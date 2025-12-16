Reportan que otro jet privado casi choca en el aire con una aeronave de la Fuerza Aérea de EE.UU. cerca de Venezuela

Transmisiones de radio revisadas por CNN detallan que los pilotos de un jet privado evitaron por poco una colisión con…

Transmisiones de radio revisadas por CNN detallan que los pilotos de un jet privado evitaron por poco una colisión con un avión cisterna de reabastecimiento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos cerca de Venezuela el sábado, un día después de un incidente similar en las cercanías.

Los pilotos de un jet ejecutivo Falcon 900EX que volaba de Aruba a Miami informaron sobre la casi colisión a los controladores de tráfico aéreo en Curazao poco después del incidente la tarde del sábado, según el audio capturado por LiveATC.net.

“Estaban realmente cerca”, dijo uno de los pilotos a los controladores sobre el encuentro a aproximadamente 26.000 pies (unos 7.900 metros). “Estábamos ascendiendo directamente hacia él”, dijo el piloto no identificado. “Era grande, tal vez un 777 o un (767)”.

CNN se ha comunicado con la Fuerza Aérea de EE.UU. y el Comando Sur de Estados Unidos para solicitar comentarios.

El incidente marca una casi segunda colisión reportada cerca de Venezuela en dos días. El viernes, los pilotos del vuelo 1112 de JetBlue de Curazao al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York informaron por radio a los controladores que se vieron obligados a detener abruptamente su ascenso después de que un avión cisterna de reabastecimiento aéreo de la Fuerza Aérea de EE.UU. cruzara directamente frente a su ruta de vuelo con su transpondedor de reporte de posición apagado.

El Pentágono y las autoridades de aviación de Países Bajos dicen que están revisando el incidente anterior de JetBlue. En un comunicado a CNN, el Comando Sur de Estados Unidos dijo que está “al tanto de los reportes recientes sobre operaciones de aeronaves militares estadounidenses en el Caribe y actualmente están revisando el asunto”.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte dijo a CNN que está al tanto de ambos incidentes y está recopilando información.

Curazao está a unas 40 millas (unos 64 kms) al norte de la costa de Venezuela. El mes pasado, la Administración Federal de Aviación advirtió a las aerolíneas estadounidenses sobre un aumento de la actividad militar a todas las altitudes cerca de Venezuela. El martes, repitió la advertencia.

“Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o aeropuertos y aeronaves en tierra”, dijo.

Varias aerolíneas internacionales cancelaron vuelos desde Venezuela tras la advertencia de la FAA el mes pasado. El martes, Copa Airlines dijo que extendería la suspensión de vuelos hacia y desde Caracas hasta el 15 de enero, “debido a las condiciones operativas en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía”.

Curazao forma parte del Reino de Países Bajos y su Junta de Seguridad señala que también está al tanto del incidente en su espacio aéreo.

