30 años en la alcaldía, con el respaldo del presidente Donald Trump.

Los demócratas apuestan a que la excomisionada del condado, Eileen Higgins, pueda continuar con el excelente desempeño nacional de su partido en las elecciones especiales.

González y Higgins compiten en una segunda vuelta este martes para liderar un centro cultural y turístico que también albergará la futura biblioteca presidencial de Trump.

Una derrota de los republicanos en Miami sería un duro golpe para la floreciente Florida y podría dar un nuevo giro al ya complicado plan de construir la biblioteca presidencial de Trump en el centro.

Si bien el cargo tiene poco poder formal en el Gobierno municipal, el alcalde de Miami actúa como un embajador de alto perfil para la ciudad.

El saliente, Francis Suárez, intentó aprovechar el cargo para postularse a la presidencia en 2023, pero su candidatura terminó después de solo dos meses.

Higgins lideró después de la primera ronda de votación el 4 de noviembre con el 35 % de los votos frente al 19 % de González.

La asequibilidad ha sido un tema clave durante toda la campaña, especialmente relevante en una de las ciudades más caras del país.

Aprovechando el reciente interés nacional de los demócratas en este tema, Higgins apoya la construcción de más viviendas asequibles. Gonzalez respalda un plan respaldado por el gobernador Ron DeSantis que eliminaría los impuestos a la propiedad para las residencias principales.

“Mi oponente está entusiasmada con construir, construir y construir”, dijo González en una entrevista con CNN. “Quiere poner un rascacielos en cada esquina… y luego llamarlo vivienda asequible, lo cual es un nombre inapropiado, porque rara vez es realmente asequible”.

La inmigración también surgió con frecuencia en los debates. Miami alberga una gran población latina y el centro de detención de inmigrantes de Krome, conocido por su hacinamiento y sus deficientes condiciones.

González declaró en un debate el mes pasado que apoya que las fuerzas del orden federales detengan a quienes cometen delitos. Higgins, en el mismo debate, denunció las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Miami como “inhumanas y crueles” y criticó el centro de detención que DeSantis abrió y apodó “Alligator Alcatraz”.

“Este es el primer año en que los residentes me han dicho que tienen miedo, ¿verdad?”, dijo Higgins en una entrevista con CNN. “No puedo pasar una hora en eventos comunitarios sin encontrarme con alguien cuyo hermano, hermana, tía o tío fue llevado a Alligator Alcatraz o quién sabe dónde. Ni siquiera saben dónde están”.

Un nuevo alcalde asumiría el cargo en medio de una batalla legal en curso por el terreno donde se supone se construirá la biblioteca presidencial de Trump.

El Miami-Dade College votó por segunda vez este mes a favor de ceder un valioso terreno en el centro a la fundación para la biblioteca.

Un activista que alega que la universidad violó la ley de Gobierno abierto de Florida presentó una demandada contra la institución, y un juez bloqueó temporalmente la venta. El juicio está programado para agosto.

Los demócratas ya están aprovechando una nueva ola de impulso en las urnas después de un desempeño dominante en noviembre y una reciente elección especial en el séptimo distrito de Tennessee, donde incluso con una derrota redujeron el margen de 22 puntos de Trump en 2024 a un solo dígito.

Una victoria de Higgins agregaría aún más entusiasmo a la fiesta justo antes de pasar al año 2026 y las elecciones intermedias.

El condado de Miami-Dade, que abarca Miami y algunos de sus suburbios circundantes, votó por los republicanos en 2024 tras haber sido durante mucho tiempo un bastión demócrata.

Trump se convirtió en el primer presidente republicano en ganar Miami-Dade desde 1988. Este cambio fue previsto en muchos sentidos por el significativo margen de reelección de DeSantis en 2022, superando al demócrata Charlie Crist por 11 puntos porcentuales.

El ganador de la contienda del martes no será el único alcalde de la ciudad. Tanto la ciudad de Miami como el condado de Miami-Dade eligen alcaldes.

Miami-Dade está liderado por la alcaldesa demócrata Daniella Levine Cava, aunque el cargo es oficialmente independiente. Levine Cava supervisa todo el condado, incluyendo la gestión de asuntos más amplios que afectan a Miami.

