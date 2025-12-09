Un estudiante muerto y otro herido en tiroteo durante la semana de exámenes finales en la Universidad Estatal de Kentucky

Un estudiante murió y otro permanece en estado crítico tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort…

Un estudiante murió y otro permanece en estado crítico tras un tiroteo en la Universidad Estatal de Kentucky en Frankfort este martes, a pocos días de salir de vacaciones de invierno, informaron las autoridades.

El sospechoso, de 48 años, originario de Indiana y que no es estudiante, fue ingresado en la cárcel regional del condado de Franklin con cargos de homicidio y asalto en primer grado, según informaron la policía y las autoridades universitarias.

CNN está intentando determinar si el sospechoso cuenta con un abogado.

El estudiante en estado crítico permanece estable, dijo a CNN el portavoz de la universidad, Michael DeCourcy.

El tiroteo, que ocurrió durante la semana de exámenes finales, no fue un ataque dirigido, explicó.

Todas las clases, exámenes finales y actividades en el campus fueron suspendidas por el resto de la semana, anunció la universidad este martes por la tarde. “Los estudiantes pueden regresar a casa si así lo desean. Se comunicarán instrucciones adicionales tan pronto como sea posible”, decía el comunicado.

No hay más amenazas para la comunidad después de que los agentes de la policía del campus respondieran inmediatamente al tiroteo y arrestaran al sospechoso momentos después de los primeros disparos, dijo el subdirector de policía Scott Tracy en una conferencia de prensa. Para cuando la Policía de Frankfort llegó, dentro de los cuatro minutos posteriores a la primera llamada al 911, la escena ya había sido asegurada y un sospechoso fue arrestado mientras la escuela permanecía cerrada, dijo Tracy.

El Departamento de Policía de Frankfort está investigando lo que el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, ha calificado como un ataque aislado a la universidad históricamente negra.

Frankfort está a unas 25 millas (unos 40 km) al noroeste de Lexington.

La Universidad Estatal de Kentucky se ha convertido en el escenario del tiroteo número 73 en recintos escolares este año, la mayoría de los cuales ocurrieron en campus universitarios, de acuerdo con un análisis de CNN basado en eventos reportados por Gun Violence Archive, Education Week y Everytown for Gun Safety.

La universidad, que fue fundada en 1886, cuenta con más de 2.200 estudiantes y 450 miembros del profesorado y personal, según su sitio web.

Ninguno de los agentes de la policía del campus disparó sus armas “hasta donde sabemos”, dijo el portavoz de la escuela, y agregó: “Esto es más que terrible”.

La policía dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de las 3:10 p.m., hora local, afuera de la residencia Whitney M. Young Jr., un dormitorio en el campus, de acuerdo con la universidad, que agregó que no identificaría a las víctimas en este momento por respeto a ellas y a sus familias.

La universidad instó a cualquier persona que necesitara asesoramiento y apoyo a buscar los servicios disponibles para estudiantes, profesores y personal afectados por la tragedia.

El presidente de la universidad, Koffi C. Akakpo, calificó el tiroteo, que ocurrió durante la semana de exámenes finales, como una “tragedia sin sentido” que ha dejado a la comunidad de luto por la pérdida de uno de sus estudiantes.

“Como padre, no puedo imaginar recibir la llamada que hice hoy a los padres. Nuestros estudiantes necesitan oraciones. La Universidad Estatal de Kentucky necesita oraciones”, dijo Akakpo en la conferencia de prensa.

Tracy elogió la respuesta rápida y coordinada de las agencias que acudieron, y dijo: “Sus acciones inmediatas aseguraron que la situación estuviera controlada casi de inmediato, evitando más daños”.

La policía del campus y la policía local fueron asistidas por la Oficina del Sheriff del Condado de Franklin, la Policía estatal, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), entre otras agencias, dijo Tracy.

El incidente de este martes es el más reciente ataque a una escuela históricamente negra en los últimos meses, después de que otras dos experimentaran tiroteos en octubre durante los fines de semana de regreso a casa.

Cinco personas resultaron heridas en un tiroteo cerca del campus de la Universidad Howard en la ciudad de Washington, según informó la policía, pero ninguna de las víctimas era estudiante.

Tan solo un día después, al menos una persona murió y otras seis resultaron heridas durante el fin de semana de regreso a casa en la Universidad Lincoln de Pensilvania, según informó la policía.

Esta historia fue actualizada con información adicional.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.