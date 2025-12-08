Quiénes son los presidentes de América Latina que asistirán a la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado

Al menos cuatro presidentes de América Latina estarán presentes este miércoles en Noruega para la entrega del Premio Nobel de…

Al menos cuatro presidentes de América Latina estarán presentes este miércoles en Noruega para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, un gesto que reafirma su postura en contra del Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Si bien no se conocen detalles de cómo o cuándo llegará Machado a Oslo, un vocero del Instituto Nobel afirmó a CNN que este viernes la dirigente confirmó nuevamente su asistencia a la entrega del galardón. La exdiputada se mantienen en la clandestinidad por temores de seguridad, mientras que el Gobierno de Venezuela ha negado que realice acciones contra ella o su círculo cercano.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó en un comunicado su viaje a Europa. “Como panameño, como presidente y como demócrata, es una gran oportunidad estar allí, respaldar a esta mujer símbolo de la lucha tenaz contra una dictadura que tiene a ese pueblo de Venezuela oprimido, humillado y empobrecido. Será un gran honor compartir con otros mandatarios invitados a este importante acto”, expresó.

Machado agradeció en X el anuncio. “Qué honor poder contar con usted, en nombre del hermano pueblo de Panamá, en lo que será un día histórico para los venezolanos y para América Latina. Ese día ratificaremos nuestro compromiso con la Libertad”, dijo la líder opositora.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también dijo que aceptó la invitación de Machado.

“Será un honor estar contigo en Noruega. Tu lucha representa el coraje de toda una región que se niega a rendirse”, escribió el mandatario en X.

Por su parte, la Cancillería de Ecuador destacó que el Nobel refleja “la imperiosa necesidad” de que Venezuela retorne plenamente al cauce democrático.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, está de gira actualmente en Europa y llegará el miércoles a Oslo para la entrega del premio.

El canciller Rubén Ramírez declaró que el mandatario fue invitado por la Fundación Nobel y por la propia Machado. Según el diplomático, es “un reconocimiento” a la postura de Peña “en defensa de la libertad, los derechos y la democracia” en Venezuela.

El presidente de Argentina, Javier Milei, confirmó en sus redes sociales que participará de la ceremonia en Oslo.

“La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad”, dijo el sábado el subsecretario de Prensa del Gobierno de Milei, Javier Lanari, al confirmar la presencia del mandatario.

Se trata de cuatro mandatarios que, además de haber expresado su oposición al chavismo, son afines al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El líder de la Casa Blanca, que expresó su interés en recibir el Nobel, conversó con Machado en octubre, según confirmó la dirigente. Aunque Trump no viajará a Noruega, sí estará presente la congresista estadounidense María Elvira Salazar. Machado agradeció en X a la representante republicana su participación.

El sábado, venezolanos marcharon en decenas de países tras una convocatoria de Machado “por la paz y la libertad”.

Por su parte, el Gobierno de Venezuela ha rechazado el viaje de líderes de la región. Diosdado Cabello, ministro del Interior y Justicia, dijo en noviembre que los presidentes invitados “son unos flojos, vagabundos, como que no tuvieran nada qué hacer en sus países”.

También está previsto que asista a la ceremonia el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, y quien se enfrentó a Maduro en las elecciones de julio de 2024.

Machado fue galardonada en octubre por “su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos y su lucha por una transición pacífica”. Tras el anuncio, Venezuela cerró su embajada en Noruega.

