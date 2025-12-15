¿Quiénes son los sospechosos del ataque en Bondi Beach, Sydney?

Los medios australianos han identificado al padre y al hijo sospechosos de haber perpetrado la masacre en la playa de…

Los medios australianos han identificado al padre y al hijo sospechosos de haber perpetrado la masacre en la playa de Bondi en Sydney, en la que murieron 15 personas, como Sajid Akram, de 50 años, y Naveed Akram, de 24.

La cadena pública ABC, así como 9News y 7News —ambas afiliadas de CNN—, identificaron a los dos Akram, citando fuentes, al igual que el Sydney Morning Herald.

La policía de Nueva Gales del Sur se negó a hacer comentarios.

Por otro lado, un imán que impartía clases del Corán a Naveed Akram en el Instituto Al Murad de Sydney declaró a CNN que pudo identificar al joven en un video del ataque como el hombre al que había enseñado.

Sheikh Adam Ismail declaró en un comunicado que Akram se había acercado al centro en 2019 para recibir clases de recitación del Corán y de lengua árabe. Continuó con las clases durante un año.

“Condeno este acto de violencia sin dudarlo”, dijo Ismail en un mensaje de video. “Lo que me parece profundamente irónico es que el mismo Corán que estaba aprendiendo a recitar afirma claramente que quitarle la vida a una persona inocente es como matar a toda la humanidad. Esto deja claro que lo sucedido ayer en Bondi está completamente prohibido en el islam”.

“No todos los que recitan el Corán lo entienden ni viven según sus enseñanzas y, lamentablemente, este parece ser el caso”, añadió.

Ismail dijo que grabó un mensaje de video para aclarar su relación con Naveed Akram después de que circulara una fotografía de ambos juntos en el Instituto Al Murad en 2022.

Las autoridades australianas aún no han revelado formalmente los nombres de los Akram, pero han proporcionado detalles sobre los dos sospechosos en varias ruedas de prensa.

El joven nació en Australia, mientras que su padre, quien murió en un tiroteo con la policía en el lugar de los hechos, había emigrado al país en 1998, según declaró el ministro del Interior, Tony Burke, el lunes.

El lunes se llevaron a cabo redadas en propiedades vinculadas a la pareja, incluida una vivienda de alquiler temporal en el suburbio de Campsie, en el suroeste de la ciudad, donde se cree que se alojaron antes del ataque. La policía incautó dos armas de fuego y varias maletas en la propiedad el lunes por la tarde, según informó 9News, afiliada de CNN.

El joven de 24 años se encuentra hospitalizado y probablemente enfrentará cargos penales relacionados con el tiroteo, informó la policía el lunes.

Anteriormente, había llamado la atención de la Organización Australiana de Inteligencia de Seguridad (ASIO), que investigó durante seis meses sus vínculos con otras personas bajo su vigilancia en 2019.

“Se determinó que no había indicios de ninguna amenaza en curso ni de que pudiera cometer actos de violencia”, declaró el primer ministro Anthony Albanese durante una conferencia de prensa el lunes.

El padre de Naveed, Sajiv Akram, llegó a Australia en 1998 con una visa de estudiante y posteriormente obtuvo una visa de pareja en 2001.

Desde entonces, solo había realizado tres viajes al extranjero, y había vuelto a entrar con una visa de residente, según Burke. La policía aún no ha identificado oficialmente a los dos hombres y las autoridades no confirmaron el país de origen de Sajid Akram.

Según la policía, tenía una licencia de armas de fuego desde hacía unos 10 años, y tras los ataques se incautaron seis armas de su propiedad.

“El padre tenía una licencia de armas de fuego desde 2015. Estamos investigando a fondo los antecedentes de ambas personas”, declaró el comisionado de policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon. Sin embargo, añadió que la policía “sabe muy poco sobre ellos”.

“Cumplía los criterios de elegibilidad para una licencia de armas de fuego” y poseía una “licencia de caza recreativa”, dijo Lanyon.

Existen dos tipos de licencias de caza, explicó Lanyon: la que permite cazar en una propiedad o la que permite cazar como miembro de un club de caza, que es el tipo de licencia que poseía el sospechoso.

Una propiedad relacionada con los hombres, en el suburbio de Bonnyrigg, en el suroeste de la ciudad, también fue acordonada por la policía tras el ataque.

Residentes de la zona describieron a CNN escenas de caos y miedo mientras los agentes invadían su calle, normalmente tranquila.

Renato Padilla, que vive en Bonnyrigg desde hace más de 25 años, contó que la calle se llenó rápidamente de vehículos policiales cuando las autoridades allanaron una casa cercana que se cree que está relacionada con el ataque.

Rhea Mogul, Hilary Whiteman y Helen Regan colaboraron con este reporte.

