Rusia lanza un ataque masivo contra Kyiv antes de las conversaciones de paz entre Trump y Zelensky

Rusia lanzó un ataque nocturno a gran escala contra Kyiv después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, dijera que planea reunirse con su homólogo de EE.UU., Donald Trump, en Florida este domingo mientras continúan los esfuerzos para poner fin a la guerra de casi cuatro años en Europa del Este.

El ataque aéreo mató al menos a una persona —un hombre de 71 años— e hirió a otras 32, incluidos dos niños, según la Policía de Kyiv.

El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, dijo que más de 2.600 edificios residenciales se encuentran actualmente sin calefacción, así como 187 escuelas infantiles, 138 escuelas y 22 instituciones sociales en la capital, en medio de temperaturas bajo cero.

El ataque duró casi 10 horas en total, lo que lo convierte en uno de los más largos del año.

Hablando a bordo de un avión rumbo a Estados Unidos este sábado, Zelensky dijo que buscaría una señal durante las conversaciones con Trump de que Ucrania recibiría garantías de seguridad legalmente vinculantes como parte de cualquier acuerdo de paz.

También repitió llamados para fortalecer las defensas aéreas de Ucrania, diciendo que el país necesitaba más misiles ante los incesantes ataques de Rusia. “El apoyo de los europeos es importante para nosotros hoy. No tenemos suficientes sistemas adicionales de defensa aérea”, dijo.

Antes de reunirse con Trump, Zelensky hará una parada en Canadá para conversar con el primer ministro Mark Carney.

Trump dijo en una entrevista con Politico que espera que la reunión con Zelensky “salga bien”, pero advirtió que el presidente de Ucrania “no tiene nada hasta que yo lo apruebe”. Agregó que también espera hablar “pronto, tanto como quiera” con el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

En total, Rusia lanzó 519 drones y 40 misiles contra Ucrania durante la noche, según la fuerza aérea ucraniana. Zelensky dijo el sábado por la mañana que, mientras los funcionarios rusos participan en conversaciones para poner fin a los combates, la violencia continua habla por sí misma.

Los ataques más recientes tuvieron como objetivo principal la infraestructura energética y civil en la ciudad capital, Kyiv, dijo Zelensky.

“En algunos distritos de la capital y la región, actualmente no hay electricidad ni calefacción”, dijo. “Se están llevando a cabo labores de extinción de incendios”.

Se desataron incendios en toda la ciudad, que envolvieron un taller de reparación de autos y varios edificios residenciales, y obligaron a los residentes mayores a evacuar un asilo a medida que las llamas se propagaban, según el Servicio de Emergencias de Kyiv.

Señalando la reciente participación de Rusia en conversaciones con representantes de EE.UU. para poner fin a los combates en el país, Zelensky escribió en X tras el ataque que “los representantes rusos participan en largas conversaciones, pero en realidad, los Kinzhal y los ‘shaheds’ hablan por ellos”.

Agregó: “Esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo más cercano”.

En respuesta a los ataques, Polonia envió aviones de combate y cerró temporalmente dos aeropuertos, informó Reuters, citando una publicación de la Agencia de Servicios de Navegación Aérea de Polonia en X.

Funcionarios estadounidenses dijeron que tenían la esperanza de que la reunión del domingo entre Zelensky y Trump fuera productiva después de una semana de intensos esfuerzos entre los negociadores estadounidenses y ucranianos. Si bien los funcionarios no mencionaron un objetivo específico para la reunión, Zelensky dijo a Axios el viernes que quería concluir un marco para poner fin a la guerra.

No se espera que la reunión incluya a ningún líder europeo, según funcionarios estadounidenses y europeos. Sin embargo, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se unirá a una llamada este sábado con Zelensky, Trump y otros líderes europeos, dijo un portavoz de la comisión a Reuters.

Los ucranianos llevan meses presionando para que se celebre una reunión entre Zelensky y Trump, según informaron funcionarios europeos. Los europeos esperan una reunión positiva, ya que describen la dinámica actual entre Estados Unidos y Ucrania como productiva. Sin embargo, reconocen que el resultado de cualquier reunión con Trump es impredecible.

“No hay ningún escenario de bajo riesgo con Trump”, apuntó un funcionario de la OTAN.

En preparación para la reunión del domingo, Zelensky habló con los líderes de la OTAN, Canadá, Alemania, Finlandia, Dinamarca y Estonia para coordinar sus posiciones.

A principios de esta semana, Zelensky se ofreció a comprometerse en algunos de los temas más espinosos que hasta ahora han estancado el proceso de paz mediado por Estados Unidos con Rusia. Sin embargo, no está claro si las concesiones de Zelensky podrán satisfacer al Kremlin.

Consultado sobre la posible disposición de Zelensky a considerar concesiones territoriales a cambio de un acuerdo de paz, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo a CNN que “ceder el resto de Donetsk podría contribuir significativamente”.

El plan inicial de paz de 28 puntos, que surgió en noviembre tras conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, fue criticado por los aliados de Ucrania por favorecer en gran medida a Moscú. Tras semanas de conversaciones entre funcionarios ucranianos y estadounidenses, ese borrador se ha reducido al actual plan de 20 puntos, que según Zelensky puede servir como un “documento fundacional para poner fin a la guerra”.

“Ucrania nunca ha sido ni será un obstáculo para la paz, y seguiremos trabajando con eficiencia para garantizar que todos los documentos necesarios se preparen lo antes posible”, afirmó.

Zelensky dijo a los periodistas que Ucrania no había recibido una respuesta oficial del Kremlin a la última propuesta. Afirmó que Kyiv está negociando exclusivamente con Washington, que a su vez se comunica con Moscú.

Si Rusia no acepta el plan de paz elaborado por Ucrania y Estados Unidos, Zelensky sugirió que se debería hacer más para presionar a Moscú. “Si Ucrania muestra su postura, que es constructiva, y Rusia, por ejemplo, no está de acuerdo, entonces la presión (existente) no es suficiente”, declaró el mandatario y añadió que quiere discutir eso con Trump.

Las principales exigencias de Rusia son que Ucrania abandone su ambición de unirse a la OTAN —una posibilidad remota antes de que Moscú lanzara su invasión total del país en febrero de 2022— y que el Ejército de Kyiv se retire completamente de las regiones orientales ucranianas de Donetsk y Lugansk, una vasta zona conocida como el Donbás. Fue aquí donde el Kremlin comenzó a desestabilizar Ucrania en 2014, ayudando a los separatistas prorrusos a tomar el control de la mayor parte del área. El Donbás fue finalmente anexado ilegalmente por Rusia en septiembre de 2022.

Zelensky ha ofrecido concesiones en ambos temas. Durante una amplia conferencia de prensa el martes para discutir el nuevo plan de paz de 20 puntos, el presidente de Ucrania afirmó que su país busca garantías de seguridad de sus aliados que reflejen el Artículo 5 de la OTAN —que exige a todos los miembros defender a cualquier otro que sea atacado—, pero que ya no buscaría la membresía plena en la alianza militar.

Zelensky también afirmó que Ucrania estaría dispuesta a retirar sus tropas de las partes de la región de Donetsk que no estén actualmente ocupadas por fuerzas rusas.

El líder de Ucrania afirmó que cualquier retirada de tropas tendría que ser recíproca, con Moscú abandonando tanto territorio ucraniano como el cedido por Kyiv, y esas zonas del Donbás quedarían desmilitarizadas como resultado.

A principios de este mes, Zelensky señaló que los negociadores estadounidenses querían que estos territorios se convirtieran en “zonas económicas libres” una vez que se retiraran todas las tropas.

La Constitución de Ucrania exige que cualquier cambio en las fronteras del país se apruebe mediante referéndum. Zelensky reiteró el viernes que “el destino de Ucrania debe ser decidido por el pueblo ucraniano” y afirmó que los aliados de Ucrania “tienen suficiente poder para obligar a Rusia o negociar con los rusos” a fin de garantizar que dicho plebiscito se lleve a cabo de forma segura.

Darya Tarasova, Tim Lister, Kylie Atwood y y Sophie Tanno de CNN contribuyeron con este informe.

