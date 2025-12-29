Ucrania niega la afirmación rusa de que un ataque con drones tenía como objetivo una de las residencias de Putin

Ucrania negó enfáticamente una acusación rusa este lunes de que un ataque de dron ucraniano tuvo como objetivo una de…

Ucrania negó enfáticamente una acusación rusa este lunes de que un ataque de dron ucraniano tuvo como objetivo una de las residencias del presidente Vladimir Putin.

El presidente Donald Trump dijo que Putin le habló del presunto ataque en una llamada telefónica el lunes temprano. Trump indicó que tomó la palabra de Putin antes de admitir, en respuesta a la pregunta de un reportero sobre la negación ucraniana, que el ataque puede no haber ocurrido.

Como resultado del presunto ataque en la región de Nóvgorod, el canciller de Rusia, Serguéi Lavrov, quien fue el primero en hacer pública la acusación, dijo que “la posición negociadora de Rusia será revisada” en las conversaciones de paz en curso para poner fin a la invasión de Ucrania por parte de Moscú. Lavrov dijo que el incidente no causó daños ni víctimas, pero que el ejército ruso ha seleccionado objetivos para “ataques de represalia”.

Parecía referirse a la fuertemente fortificada residencia presidencial de Valdai, que está situada a orillas del lago Valdai en el oblast de Nóvgorod, en el noroeste de Rusia. Lavrov no afirmó que Putin estuviera en Nóvgorod en ese momento.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó de inmediato la afirmación y la calificó como “una completa fabricación” por parte de Rusia.

Zelensky subrayó que la acusación surgió un día después de que se reuniera durante casi tres horas en Florida con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque las conversaciones no produjeron un avance significativo, ambos líderes acordaron en la versión más reciente del plan de paz que Estados Unidos garantizaría la seguridad de Ucrania durante 15 años, con la opción de extender esas garantías, dijo Zelensky más temprano este lunes.

“Rusia vuelve a hacerlo, utilizando declaraciones peligrosas para socavar todos los logros de nuestros esfuerzos diplomáticos compartidos con el equipo del presidente Trump. Seguimos trabajando juntos para acercar la paz”, escribió Zelensky en X.

“Aunque los rusos están difundiendo noticias falsas para justificar sus ataques contra Ucrania y la prolongación adicional de esta guerra, los principales servicios de inteligencia del mundo deben tener la información real”, añadió Zelensky en otra publicación en X tras conversaciones con líderes europeos la tarde de este el lunes.

Lavrov también dijo que las defensas aéreas rusas derribaron 91 drones. También dijo que Rusia no tiene la intención de retirarse de las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, hizo eco de los comentarios de Zelensky y urgió al mundo a “condenar las declaraciones provocativas rusas destinadas a descarrilar el proceso de paz constructivo”.

En una publicación en X, Sybiha dijo que Ucrania solo ataca objetivos militares legítimos en territorio ruso. Las afirmaciones rusas “fabricadas” sobre un supuesto ataque a la residencia de Putin solo se hicieron como un “pretexto y justificación falsa para posteriores ataques de Rusia contra Ucrania”, escribió.

Putin informó a Trump sobre el supuesto ataque con drones en una llamada entre ambos líderes el lunes, y le dijo a la Casa Blanca que Rusia está revisando su posición sobre las negociaciones de paz como resultado, según la radio estatal rusa, citando una llamada con el asesor del Kremlin Yuri Ushakov.

Ushakov afirmó que Trump estaba “conmocionado” e “indignado” por el informe que recibió de Putin, informó la radio estatal rusa.

Consultada por CNN sobre el presunto ataque, la Casa Blanca publicó nuevamente una declaración anterior diciendo que Trump, por la mañana de este lunes, “concluyó una llamada positiva con el presidente Putin con respecto a Ucrania”. La declaración no ofreció detalles sobre la llamada.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.

Alayna Treene de CNN contribuyó a este informe.

