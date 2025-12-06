Rusia lanza un ataque aéreo masivo contra Ucrania en medio de las conversaciones de paz con EE.UU.: hay 5 muertos

Rusia lanzó una de sus mayores descargas de drones y misiles en meses sobre Ucrania, lo que causó la muerte…

Rusia lanzó una de sus mayores descargas de drones y misiles en meses sobre Ucrania, lo que causó la muerte de al menos cinco personas, informaron las autoridades este sábado.

La Fuerza Aérea Ucraniana afirmó haber detectado 704 “armas de ataque aéreo” durante la noche en diversas partes del país, incluyendo 51 misiles, entre ellos 17 balísticos, y 653 vehículos aéreos no tripulados (UAV).

Las fuerzas de defensa aérea ucranianas derribaron o “suprimieron” 615 de estas armas. De los 14 misiles balísticos Iskander M/Kn-23 disparados, solo uno fue derribado, según la fuerza aérea.

El ataque a gran escala se produce mientras las delegaciones estadounidenses y ucranianas se preparan para reunirse nuevamente este sábado para un tercer día de conversaciones “para seguir avanzando en las negociaciones” con miras al fin de la guerra en Ucrania, según el Departamento de Estado de EE.UU.

Al menos cinco personas han muerto en ataques rusos en Ucrania en las últimas 24 horas en las regiones de Járkov, Donetsk y Jersón, según un recuento de CNN realizado con funcionarios de las autoridades locales.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, declaró que “los principales objetivos de estos ataques, una vez más, fueron las instalaciones energéticas”.

Los ataques tuvieron como objetivo infraestructuras energéticas en varias regiones, según el Ministerio de Energía de Ucrania. Los consumidores en las regiones de Odesa, Chernígov, Kyiv, Járkov, Dnipropetrovsk y Nikolaev se encontraban sin electricidad desde la mañana del sábado, hora local, según el ministerio.

“Rusia continúa ignorando cualquier esfuerzo de paz y, en su lugar, ataca infraestructuras civiles críticas, incluyendo nuestro sistema energético y ferrocarriles”, publicó el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, en X tras el ataque nocturno.

“Esto demuestra que ninguna decisión para fortalecer a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia puede retrasarse. Y menos aún bajo el pretexto del proceso de paz”, añadió.

