Reunir aliados y expandir presencia, la nueva estrategia de seguridad de Trump para América Latina

Trabajar con aliados que puedan ayudar a Estados Unidos a frenar la migración indocumentada o combatir el narcotráfico y expandir…

Trabajar con aliados que puedan ayudar a Estados Unidos a frenar la migración indocumentada o combatir el narcotráfico y expandir la presencia estadounidense en el hemisferio occidental, incluyendo a América Latina, son los dos pilares de la nueva estrategia de seguridad nacional del Gobierno del presidente Donald Trump para la región.

El documento publicado este viernes —en el que también se trazan planes para Asia, Europa, Medio Oriente y África— dice que Estados Unidos debe “restaurar” su preeminencia en el hemisferio.

Para ello, plantea retomar la Doctrina Monroe, como son conocidos los postulados de 1823 para hacer que las potencias europeas respetaran el área de influencia de Estados Unidos. Incluso, el texto señala que Trump busca construir su propio “corolario” para la Doctrina Monroe.

El documento dice que los objetivos de Estados Unidos en el hemisferio pueden sintetizarse en la frase “alistar y expandir” (“enlist and expand”).

“Alistaremos a amigos establecidos en el hemisferio para controlar la migración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad en tierra y mar. Expandiremos cultivando y fortaleciendo nuevos socios mientras reforzamos el atractivo de nuestra propia nación como el socio económico y de seguridad preferido del hemisferio”, detalla.

Acerca del objetivo de “alistar”, la estrategia de la Casa Blanca plantea que los países aliados pueden ayudar a detener la migración indocumentada, neutralizar a los cárteles y construir economías locales, entre otras cosas.

Si bien el documento no menciona con qué naciones existen esas alianzas, algunos presidentes latinoamericanos que han expresado su interés de trabajar estrechamente con Trump —quien inició su segunda presidencia el 20 de enero— son Nayib Bukele, de El Salvador; Daniel Noboa, de Ecuador; Javier Milei, de Argentina y, recientemente, Rodrigo Paz Pereira, de Bolivia.

Además, como parte de su objetivo de “alistar” aliados, la estrategia argumenta que Estados Unidos debe “reconsiderar” su presencia militar en el hemisferio.

Para esto, expone cuatro puntos: reajustar el despliegue de sus fuerzas “para abordar amenazas urgentes”; fortalecer a la Guardia Costera y a la Marina “para impedir la migración ilegal y no deseada, reducir la trata de personas y de drogas, y controlar rutas de tránsito clave en una crisis”; realizar despliegues específicos para asegurar la frontera y combatir a los cárteles, sin descartar el uso de la fuerza letal, y establecer o expandir el acceso a locaciones estratégicamente importantes.

El contenido de la estrategia se da a conocer mientras Estados Unidos lleva más de tres meses de tensiones con Venezuela por su presencia militar en aguas del Caribe, donde fuerzas estadounidenses han realizado ataques que han destruido al menos 23 embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas. Estas acciones efectuadas desde el 2 de septiembre han causado la muerte de al menos 87 personas y su legalidad ha sido cuestionada dentro y fuera de Estados Unidos.

Venezuela dice que el despliegue estadounidense en el Caribe, que incluye buques de guerra, aviones y uniformados, busca presionar al Gobierno del presidente Nicolás Maduro, desestabilizarlo e impulsar un cambio en el poder. De su lado, Estados Unidos sostiene que su objetivo es combatir a los cárteles que envían narcóticos al norte del continente.

Como parte de su objetivo de “expandir” la presencia de Estados Unidos en el hemisferio, la estrategia de Washington plantea que el país amplíe su red en la región, ya sea atrayendo a potenciales aliados o desincentivando que estos se alíen con otros.

“Queremos que otras naciones nos vean como su socio de primera elección, y desalentaremos (por diversos medios) su colaboración con otros”, dice el documento.

Agrega que el Consejo Nacional de Seguridad trabajará con otras agencias para identificar posibles alianzas.

“Algunas influencias extranjeras serán difíciles de revertir, dada la alineación política entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros. Sin embargo, muchos gobiernos no están ideológicamente alineados con potencias extranjeras, sino que se sienten atraídos a hacer negocios con ellas por otras razones, incluyendo menores costos y menos obstáculos regulatorios”, dice.

El documento no menciona en el apartado del hemisferio occidental a China, aunque el Gobierno de Trump en varias ocasiones ha expresado preocupación por la presencia política y comercial del país asiático en la región.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.