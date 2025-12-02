Sabrina Carpenter calificó de “malvado y repugnante” el video de la Casa Blanca que usa su canción

El equipo de redes sociales de la Casa Blanca está en aprietos con una de las estrellas pop más grandes…

El equipo de redes sociales de la Casa Blanca está en aprietos con una de las estrellas pop más grandes del mundo después de utilizar la canción “Juno” de Sabrina Carpenter en un video que muestra a agentes del orden deteniendo a personas en aparentes operativos migratorios.

La cantante y compositora ganadora del Grammy calificó el video como “malvado y repugnante”.

“Nunca me involucren a mí ni a mi música para beneficiar su agenda inhumana”, publicó Carpenter en X.

Al ser consultado para obtener más comentarios, un representante de prensa de Carpenter remitió a CNN a la publicación de la cantante en redes sociales.

Durante su gira, Carpenter realiza “arrestos” lúdicos en la canción “Juno” con celebridades que asisten a sus conciertos, entregando un par de esposas rosas y peludas.

En respuesta, la Casa Blanca utilizó letras de Carpenter en un comunicado para contestar a su crítica.

“Aquí va un mensaje Short n’ Sweet para Sabrina Carpenter: no pediremos disculpas por deportar a criminales peligrosos, como asesinos, violadores y pederastas, de nuestro país. Quien defienda a estos individuos debe ser estúpido, ¿o acaso lento?”, dijo la portavoz de la Casa Blanca Abigail Jackson en un comunicado.

El video que utiliza la canción seguía disponible en X y TikTok hasta la tarde de este martes.

No es la primera vez que el Gobierno de Trump utiliza canciones de artistas sin su consentimiento, a menudo con un tono poco serio en redes sociales mediante memes y videos.

En un video similar publicado por el Departamento de Seguridad Nacional el mes pasado, el audio de una canción de Olivia Rodrigo, “All-American Bitch”, fue desactivado en Instagram, aunque sigue disponible en X.

La cantautora criticó el uso de su canción en una respuesta que luego fue eliminada. “Nunca usen mis canciones para promover su propaganda racista y de odio”, escribió, de acuerdo con Billboard y Rolling Stone.

Las cuentas oficiales de la Casa Blanca también publicaron un video del presidente con audio de la canción de Usher “Hey Daddy (Daddy’s Home)”, una referencia a cuando el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, llamó “daddy” al presidente Donald Trump en una cumbre en los Países Bajos. Finalmente, el audio fue desactivado tras un reporte del titular de los derechos de autor.

La cuenta de TikTok de la Casa Blanca también publicó un video usando la canción de Taylor Swift “The Fate of Ophelia” junto a imágenes de funcionarios del Gobierno de Trump.

Sin embargo, Swift —a quien Trump ha atacado personalmente en el pasado— ha permanecido en silencio sobre el uso de su canción. Cuando la Casa Blanca utilizó la canción el mes pasado, la representante de la cantante no respondió a la solicitud de comentarios de CNN.

Celine Dion, Foo Fighters, Bruce Springsteen y Beyoncé están entre los artistas que a lo largo de los años han objetado el uso de su música por parte de Trump.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.