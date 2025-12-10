Resultados y clasificación de la Champions League 25/26: así va la tabla de posiciones a dos fechas del final

La Champions League comenzó a vivir sus primeros momentos de definición. 36 clubes de 15 países distintos participan de la…

La Champions League comenzó a vivir sus primeros momentos de definición. 36 clubes de 15 países distintos participan de la Fase de Liga, que, al igual que en la temporada pasada, comprende ocho partidos para cada equipo (cada club tiene sus propios rivales).

Quedan solo dos ruedas, y con seis puntos por jugar, hay varios gigantes de Europa que hoy no estarían logrando la clasificación directa a los octavos de final, a donde acceden solo los ochos mejores. La fase de liga culminará a finales de enero, dando entonces paso a los playoffs preliminares.

Los ocho mejores equipos clasifican a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9° y el 24° jugarán una serie de playoffs a ida y vuelta para meterse entre los 16 mejores equipos. Del 25° al 36° quedan eliminados.

La Fase de Liga consta de ocho partidos para equipo, pero cada uno tiene su propio fixture. Los 36 participantes fueron repartidos en cuatro bombos de ocho clubes cada uno, y cada equipo enfrentará a dos de cada uno de los bombos.

En 2024, Raphinha y Serhou Guirassy fueron los máximos anotadores con 13 tantos cada uno, seguidos por Harry Kane y Robert Lewandowski, con 11.

